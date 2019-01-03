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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
03.01.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu tarifi

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Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu, didilmiş tavuk etleri ve ceviz içi ile yapılan bir tür meze çeşididir. Farklı baharatlarla lezzetinde değişiklik yapabileceğiniz Çerkez tavuğuna kurutulmuş kırmızı biberler de ekleyebilirsiniz. Peki, Çerkez tavuğu nasıl yapılır? İşte, adım adım Çerkez tavuğu tarifi

ÇERKEZ TAVUĞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 bütün tavuk
1 orta boy patates
1 küçük boy kuru soğan
1 adet havuç
1,5 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı su

Cevizli harç:

300 gram ceviz içi (un haline getirilecek)
2 dilim bayat beyaz ekmek içi
2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
4 diş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
2 su bardağı tavuk suyu (bulyon da olur)

Çerkes usulü şipsi tarifi
Çerkes usulü şipsi tarifi

ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI

Temizlenmiş ve yıkanmış tavuğu bir tencereye koyun. 5 su bardağı su, kabukları soyulmuş 1 adet patates,1 havuç ve 1 soğanı ilave edip haşlanmaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca, üstünde oluşan köpükleri bir kaşıkla alın. Tavuk hafifçe yumuşadıktan sonra tuzunu ilave edin. İyice yumuşayana kadar,tencerenin kapağı kapalı olarak, orta ateşte pişirin.

Pişen tavuğun suyunu süzün. Soğuyunca derisini ve kemiklerini çıkarın, etlerini küçük parçalara ayırın.

250 gram ceviz içini, öğütücüden geçirerek, un haline getirin.

2 dilim bayat ekmek içini, tavuk suyunda yumuşatın. Sonra suyunu sıkın ve cevize ilave edin. Pütürsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 4 diş ezilmiş sarımsak, 2 çay kaşığı tuzu ilave edin ve iyice yoğurun.

Yaklaşık 2 su bardağı ılık tavuk suyunu kaşıkla yedirerek harcı boza kıvamına gelinceye kadar inceltin.

Ayıklanmış tavuk parçalarını servis tabağına yerleştirin. Harcın yarısından fazlasını alıp tavuk parçalarıyla iyice karıştırın. Geri kalan sosu üzerine döküp tavuklar gözükmeyecek şekilde iyice sıvayın.

Üzerine pul biberli zeytinyağ gezdirerek servis yapın.

Patatesli Çerkes mantısı tarifi
Patatesli Çerkes mantısı tarifi

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