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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Cevizli kabak tatlısı tarifi
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Cevizli kabak tatlısı tarifi

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Cevizli kabak tatlısı tarifi

Ekim ayı geldi mi turuncu yüzüyle tezgahları süslemeye başlayan balkabağıyla yapılabilecek çorbadan böreğe çeşit çeşit tarif var. Ancak siz “Ben klasikçiyim” diyorsanız, iyi bir kabak tatlısından vazgeçemeyeceğiniz kesin. Tazecik kabaklarla yapabileceğiniz bu tatlının üzerine eklediğiniz ceviz içi de lezzetine katkı yapacak. Sözü daha fazla uzatmayalım ve şimdiden ağzı sulananlar için kabak tatlısının tarifine geçelim…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 600 gram bal kabağı
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 adet karanfil
  • 1 su bardağı su
  • 2-3 damla limon suyu
  • 1 su bardağı ceviz içi

Hazırlanışı

Kabaklarınızı yeşil kısımlarını ayıklayıp 2 parmak kalınlığında dilimledikten sonra tencereye yerleştirin.

Kabakların üzerine toz şekeri serpin ve aralarına karanfilleri yerleştirin.

Kabaklarınızı bu vaziyette üç saat kadar dinlendirerek suyunu salmasını ve şekeri içine çekmesini sağlayın.

Kabaklarınızı kapağı kapalı halde 50 dakika kadar pişirin.

Kaynarken içine 2-3 damla limon suyu damlatıp kıvamının koyulaşmasını sağlayın.

Kabaklar suyunu çekince altını kapatıp ılınana kadar tencerede dinlendirin.

Servis tabaklarına aktardığınız kabakların üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın. Afiyet olsun…

Tahinli & Cevizli Kabak Tatlısı | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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