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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Ceviz sirkesi nasıl yapılır? Ceviz sirkesi tarifi

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Ceviz sirkesi nasıl yapılır? Ceviz sirkesi tarifi

Sirkenin sadece lezzetli değil aynı zamanda da çok şifalı bir ürün olduğunu artık bilmeyen yok. Özellikle evde çeşit çeşit meyvelerle yapılan katkısız sirkeler, son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi. Bunlardan biri de ceviz sirkesi. Evde ceviz sirkesi yapmak isteyenler için tarifini aşağıda anlattık. Mutlaka denemelisiniz…

Ceviz sirkesi yapmak için ihtiyacınız olanlar şöyle:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz
4 litre su
1 su bardağı doğal sirke
1 çay bardağı çiçek balı
1 çorba kaşığı doğal tuz
10-15 adet nohut
1 çay bardağı bulgur

Tabii bir de bu malzemeyi alabilecek büyüklükte bir cam kavanoz gerekiyor.

Bal sirkesi nasıl yapılır Bal sirkesi tarifi
Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi tarifi

Gelelim ceviz sirkesinin yapılışına…

Öncelikle kavanozu iyice yıkayıp dezenfekte edin ve bir kenara alın.

Sirkenin suyunu da kaynatıp bir soğumaya bırakın.

Ardından cevizleri aralarında çürük olmayacak şekilde ayıklayıp toz haline gelene kadar dövün ya da robottan geçirin.

Cevizleri kavanoza koyup üzerine balı ve sirkeyi ilave edin. (Şeker problemi olanlar sirkesini bal kullanmadan da yapabilir.)

Son olarak tuzu da ekleyin.

Sirke anası nasıl yapılır, nasıl saklanır Sirke anası yapmanın püf noktaları
Sirke anası nasıl yapılır, nasıl saklanır? Sirke anası yapmanın püf noktaları

Sirkenin suyunu da ekleyip karıştırın ve ağzını temiz bir tülbentle kapatın.

Bir paket lastiği kullanarak tülbendi kavanozun ağzına iyice yerleştirin.

Karışımı güneş almayan serin bir yere yerleştirip 20 gün bekletin.

Bu esnada her gün tahta kaşıkla karıştırın.

Sirkeyi 20’nci günün sonunda süzüp yeniden kavanoza alın.

Evde sirke nasıl yapılır Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi
Evde sirke nasıl yapılır? Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi

İçine bulguru ve nohutları da ekleyip ağzını sıkıca kapatın.

2 ay boyunca bu şekilde mayalandırdığınız sirkenizi bu sürenin sonunda süzüp tüketebilirsiniz. Afiyet şifa olsun…

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