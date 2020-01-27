Çalışanlar için pazartesi sendromuna çare olacak nefis yemek tarifleri

Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

Son dönemde en sevilen tavuklu lezzetlerden biri olan buffalo wings ya da Türkçesiyle buffalo kanatları evde de kolayca yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız sadece birkaç parça kanat ve biraz da sos. İşte dışarıdan sipariş ettiğiniz buffalo kanatları size unutturacak lezzette ev yapımı buffalo wings tarifi…

Sadece bizim değil dünyadaki birçok ülkenin mutfağının temel malzemelerinden biridir patates. Tek başına zevkle tüketildiği gibi başka yemeklerin özellikle de etin yanında da çok iyi bir eşlikçi olur. Sizin için bu eşlikçilerin en lezizlerinden patates gratenin tarifini hazırladık bugün. Kolayca yapıp sofranızı şenlendirebileceğiniz patates graten tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda.

Yoğurtlu brokoli salatası, kolay, sağlıklı ve oldukça da lezzetli bir salata. Sotelerde, ızgaralarda ve et yemeklerinde tercih edebileceğiniz bu salatanın tadı damağınızda kalacak. Sofralara renk katan brokoliyi bir de bu tarifle deneyin.

Balkan mutfağının nefis tatlısı olan trileçe harika lezzetiyle sofranızda yerini alsın. Yapılışında üç farklı sütün kullanıldığı bu enfes tatlıyı keyifle tüketeceksiniz. Mutfağınızın nefis bir konuğu olsun isterseniz, işte karşınızda trileçe tarifi... Şimdiden afiyet olsun...