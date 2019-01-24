Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriBursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor
GeriLezizz Haberler Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
24.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kentin yemek ve sofra kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı’na dâhil edilen ‘Yemek kültürdür, sunmak sanattır’ projesiyle Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri yeniden ortaya çıkıyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından desteklenen proje ile Bursa’nın mutfak kültürü gelecek nesillere aktarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan “Ekimden hasada, hasattan sofraya yemek ve mutfak kültürü” adlı kitaptan yola çıkılarak geliştirilen proje ile Bursa’nın yöresel yemekleri, köylü kadınların tarifi ile öğrencilere anlatılıyor. Proje kapsamında öğrenciler ayrıca Osmanlı yemek kültürüne ilişkin de bilgi sahibi oluyor.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Bursa’nın köylerindeki damak tatlarının ve yöresel yemeklerin öğrenciler tarafından yerinde incelendiği uygulamalı proje ile kentin yeme içme ve sofra kültürü geleceğe taşınıyor. Proje kapsamında Bursa’nın köylerini ziyaret eden öğrenciler, edindikleri deneyimleri pratiğe dökme fırsatı yakaladılar.

Bursada yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas’ın yanı sıra Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ve Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı.

Onlarca farklı yemeği Bursa’nın farklı ilçelerinden gelen köy kadınlarına ve davetlilere sunan öğrenciler, hünerlerini sergilediler. Projeye katılan öğrenciler kendilerine bu imkânı sunan ve projeye destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Başkan Aktaş adına projeye paydaş olan köy kadınlarına günün anısına teşekkür belgesi verdi.

BURSA MUTFAĞI DEMİŞKEN MİNİ İSKENDER'İMİZİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

Mini Türk Mutfağı - Mini İskenderMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini İskender var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Bursa'da yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor

Neden uçakta yediğimiz yiyecekler daha tatsız gelir?

Bu simitler Çorlu'da bir fırında yapılıyor, özelliği sır gibi saklanıyor

Kimsenin yapmadığı şeyi yapmıştı... Ünlü şefe büyük şok