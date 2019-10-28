Cennet künkü tarifi

Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından cennet künkü ile karşınızdayız! Geleneksel Bursa kültüründe düğün hazırlıkları yapılan kız evine gönderilen bir tatlı, cennet künkü. Nişan bohçasına da konulan bu yöresel tatlı bayram ve özel günlerin de vazgeçilmezi. Bursa'nın bilinen en eski tariflerinden olan cennet künkünü siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Hamuru için
Şerbeti için
Unun ortasını açıp yumurtaları kırın.
Karbonatı ekleyin.
Bir tutam külü bir su bardağına ekleyerek karıştırın ve bekletin.
Kül dibe çökünce bardaktaki suyu hamurun üzerine dökün.
Yumuşayana kadar yoğurun.
Hamur kıvamına gelince ceviz büyüklüğünde bezeler alın.
Yufka büyüklüğünde açıp uzun ve kalın şerit halinde kesin.
Kesilen hamurları çatala sararak şekil verin ve yağda kızartın.
Diğer taraftan da tatlının şerbetini hazırlayın.
Su ve şekeri uygun bir tencereye alıp kıvamına gelene kadar kaynatın ve ocaktan indirip soğumaya bırakın.
Kızarmış hamurlar soğumadan ılık şerbeti üzerine gezdirin.
Şerbetini çekince üzerine ceviz serperek servis edin.
Dilerseniz tatlınızı kaymak eşliğinde de servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...