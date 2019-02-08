Çaylı kek nasıl yapılır? İşte çikolata soslu çaylı kek tarifi
Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar, beş çaylarına yeni bir lezzet eklemek isteyenler için şahane bir önerimiz var: Çikolata soslu çaylı kek. Çay aromasıyla şenlenen kek, beyaz ve bitter ganajla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, çikolata soslu çaylı kek nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
ÇİKOLATA SOSLU ÇAYLI KEK
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağından 2 parmak az ayçiçeği yağı
1 su bardağından 2 parmak az çay
1 su bardağından 2 parmak az un
Çeyrek su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Siyah ganaj için malzemeler:
yarım su bardağı bitter çikolata
1 yemek kaşığı krema
Beyaz ganaj için malzemeler:
Yarım su bardağı beyaz çikolata
1 yemek kaşığı krema
Yapılışı:
Çay demleyin. Yumurta ve toz şekeri çırpın. Üzerine ayçiçek yağı ve demlediğiniz çayı ekleyip çırpmaya devam edin.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı bir eleğe alın ve eleyerek sıvı karışımın içerisine ekleyip, spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru kapatarak karıştırın.
Baton kek kalıbınızı yağlayın, içine kek harcınızı dökün.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin.
Ganaj için çikolataları ayrı kaplarda benmari usulü eritin. İçlerine birer kaşık krema ekleyin ve karıştırın. Fırından çıkan kekinizin üzerine ganajları gezdirerek servis edin.
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