Burma tatlısı nasıl yapılır? Hazır yufka ile burma tatlısı tarifi
Türk mutfağının en meşakkatli tatlısı baklavaya alternatif arayanlar için enfes bir o kadar da pratik bir önerimiz var: Burma tatlısı. Hazır yufka ile yapabileceğiniz burma tatlısıyla hem aniden tutan tatlı krizlerini sona erdirebilir hem de misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Peki, hazır yufka ile burma tatlısı nasıl yapılır?
MALZEMELER
12 kat hazır baklava yufkası
200 gram tereyağı
2 su bardağı ceviz içi
Şerbet için: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 dilim limon.
BURMA TATLISI NASIL YAPILIR?
Burma tatlısı için ilk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet için; şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatın, bir süre kaynadıktan sonra içine limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yufkanızın üzerinde gezdirmek için tereyağını eritin. Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağı gezdirin. İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlayın ve üzerine dişe gelecek şekilde kırdığınız cevizleri serpin. Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarın. Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzün, dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye çıkartın. İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemi sürdürün. Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine dökelim.80 derecede ısıtılmış fırında kızarana 40 dakika pişirin. Süre sonunda baklavanızı 10 dakika dinlenmesi için bırakın, soğumuş şerbeti üzerine dökün.
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