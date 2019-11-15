Ceviz sirkesi nasıl yapılır? Ceviz sirkesi tarifi
Sirkenin sadece lezzetli değil aynı zamanda da çok şifalı bir ürün olduğunu artık bilmeyen yok. Özellikle evde çeşit çeşit meyvelerle yapılan katkısız sirkeler, son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi. Bunlardan biri de ceviz sirkesi. Evde ceviz sirkesi yapmak isteyenler için tarifini aşağıda anlattık. Mutlaka denemelisiniz…
Ceviz sirkesi yapmak için ihtiyacınız olanlar şöyle:
2 su bardağı ince çekilmiş ceviz
4 litre su
1 su bardağı doğal sirke
1 çay bardağı çiçek balı
1 çorba kaşığı doğal tuz
10-15 adet nohut
1 çay bardağı bulgur
Tabii bir de bu malzemeyi alabilecek büyüklükte bir cam kavanoz gerekiyor.
Gelelim ceviz sirkesinin yapılışına…
Öncelikle kavanozu iyice yıkayıp dezenfekte edin ve bir kenara alın.
Sirkenin suyunu da kaynatıp bir soğumaya bırakın.
Ardından cevizleri aralarında çürük olmayacak şekilde ayıklayıp toz haline gelene kadar dövün ya da robottan geçirin.
Cevizleri kavanoza koyup üzerine balı ve sirkeyi ilave edin. (Şeker problemi olanlar sirkesini bal kullanmadan da yapabilir.)
Son olarak tuzu da ekleyin.
Sirkenin suyunu da ekleyip karıştırın ve ağzını temiz bir tülbentle kapatın.
Bir paket lastiği kullanarak tülbendi kavanozun ağzına iyice yerleştirin.
Karışımı güneş almayan serin bir yere yerleştirip 20 gün bekletin.
Bu esnada her gün tahta kaşıkla karıştırın.
Sirkeyi 20’nci günün sonunda süzüp yeniden kavanoza alın.
İçine bulguru ve nohutları da ekleyip ağzını sıkıca kapatın.
2 ay boyunca bu şekilde mayalandırdığınız sirkenizi bu sürenin sonunda süzüp tüketebilirsiniz. Afiyet şifa olsun…