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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cennet künkü tarifi

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Cennet künkü tarifi

Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından cennet künkü ile karşınızdayız! Geleneksel Bursa kültüründe düğün hazırlıkları yapılan kız evine gönderilen bir tatlı, cennet künkü. Nişan bohçasına da konulan bu yöresel tatlı bayram ve özel günlerin de vazgeçilmezi. Bursa'nın bilinen en eski tariflerinden olan cennet künkünü siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı küllü su
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • Alabildiği kadar un
  • Karbonat
  • Çekilmiş ceviz

Şerbeti için

  • 500 gram toz şeker
  • 5 su bardağı su

Hazırlanışı

Unun ortasını açıp yumurtaları kırın.

Karbonatı ekleyin.

Bir tutam külü bir su bardağına ekleyerek karıştırın ve bekletin.

Kül dibe çökünce bardaktaki suyu hamurun üzerine dökün.

Yumuşayana kadar yoğurun.

Hamur kıvamına gelince ceviz büyüklüğünde bezeler alın.

Yufka büyüklüğünde açıp uzun ve kalın şerit halinde kesin.

Kesilen hamurları çatala sararak şekil verin ve yağda kızartın.

Diğer taraftan da tatlının şerbetini hazırlayın.

Su ve şekeri uygun bir tencereye alıp kıvamına gelene kadar kaynatın ve ocaktan indirip soğumaya bırakın.

Kızarmış hamurlar soğumadan ılık şerbeti üzerine gezdirin.

Şerbetini çekince üzerine ceviz serperek servis edin.

Dilerseniz tatlınızı kaymak eşliğinde de servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Tahinli & Havuçlu Kek | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Ingimage
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