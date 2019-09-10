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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
10.09.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Çankırı'nın 'sarımsaklı et' yemeği tescillendi

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Çankırı'nın 'sarımsaklı et' yemeği tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Ülkeler artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Şu ana kadar 440 tescil yaptık, 429 tescil işlemi ise devam ediyor. Daha zor olanı ise bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak" dedi.

Asan, Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesi dolayısıyla Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Çankırı'nın ince ekmek muskası, kaya tuzu ve küpecik peyniriyle ilgili tescil işlemlerinin de devam ettiğini söyledi.

Küçük bir il olmasına rağmen Çankırı'dan ciddi başvuru olduğuna işaret eden Asan, "Katma değeri yüksek ekonomik modele geçmek, bu ülke için de bizim için de çok büyük bir değerdir. Ülkeler artık daha fazla katma değer sağlamak, daha fazla zenginleşmek için patentler, markalar, coğrafi işaretlere çok önem veriyor. Şu ana kadar 440 tescil yaptık, 429 tescil işlemi ise devam ediyor. Daha zor olanı ise bunları markalaştırmak ve daha fazla para kazanmak." diye konuştu.

Çankırının sarımsaklı et yemeği tescillendi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de bir ülkeyi, bir şehri tanıtmanın yolunun mutfaktan geçtiğini vurguladı.

Esen, "Bizler köklü ve zengin mutfak kültürüne sahip bir şehrin halkıyız. Bize düşene böyle bir mirasa hakkını vererek sahip çıkmak, markalaştırmak, diğer tüm şehirlere ve hatta dünyaya tanıtmak ve ticari platformlarda yer almalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "sarımsaklı et" yemeğinin coğrafi işaret tescil belgesi, Asan tarafından Esen'e verildi.

Daha sonra Çankırı'nın tescillenen ve tescil için başvurusu devam eden yöresel yemekleri katılımcılara ikram edildi.

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