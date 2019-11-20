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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
20.11.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Bursa'ya ya da Adana'ya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbul'da en iyi dönerin ve kebabın adresleri!

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Bursa'ya ya da Adana'ya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbul'da en iyi dönerin ve kebabın adresleri!

Antik dönemlere kadar uzanan, köklü bir geçmişi olan kebap, herkes için vazgeçilmez bir yemek çeşidi olarak sofralarda önemi bir yere sahip. Selçuklu ve Osmanlı’dan bu yana korunan en değerli kültür miraslarımızdan biri haline gelen kebabın, Anadolu’nun her yöresinde farklı bir şekilde karşımıza çıkan onlarca türevi var.

Bu bir ilandır.

Bursa’dan Urfa’ya kadar uzanan bu lezzetleri tadanlar, bir daha asla tadını unutamazlar. Kebap o kadar özel bir yemektir ki her yerde yenmez! Kebabı güzel mekanlar ise yemek listenizin ilk sıralarında bulunur.

Eğer Adana’ya, Bursa’ya ya da Urfa’ya gidemiyorsanız, bu lezzetlerin orijinaline en yakın halini ayağınıza getiren adresleri tercih edebilirsiniz. İstanbul’daki en iyi kebap mekânlarını merak ediyorsanız buraya tıklayınız.

Bursaya ya da Adanaya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbulda en iyi dönerin ve kebabın adresleri

Tike

Yerel lezzetleri en iyi şekilde sunabilmek amacıyla yörenin usta aşçılarıyla çalışan Tike, geniş ve konusunda uzman kadrosuyla mutfağından servisine kadar konuklarına mükemmel bir restoran deneyimi yaşatıyor. Yerel lezzetlerimizi dünyaya açan restoran Tike’nin Koşuyolu şubesi de lezzet şölenini, asırlık ceviz ve incir ağaçlarının altında devam ettiriyor.

Bursa Kebap Evi

Bursa’nın yoğurtlu döner kebabı meşhurdur. Bursa denince belki de ilk akla gelen lezzet, tereyağlı, bol soslu döner kebaptır. “Bu lezzet İstanbul’da nerede yenir?” derseniz, Türkiye’nin en gözde restoran zincirlerinden biri olan Bursa Kebap Evi’ni öneririz. Enfes lezzetlerle donatılmış bir masa, etin en iyi hâlinin o tarifsiz kokusuyla sizi mekânın içine çekiverir.

Bursaya ya da Adanaya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbulda en iyi dönerin ve kebabın adresleri

Ağababa Döner

Ağababa Döner, odun ateşinde pişen nefis yaprak dönerinin yanı sıra, kebapları, ızgaraları, çorbaları, zeytinyağlıları, sulu ev yemekleri, mezeleri, tatlıları ve tüm lezzetleriyle, geleneksel Osmanlı yemek kültürünü de günümüze taşıyor. Ağababa Döner, yeni ekspres şubesinde şehrin en leziz dönerlerini hazırlamaya hızla devam ediyor.

Niyazibey

1965’ten bugüne kadar, marka konumuna gelen Niyazibey, geçen sürede kendi ismiyle sunduğu yoğurtlu döner kebabını yeniden yorumladı ve bir kebapta çok zor görülebilecek müdavim kitlesine ulaştı. Sancaktepe ve Tuzla Marina’daki şubelerinde zengin menüleriyle lezzeti şölene dönüştürüyor.

Siz de etten vazgeçemiyor ve kaliteyi indirimli mekânların olduğu yerlerde arıyorsanız, bu linki incelemelisiniz.

Bursaya ya da Adanaya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbulda en iyi dönerin ve kebabın adresleri

Nebioğlu Döner

Yılların getirdiği tecrübeyle Nebioğlu Döner, kebap severlerin damak zevkine hitap ediyor. Zengin menüleriyle yemek molalarına ayrı bir lezzet katmaktan gurur duyuyor.

Mekân Közde Döner

Atmosferi ve lezzetleri ile farklılığı yansıtan Mekân Közde Döner’in çok kısa bir sürede şehrin en popüler mekânları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Mekân Közde Döner’in etlerinin tadı damaklarda kalıyor.

En kaliteli malzemeler ve ustaların hünerli ellerinden gerçek lezzetleri bulacağınız mekanlar için tıklayınız.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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