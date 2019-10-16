Bursa Pideli KÃ¶fte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Evde kolay Pideli KÃ¶fte malzemeleri ve tarifi

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Mutfak TüyolarÄ±
Haber GiriÅŸ: 16.10.2019 - 17:36, Son GÃ¼ncelleme:

Bursa Pideli Köfte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi

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Bursa Pideli Köfte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi

Bursa Pideli KÃ¶fte tarifi ile merak uyandÄ±ran kÃ¶fte Ã§eÅŸitleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Genellikle Bursa'nÄ±n Merkez Kayhan Mahallesi'nde meÅŸhur olan bu lezzeti, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Bursa Pideli KÃ¶fte malzemeleri nelerdir? Ä°ÅŸte, kolayca yapabileceÄŸiniz Pideli KÃ¶fte tarifi ve malzeme listesi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

Bursa Pideli KÃ¶fte iÃ§in gerekli olan malzeme listesinde Ã¶nemli olan kebaplÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k pidelere eriÅŸebilmektir. TereyaÄŸÄ± ise Pideli KÃ¶fte'nin temelini oluÅŸturmaktadÄ±r. Peki, Bursa Pideli KÃ¶fte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, evinizde kolayca yapabileceÄŸiniz Bursa Pideli KÃ¶fte hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

PÄ°DELÄ° KÃ–FTE MALZEMELERÄ°Â

500 gr KÄ±yma
3 Adet KebaplÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼k Pide
250 gr TereyaÄŸÄ±
250 gr YoÄŸurt
1 Ã‡ay KaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
1 Ã‡ay KaÅŸÄ±ÄŸÄ± Karabiber
Tuz
Domates SalÃ§asÄ±

PÄ°DELÄ° KÃ–FTE TARÄ°FÄ°

KÄ±yma ekmek ile makinede Ã§ekilerek buzdolabÄ±nda bir gÃ¼n bekletilir.

Ertesi gÃ¼n kimyon ve karabiber ile yoÄŸrularak kÃ¶fte hamuru hazÄ±rlanÄ±r.

Hamurdan ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde parÃ§alar koparÄ±larak yassÄ± kÃ¶fteler yapÄ±lÄ±r.

Izgarada veya kÃ¶mÃ¼r ateÅŸinde kÃ¶fteler kÄ±zartÄ±lÄ±r.

AynÄ± Ä±zgarada yada mangalda pideler de kÄ±zartÄ±larak kÃ¼p ÅŸeklinde doÄŸranÄ±r ve servis tabaÄŸÄ±na yerleÅŸtirilir.

Pidelerin Ã¼zerine kÄ±zarmÄ±ÅŸ kÃ¶fteler, tabaÄŸÄ±n kenarÄ±na yoÄŸurt konur, kÃ¶ftelerin Ã¼zerine salÃ§alÄ± sos ve kÄ±zgÄ±n tereyaÄŸÄ± ilave edildikten sonra servis yapÄ±lÄ±r.

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