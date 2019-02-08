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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çikolata soslu çaylı kek tarifi
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Mutfak Tüyoları
08.02.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çikolata soslu çaylı kek tarifi

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Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çikolata soslu çaylı kek tarifi

Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar, beş çaylarına yeni bir lezzet eklemek isteyenler için şahane bir önerimiz var: Çikolata soslu çaylı kek. Çay aromasıyla şenlenen kek, beyaz ve bitter ganajla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, çikolata soslu çaylı kek nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

ÇİKOLATA SOSLU ÇAYLI KEK

2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağından 2 parmak az ayçiçeği yağı
1 su bardağından 2 parmak az çay
1 su bardağından 2 parmak az un
Çeyrek su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Siyah ganaj için malzemeler:
yarım su bardağı bitter çikolata
1 yemek kaşığı krema
Beyaz ganaj için malzemeler:
Yarım su bardağı beyaz çikolata
1 yemek kaşığı krema

Ganaj tarifi
Ganaj tarifi

Yapılışı:

Çay demleyin. Yumurta ve toz şekeri çırpın. Üzerine ayçiçek yağı ve demlediğiniz çayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı bir eleğe alın ve eleyerek sıvı karışımın içerisine ekleyip, spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın.

Baton kek kalıbınızı yağlayın, içine kek harcınızı dökün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin.

Ganaj için çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin. İçlerine birer kaşık krema ekleyin ve karıştırın. Fırından çıkan kekinizin üzerine ganajları gezdirerek servis edin.

Çaylı ıslak kek tarifi
Çaylı ıslak kek tarifi

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