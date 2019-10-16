Bursa Pideli KÃ¶fte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Evde kolay Pideli KÃ¶fte malzemeleri ve tarifi

Bursa Pideli Köfte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi
Bursa Pideli KÃ¶fte tarifi ile merak uyandÄ±ran kÃ¶fte Ã§eÅŸitleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Genellikle Bursa'nÄ±n Merkez Kayhan Mahallesi'nde meÅŸhur olan bu lezzeti, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, Bursa Pideli KÃ¶fte malzemeleri nelerdir? Ä°ÅŸte, kolayca yapabileceÄŸiniz Pideli KÃ¶fte tarifi ve malzeme listesi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
Bursa Pideli KÃ¶fte iÃ§in gerekli olan malzeme listesinde Ã¶nemli olan kebaplÄ±k kÃ¼Ã§Ã¼k pidelere eriÅŸebilmektir. TereyaÄŸÄ± ise Pideli KÃ¶fte'nin temelini oluÅŸturmaktadÄ±r. Peki, Bursa Pideli KÃ¶fte nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, evinizde kolayca yapabileceÄŸiniz Bursa Pideli KÃ¶fte hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
PÄ°DELÄ° KÃ–FTE MALZEMELERÄ°Â
500 gr KÄ±yma
3 Adet KebaplÄ±k KÃ¼Ã§Ã¼k Pide
250 gr TereyaÄŸÄ±
250 gr YoÄŸurt
1 Ã‡ay KaÅŸÄ±ÄŸÄ± kimyon
1 Ã‡ay KaÅŸÄ±ÄŸÄ± Karabiber
Tuz
Domates SalÃ§asÄ±
PÄ°DELÄ° KÃ–FTE TARÄ°FÄ°
KÄ±yma ekmek ile makinede Ã§ekilerek buzdolabÄ±nda bir gÃ¼n bekletilir.
Ertesi gÃ¼n kimyon ve karabiber ile yoÄŸrularak kÃ¶fte hamuru hazÄ±rlanÄ±r.
Hamurdan ceviz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde parÃ§alar koparÄ±larak yassÄ± kÃ¶fteler yapÄ±lÄ±r.
Izgarada veya kÃ¶mÃ¼r ateÅŸinde kÃ¶fteler kÄ±zartÄ±lÄ±r.
AynÄ± Ä±zgarada yada mangalda pideler de kÄ±zartÄ±larak kÃ¼p ÅŸeklinde doÄŸranÄ±r ve servis tabaÄŸÄ±na yerleÅŸtirilir.
Pidelerin Ã¼zerine kÄ±zarmÄ±ÅŸ kÃ¶fteler, tabaÄŸÄ±n kenarÄ±na yoÄŸurt konur, kÃ¶ftelerin Ã¼zerine salÃ§alÄ± sos ve kÄ±zgÄ±n tereyaÄŸÄ± ilave edildikten sonra servis yapÄ±lÄ±r.