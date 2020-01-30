Çeşm-i nigar çorbası tarifi

Mercimeği yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Soğanı soyup ince ince doğrayın.

Ayrı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp soğanı yağda kavurun.

Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ardından haşladığınız mercimekleri tencereye alın.

Tuz ekleyip karıştırın ve suyu azalmışsa ekleyip yaklaşık 10 dakika orta ateşte kaynatın.

Çorbanız kaynadıktan sonra blender'dan geçirin. Kıvamı çok koyu olursa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Bir kasede süt, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpıp çorbanın terbiyesini hazırlayın.

Terbiyeye çorbadan ekleyerek ılıştırın ve azar azar tencereye ekleyip karıştırın.

Sosu için tereyağı ve zeytinyağını bir tavada eritin.

Üzerine salça, nane ve pul biberini de ekleyip kavurun.

Çorbanız kaynadıktan sonra sosu da üzerinde gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...