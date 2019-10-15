Şerbetli tatlılar söz konusu olduğunda ne yazık ki hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Hele ki bu tatlı hamurları elde açılmış ev yapımı çıtır çıtır bir baklava olursa tadına doyamıyoruz. Sizin için enfes bir ev yapımı büzme baklava tarifi hazırladık. İşte nefis büzme baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Açmak için:
İçi için:
Üzeri için:
Şerbeti için:
Süt, sıvı yağ, ılık su, yumurta, kabartma tozu, sirke, tuz ve unu karıştırıp yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru küçük bezelere ayırın.
Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz bezeleri yarım saat kadar dinlenmeye alın.
Bu esnada tatlının şerbeti için şekerle suyu karıştırın.
Şerbet kaynama noktasına gelince içine limon suyunu ekleyin.
Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kapatıp soğuması için kenara alın.
Dinlenen hamurları un ve nişasta karışımıyla incecik açın.
Yufkaları dört parmak genişliğinde şeritler halinde kesin.
Şeritlerin üzerine dövülmüş ceviz serpin.
Şeritleri oklava yardımıyla sarıp, iki tarafından büzüştürerek şekil verin.
Oklavadan çıkarıp fırın tepsisine yerleştirin.
Tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın ve bir fırça yardımıyla bu yağı baklavaların üzerine sürün.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Tatlıları üzeri kızarana kadar fırınlayıp çıkarır çıkarmaz üzerine soğumuş şerbeti dökün.
Yarım saat kadar tatlıların şerbeti çekmesini bekledikten sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.