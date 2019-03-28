Cevizli köfte tarifi

Gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’in lezzetlerine doyum olmuyor. Bugün de Antep mutfağından cevizli köfteyi sofralarınıza taşıyalım dedik. Çok lezzetli ve doyurucu bir yemek olan cevizli köfte yöresel lezzet meraklılarının favorileri arasına girecek. Çiğ köftenin pabucunu dama atacak cevizli köftenin tarifi aşağıda…
Köftelik bulguru büyükçe bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı kaynar su gezdirin.
Üzerini kapatıp kabarması için bir kenara alın. Patatesi haşlamaya başlayın.
Bu esnada kuru soğanları ve cevizleri minik minik doğrayın ve kabaran bulgura ilave edin.
Salçayı ve isot hariç baharatları da ekleyip tüm malzemeyi karıştırın.
Haşlanan patatesi ezip nar ekşisi ve isotla birlikte köfte harcına ilave edip güzelce yoğurun.
Köfte şekli verip turşu ve marul yapraklarıyla birlikte servis edin. Afiyet olsun!