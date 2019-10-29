Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi

1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Etleri ince ince doğrayın.
Derin bir kasede baharatları ve zeytin yağını karıştırın.
Etlerinizi hazırladığınız zeytin yağlı karışıma batırıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Tırnak pidelerinizi ya da ekmeklerinizi küp küp kesin.
Fırında hafif kıtırlaşana kadar kızartın.
Uygun bir tavaya domates ve biber salçasını koyun. Biraz su ilave edip karıştırın.
Hazırladığınız sosun içine antrikotlarınızı da ilave ederek kızarana dek ateşte tutun.
Kızarttığınız ekmekleri tabağın en altına dizin.
Domatesleri dilimleyip tabağın kenarına ekleyin.
Biberleri de közleyerek domateslerin yanına yerleştirin.
Üzerine salçalı sosta pişen antrikotlarınızı ekleyin.
Kenarına yoğurt eklediğiniz yemeğinizi, üzerine eritilmiş tereyağını gezdirip servis edin.
Afiyet olsun...