Bunlar pastaysa biz daha önce ne yedik?

Vakko Patisserie Petit Four’dan başlayalım. Bu mekân uzun ve özenli bir çalışmanın ürünü. Fransa’da gastronomi alanında verilen ve tüm dünyada mükemmellik göstergesi olarak kabul edilen ‘Meilleur Ouvrier de France Patissier’ (MOF) unvanının sahibi Philippe Chatelain danışmanlığında hayata geçmiş. Philippe Chatelain pastacı bir aileden geliyor. Bakın kendini nasıl anlatıyor: “Babamın Paris’te üç tane pastanesi vardı. 100’den fazla çalışanı olan ünlü bir pasta şefiydi. Mükemmeliyetçiydi, her zaman net çizgileri olan kusursuz pastalar yapardı. Çikolatalı pasta konusunda uzmandı. Çok az meyve kullanırdı. Vakko’da sunduğum tarz da onun bir uzantısı.”



Danışmanlığını Philippe Chatelain'in yaptığı Vakko Patisserie'de 34 çeşit pasta var.

Bir hafta sonra İstanbul’da

Pastaların içinde büyüyen, ilk pastasını 7 yaşında yapan, üniversite eğitimini de pastacılık üzerine tamamlayan Chatelain’in yakın zamana kadar Paris’te iki, Monaco yakınlarında bir pastanesi varmış. Ama ani bir kararla hepsini kapatmış: “Dükkânlarımı tek başıma yönetiyordum. Çok çalışıyordum. Karımla normal bir çift hayatı yaşamayı hayal ettiğim için dükkânlarımı sattım. Hem dükkânlarımı hem de karımı kaybettim. Ama şu anda hiçbir pişmanlığım yok. Hayat!”

Chatelain’in Vakko Patisserie’ye danışman olmasının müsebbibi Cem Hakko. Hakko, Val d’Isere’e kayak yapmaya gittiği bir dönemde Chatelain’in çocukluk arkadaşından kayak dersleri alıyormuş. Bir gün dersten sonra pastalardan bahsederken Cem Hakko “Benim de bir pastanem olsun istiyorum” demiş. Kayak hocası da Chatelain’i önermiş. Bir hafta sonra şef İstanbul’a gelmiş ve operasyon başlamış.

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Chatelain her şeyi sıfırdan yarattığını anlatıyor. Önce Cem Hakko ile aralarında bir güven ilişkisi kurulmuş. “Mönü üzerinde beş ay çalıştım. Şu anda 34 çeşit pastamız var.

Pastaları yapmadan önce Türk tatlılarının tadına baktım. Baklava güzel ama çok şerbetli. Yine de fıstık ve hamurun uyumunu sevdim. Ben en sade pastanın en güzeli olduğunu düşünüyorum. Favorim ekler ve milföy. Burada iki çeşit milföy yapıyoruz: Vanilyalı ve kahveli. Ayrıca tuzlularımız da var. Kiş, çorba, omlet, salata ve sandviçlerimiz bulunuyor” diyor.

Şefe iyi bir pasta yapmanın sırrını soruyorum. “Hem lezzet hem görüntü” diyor: “Gözle satın alırız, ağzımızda bıraktığı tatla zirveye çıkarız. Bir pasta görsel olarak güzelse kesinlikle lezzetlidir. Biri o pastanın görüntüsüne saatlerini verdiyse, aynı çabayı içindeki krema, çikolata ve kek için de vermiştir.”

TATLILARIN HEPSİ 30 LİRA

Sirkeci’deki lokantasıyla ünlenen Can Oba, Kanyon’da tatlı dükkânını açalı beş ay olmuş. Burası tatlı, tatlıyla eşleştirilmiş tatlı şarap ve tuzlu olarak da havyar ile tazesi bulunursa istiridye satan bir mekân. Bakın konsept nasıl ortaya çıkmış: “Bize yıllarca kazandibi, muhallebi, sütlaç verdiler. Bir türlü kendilerini geliştiremediler. Tabii ki eski geleneksel tatlılar olsun ama yeni bir bakış açısı da olmalı. Sektöre bakıyorum, herkes tirileçenin peşinde. Bu dükkân o kopyalama zihniyetini iğnelemek için açıldı. Bir de gençlere örnek olması için...”

Hindistancevizli dondurma ve çilek salatası, greyfurtlu tiramisu, mandalina dondurmalı mandalinalı pamuk şeker, nar dondurması, süzme yoğurt pastası Can Oba’nın tatlıcısında bulunan lezzetlerden birkaçı. Mönü her gün değişiyor. Güne özgü tatlıların hepsi 30 TL’den satılıyor. Tatlıların hiçbirini yaparken alkol kullanmadığını özellikle belirten Oba, isteyene yanında köpüklü şarap, şarap istemeyene çay-kahve servis ediyor.