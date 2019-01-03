Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu tarifi
Çerkez tavuğu, didilmiş tavuk etleri ve ceviz içi ile yapılan bir tür meze çeşididir. Farklı baharatlarla lezzetinde değişiklik yapabileceğiniz Çerkez tavuğuna kurutulmuş kırmızı biberler de ekleyebilirsiniz. Peki, Çerkez tavuğu nasıl yapılır? İşte, adım adım Çerkez tavuğu tarifi
ÇERKEZ TAVUĞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 bütün tavuk
1 orta boy patates
1 küçük boy kuru soğan
1 adet havuç
1,5 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı su
Cevizli harç:
300 gram ceviz içi (un haline getirilecek)
2 dilim bayat beyaz ekmek içi
2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
4 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
2 su bardağı tavuk suyu (bulyon da olur)
ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI
Temizlenmiş ve yıkanmış tavuğu bir tencereye koyun. 5 su bardağı su, kabukları soyulmuş 1 adet patates,1 havuç ve 1 soğanı ilave edip haşlanmaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca, üstünde oluşan köpükleri bir kaşıkla alın. Tavuk hafifçe yumuşadıktan sonra tuzunu ilave edin. İyice yumuşayana kadar,tencerenin kapağı kapalı olarak, orta ateşte pişirin.
Pişen tavuğun suyunu süzün. Soğuyunca derisini ve kemiklerini çıkarın, etlerini küçük parçalara ayırın.
250 gram ceviz içini, öğütücüden geçirerek, un haline getirin.
2 dilim bayat ekmek içini, tavuk suyunda yumuşatın. Sonra suyunu sıkın ve cevize ilave edin. Pütürsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.
2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 4 diş ezilmiş sarımsak, 2 çay kaşığı tuzu ilave edin ve iyice yoğurun.
Yaklaşık 2 su bardağı ılık tavuk suyunu kaşıkla yedirerek harcı boza kıvamına gelinceye kadar inceltin.
Ayıklanmış tavuk parçalarını servis tabağına yerleştirin. Harcın yarısından fazlasını alıp tavuk parçalarıyla iyice karıştırın. Geri kalan sosu üzerine döküp tavuklar gözükmeyecek şekilde iyice sıvayın.
Üzerine pul biberli zeytinyağ gezdirerek servis yapın.
TAVUK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARACAK BİRKAÇ İPUCUMUZ VAR
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