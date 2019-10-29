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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi
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Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi

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Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi

1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 800 gram antrikot
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 3 adet tırnak pide ya da ekmek parçaları
  • 3 adet domates
  • 1 kase yoğurt
  • 70 gram tereyağı
  • 1 çorba kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 4 adet biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Etleri ince ince doğrayın.

Derin bir kasede baharatları ve zeytin yağını karıştırın.

Etlerinizi hazırladığınız zeytin yağlı karışıma batırıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Tırnak pidelerinizi ya da ekmeklerinizi küp küp kesin.

Fırında hafif kıtırlaşana kadar kızartın.

Uygun bir tavaya domates ve biber salçasını koyun. Biraz su ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız sosun içine antrikotlarınızı da ilave ederek kızarana dek ateşte tutun.

Kızarttığınız ekmekleri tabağın en altına dizin.

Domatesleri dilimleyip tabağın kenarına ekleyin.

Biberleri de közleyerek domateslerin yanına yerleştirin.

Üzerine salçalı sosta pişen antrikotlarınızı ekleyin.

Kenarına yoğurt eklediğiniz yemeğinizi, üzerine eritilmiş tereyağını gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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