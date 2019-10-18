Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?
Çeşmi Nigar çorbası, Osmanlı mutfağı lezzetlerinden biridir. Görüntüsü itibariyle mercimek çorbasını andıran Çeşmi Nigar çorbasının farkı içerisinde terbiye kullanılması. Peki, Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?
Havaların soğumasıyla birlikte çorba tariflerine olan rağbet de arttı. Çorba tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için Osmanlı mutfağının gözde lezzetlerinden Çeşmi Nigar çorbasının tarifini verdik.
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı un
1 su bardağı et ya da tavuk suyu
Tuz
Sıcak su
Terbiyesi için:
1 yumurta sarısı
1 su bardağı süt
Yarım limon suyu
Sosu için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
Nane
Pul biber
Mercimeği yıkayıp üzerini geçecek kadar suyun içinde haşlayın.
Soğanı rendeleyin.
Tereyağı ve zeytinyağını tencerede ısıtıp soğanları yağda kavurun.
Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Haşlanmış mercimekleri tencereye alın.
Tavuk suyunu ve suyu da ekleyip güzelce karıştırın.
Son aşamada da tuzunu da ekleyip 15 dakika kadar kaynatın.
Pişen çorbanızı blender’dan geçirin.
Kıvamı çok koyu olursa içine biraz daha sıcak su ekleyin.
Süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpıp çorbanın terbiyesini hazırlayın.
Terbiyeye çorbadan ekleme yapıp ılıştırdıktan sonra karıştırarak azar azar tencereye ilave edin.
Sosu için tereyağı ve zeytinyağını sos tavasında kızdırın.
Salçayı, naneyi ve pul biberi de ekleyip kavurun.
Çorbanın üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun…