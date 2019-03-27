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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kurabiye Tarifleri>Çatal kurabiye tarifi
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Çatal kurabiye tarifi

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Çatal kurabiye tarifi

Çatal kurabiye pastanelerin en popüler lezzetlerindendir. Mis gibi mahlep kokusuyla çayın yanına çok yakışan çatal kurabiyeyi siz de evinizde yapabilir, misafirlerinize, sevdiklerinize zevkle ikram edebilirsiniz. Nefis çatal kurabiyenin tarifi aşağıda, afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 150 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Çörekotu

Hazırlanışı

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıp sarısını bir kenara alın.

Tereyağını eritin.

Yumurta beyazı, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın.

Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle çubuk haline getirin.

İki ucunu birleştirip şekillendirerek fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün ve çörekotu serpin.

200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fotoğraf: Alamy
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