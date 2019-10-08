Carpaccio nasıl yapılır? İşte carpaccio tarifi ve malzemeleri
Sığır bonfileden yapılan ve İtalyan mutfağına özgü olan carpaccio, genellikle atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Parmesan peyniri, karper veya çam tohumu ile hazırlanan bu lezzet, son zamanlarda Türk mutfağına da girmeye başladı. Peki, carpaccio nasıl yapılır? Carpaccio malzemeleri nelerdir? İşte sizler için hazırladığımız capaccio tarifi ve malzemeleri.
Genellikle restoranların başlangıç menülerinde yer alan carpaccio et çeşitleri ve somon balığından da yapılıyor. Farklı tat ve lezzet arayanlar, damakta bıraktığı lezzet ile tercih edilen carpaccio yemeği tarifini internette zaman zaman araştırıyor. Sizler de eviniz de carpaccio hazırlayabilirsiniz. Ancak bu lezzeti yaparken etin donmadan soğuk duruma gelmesi ve ince ince kesilebilmesi en önemli püf noktalarından. İşte, adım adım carpaccio yapımı...
MALZEMELER
320 gram sığır bonfile
160 gram rucola (italyan rokası)
30 ml. zentinyağı
80 gram parmesan peyniri
1 adet limon suyu
5 gram deniz tuzu
1 gram taze çekilmiş tane karabiber
HAZIRLANIŞI
Hazırlanacak sığır bonfileyi, soğutmak amacıyla 30 dakika kadar derin dondurucuda bekletin.
Sosu için; zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu, deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çırpıcı yardımıyla küçük bir kapta karıştırın.
Yaprak kısımlarını ayıkladığınız rokayı, bol suda yıkadıktan sonra kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
Düz bir servis tabağına 35-40 gram kadar roka yaprağını yayın. Sığır etini zar inceliğinde dilimledikten sonra yarısını servis tabağına alın.
Kalan roka yapraklarını tabağa dizip, bir kenara ayırdığınız kalan sığır filetoları üzerine kapatın.
Hazırladığınız sos karışımını üzerine gezdirdiğiniz carpaccio tabağını, ince ince traşlanmış parmesan peyniriyle bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.