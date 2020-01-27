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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 27.01.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Çalışanlar için pazartesi sendromuna çare olacak nefis yemek tarifleri

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Çalışanlar için pazartesi sendromuna çare olacak nefis yemek tarifleri

Pazartesi günleri özellikle çalışanlar için biraz gergin geçebiliyor. İki günlük tatilin ardından biriken işler ve sorumluluklar birçok kişiyi strese sokuyor. Bir de bunun üzerien akşam yemeği stresinin eklenmesine bizim gönlümüz razı olmadı. O nedenle oldukça pratik ve lezzetli yemeklerden oluşan Lezizz günün menüsünü hazırladık. İşte pazartesi stresinizi alıp götürecek nefis yemek tariflerimiz...

Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

Kremalı mantar çorbası tarifi
Kremalı mantar çorbası tarifi

Son dönemde en sevilen tavuklu lezzetlerden biri olan buffalo wings ya da Türkçesiyle buffalo kanatları evde de kolayca yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız sadece birkaç parça kanat ve biraz da sos. İşte dışarıdan sipariş ettiğiniz buffalo kanatları size unutturacak lezzette ev yapımı buffalo wings tarifi…

Buffalo kanat tarifi
Buffalo kanat tarifi

Sadece bizim değil dünyadaki birçok ülkenin mutfağının temel malzemelerinden biridir patates. Tek başına zevkle tüketildiği gibi başka yemeklerin özellikle de etin yanında da çok iyi bir eşlikçi olur. Sizin için bu eşlikçilerin en lezizlerinden patates gratenin tarifini hazırladık bugün. Kolayca yapıp sofranızı şenlendirebileceğiniz patates graten tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda. 

Patates graten tarifi
Patates graten tarifi

Yoğurtlu brokoli salatası, kolay, sağlıklı ve oldukça da lezzetli bir salata. Sotelerde, ızgaralarda ve et yemeklerinde tercih edebileceğiniz bu salatanın tadı damağınızda kalacak. Sofralara renk katan brokoliyi bir de bu tarifle deneyin.

Yoğurtlu brokoli salatası tarifi
Yoğurtlu brokoli salatası tarifi

Balkan mutfağının nefis tatlısı olan trileçe harika lezzetiyle sofranızda yerini alsın. Yapılışında üç farklı sütün kullanıldığı bu enfes tatlıyı keyifle tüketeceksiniz. Mutfağınızın nefis bir konuğu olsun isterseniz, işte karşınızda trileçe tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Trileçe tarifi
Trileçe tarifi

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