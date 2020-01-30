"Bugün ne pişirsem?" diyenler için günün menüsü

Farklı bir çorba tarifi arıyorsanız, Osmanlı mutfağından çeşm-i nigar çorbası akşam yemeklerinizde size eşlik edebilir. Mercimek çorbasına benzeyen bu nefis tarif içine eklenen terbiye ile lezzetini katlıyor. Soğuk havalarda sıcacık tadıyla gönlünüzü fethedecek çeşm-i nigar çorbasını denemek isterseniz, malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Hamsi buğulama, Karadeniz mutfağının gözdesi. Hafif ve lezzetli olmasının yanı sıra sağlıklı olduğu için de sofraların baş tacı. Fırında veya tavada hazırlayabileceğiniz bu nefis yemek sebzelerle daha da lezzetleniyor. Eğer hazırsanız, işte karşınızda hamsi buğulama tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...

İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...

İrmik tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri. Yapılışı da oldukça pratik olan bu tatlının kıvamının iyi olması için tatlının sıcak şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Sevdikleriniz için birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı bir sofrada nefis bir alternatif olan irmik tatlısı da olmazsa olmaz. Akşam sofranızda veya 5 çayında irmik tatlısının da size eşlik etmesini isterseniz, tarifini hazırladık. Bir göz atmaz mısınız? Şimdiden afiyet olsun...