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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Büzme baklava tarifi
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Büzme baklava tarifi

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Büzme baklava tarifi

Şerbetli tatlılar söz konusu olduğunda ne yazık ki hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Hele ki bu tatlı hamurları elde açılmış ev yapımı çıtır çıtır bir baklava olursa tadına doyamıyoruz. Sizin için enfes bir ev yapımı büzme baklava tarifi hazırladık. İşte nefis büzme baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Alabildiği kadar un

Açmak için:

  • Göz kararı nişasta ve un

İçi için:

  • Dilediğiniz miktarda ceviz

Üzeri için:

  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı su
  • 4 su bardağı şeker
  • 1-2 damla limon

Hazırlanışı

Süt, sıvı yağ, ılık su, yumurta, kabartma tozu, sirke, tuz ve unu karıştırıp yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru küçük bezelere ayırın.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz bezeleri yarım saat kadar dinlenmeye alın.

Bu esnada tatlının şerbeti için şekerle suyu karıştırın.

Şerbet kaynama noktasına gelince içine limon suyunu ekleyin.

Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Dinlenen hamurları un ve nişasta karışımıyla incecik açın.

Yufkaları dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.

Şeritlerin üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Şeritleri oklava yardımıyla sarıp, iki tarafından büzüştürerek şekil verin.

Oklavadan çıkarıp fırın tepsisine yerleştirin.

Tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın ve bir fırça yardımıyla bu yağı baklavaların üzerine sürün.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

Tatlıları üzeri kızarana kadar fırınlayıp çıkarır çıkarmaz üzerine soğumuş şerbeti dökün.

Yarım saat kadar tatlıların şerbeti çekmesini bekledikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Şekerpare | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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