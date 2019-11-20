Bursa'ya ya da Adana'ya gitmeye hiç gerek yok... İşte İstanbul'da en iyi dönerin ve kebabın adresleri!
Antik dönemlere kadar uzanan, köklü bir geçmişi olan kebap, herkes için vazgeçilmez bir yemek çeşidi olarak sofralarda önemi bir yere sahip. Selçuklu ve Osmanlı’dan bu yana korunan en değerli kültür miraslarımızdan biri haline gelen kebabın, Anadolu’nun her yöresinde farklı bir şekilde karşımıza çıkan onlarca türevi var.
Bu bir ilandır.
Bursa’dan Urfa’ya kadar uzanan bu lezzetleri tadanlar, bir daha asla tadını unutamazlar. Kebap o kadar özel bir yemektir ki her yerde yenmez! Kebabı güzel mekanlar ise yemek listenizin ilk sıralarında bulunur.
Eğer Adana’ya, Bursa’ya ya da Urfa’ya gidemiyorsanız, bu lezzetlerin orijinaline en yakın halini ayağınıza getiren adresleri tercih edebilirsiniz. İstanbul’daki en iyi kebap mekânlarını merak ediyorsanız buraya tıklayınız.
Tike
Yerel lezzetleri en iyi şekilde sunabilmek amacıyla yörenin usta aşçılarıyla çalışan Tike, geniş ve konusunda uzman kadrosuyla mutfağından servisine kadar konuklarına mükemmel bir restoran deneyimi yaşatıyor. Yerel lezzetlerimizi dünyaya açan restoran Tike’nin Koşuyolu şubesi de lezzet şölenini, asırlık ceviz ve incir ağaçlarının altında devam ettiriyor.
Bursa Kebap Evi
Bursa’nın yoğurtlu döner kebabı meşhurdur. Bursa denince belki de ilk akla gelen lezzet, tereyağlı, bol soslu döner kebaptır. “Bu lezzet İstanbul’da nerede yenir?” derseniz, Türkiye’nin en gözde restoran zincirlerinden biri olan Bursa Kebap Evi’ni öneririz. Enfes lezzetlerle donatılmış bir masa, etin en iyi hâlinin o tarifsiz kokusuyla sizi mekânın içine çekiverir.
Ağababa Döner
Ağababa Döner, odun ateşinde pişen nefis yaprak dönerinin yanı sıra, kebapları, ızgaraları, çorbaları, zeytinyağlıları, sulu ev yemekleri, mezeleri, tatlıları ve tüm lezzetleriyle, geleneksel Osmanlı yemek kültürünü de günümüze taşıyor. Ağababa Döner, yeni ekspres şubesinde şehrin en leziz dönerlerini hazırlamaya hızla devam ediyor.
Niyazibey
1965’ten bugüne kadar, marka konumuna gelen Niyazibey, geçen sürede kendi ismiyle sunduğu yoğurtlu döner kebabını yeniden yorumladı ve bir kebapta çok zor görülebilecek müdavim kitlesine ulaştı. Sancaktepe ve Tuzla Marina’daki şubelerinde zengin menüleriyle lezzeti şölene dönüştürüyor.
Siz de etten vazgeçemiyor ve kaliteyi indirimli mekânların olduğu yerlerde arıyorsanız, bu linki incelemelisiniz.
Nebioğlu Döner
Yılların getirdiği tecrübeyle Nebioğlu Döner, kebap severlerin damak zevkine hitap ediyor. Zengin menüleriyle yemek molalarına ayrı bir lezzet katmaktan gurur duyuyor.
Mekân Közde Döner
Atmosferi ve lezzetleri ile farklılığı yansıtan Mekân Közde Döner’in çok kısa bir sürede şehrin en popüler mekânları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Mekân Közde Döner’in etlerinin tadı damaklarda kalıyor.
En kaliteli malzemeler ve ustaların hünerli ellerinden gerçek lezzetleri bulacağınız mekanlar için tıklayınız.
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