Cevizli kabak tatlısı tarifi

Ekim ayı geldi mi turuncu yüzüyle tezgahları süslemeye başlayan balkabağıyla yapılabilecek çorbadan böreğe çeşit çeşit tarif var. Ancak siz “Ben klasikçiyim” diyorsanız, iyi bir kabak tatlısından vazgeçemeyeceğiniz kesin. Tazecik kabaklarla yapabileceğiniz bu tatlının üzerine eklediğiniz ceviz içi de lezzetine katkı yapacak. Sözü daha fazla uzatmayalım ve şimdiden ağzı sulananlar için kabak tatlısının tarifine geçelim…
Kabaklarınızı yeşil kısımlarını ayıklayıp 2 parmak kalınlığında dilimledikten sonra tencereye yerleştirin.
Kabakların üzerine toz şekeri serpin ve aralarına karanfilleri yerleştirin.
Kabaklarınızı bu vaziyette üç saat kadar dinlendirerek suyunu salmasını ve şekeri içine çekmesini sağlayın.
Kabaklarınızı kapağı kapalı halde 50 dakika kadar pişirin.
Kaynarken içine 2-3 damla limon suyu damlatıp kıvamının koyulaşmasını sağlayın.
Kabaklar suyunu çekince altını kapatıp ılınana kadar tencerede dinlendirin.
Servis tabaklarına aktardığınız kabakların üzerine dövülmüş ceviz serpip servis yapın. Afiyet olsun…