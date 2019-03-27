Çatal kurabiye tarifi

Çatal kurabiye pastanelerin en popüler lezzetlerindendir. Mis gibi mahlep kokusuyla çayın yanına çok yakışan çatal kurabiyeyi siz de evinizde yapabilir, misafirlerinize, sevdiklerinize zevkle ikram edebilirsiniz. Nefis çatal kurabiyenin tarifi aşağıda, afiyet olsun…
Üzeri için:
Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıp sarısını bir kenara alın.
Tereyağını eritin.
Yumurta beyazı, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın.
Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle çubuk haline getirin.
İki ucunu birleştirip şekillendirerek fırın tepsisine dizin.
Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün ve çörekotu serpin.
200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.