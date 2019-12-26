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Lezizz Menüler
26.12.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

‘Bugün ne pişirsem?’ diyenler için 26 Aralık Perşembe akşam yemeği menüsü

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‘Bugün ne pişirsem?’ diyenler için 26 Aralık Perşembe akşam yemeği menüsü

Birçoğumuz daha öğle saatlerinden akşam yemeğini düşünmeye başlıyoruz. Çorba ne olacak? Ana yemeğin yanına hangi salata yapılacak gibi sorular sürekli kafamızı kurcalıyor. Siz de aynı durumdaysanız Lezizz günün menüsüne mutlaka bir göz atın. İşte “Akşama ne pişirsem?” diye düşünenler için çorbadan tatlıya alternatifler…

Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. 

Zerdeçallı balkabağı çorbası tarifi
Zerdeçallı balkabağı çorbası tarifi

Daha çok yemek ya da börek olarak tükettiğimiz pırasa bu sefer bambaşka bir görünümle karşımıza çıkıyor. Pırasa dolması... Görüntüsüyle yaprak sarmasına benzeyen pırasa dolması lezzetiyle de gönlünüzü fethedecek. 

Pırasa dolması tarifi
Pırasa dolması tarifi

Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. 

Pratik talaş böreği tarifi
Pratik talaş böreği tarifi

Karnabahar kış aylarının en pratik ve sağlıklı sebzelerinden. Örneğin 5 dakika haşlayıp hafif bir sosla birleştirdiğinizde ortaya nefis bir salata çıkarabiliyorsunuz. İnanmayan aşağıdaki tarifimizi uygulasın.

Karnabahar salatası tarifi
Karnabahar salatası tarifi

Tarte tatin, Fransız mutfağına ait nefis bir tatlı. 1880’lerde Paris’in güneyindeki bir bölgede yer alan Hotel Tatin’da yanlışlıkla icat edilen bu tatlı, özellikle elma mevsiminde hafif bir lezzet arayanların favorisi. Biz aşağıda hamurunun tarifini ayrıca anlattık. Ancak siz daha pratik bir çözüm isterseniz, tereyağlı milföy hamuru kullanarak da nefis tarte tatin yapabilirsiniz.

Tarte tatin tarifi
Tarte tatin tarifi

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