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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.05.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 9 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri

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Bugün ne pişirsem? 9 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri

Sahurda tüketilen besinlerin sağlıklı ve doyurucu olması, oruç ibadetini kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu nedenle ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, 9 Mayıs iftar menüsü ve tarifleri

PAZILI SOĞUK ÇORBA

Malzemeler:
25 yaprak pazı (saplarıyla)
1 su bardağı yarma buğday
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
2 litre su
Servis için:
Sıvı yağ
Kırmızı pul biber

Yapılışı:
Yarma buğdayı tencereye alın. Üzerine 2 litre suyu ilave ederek orta ateşte kapağı kapalı olarak yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Yoğurda ezdiğiniz sarımsakları ve tuzu ekleyerek iyice çırpın.
Pazıları bol suda yıkayıp sapları ile birlikte ince ince doğrayın.
Haşlanmaya devam eden buğdayların içine atın ve 5 dakika kadar pişirerek ocaktan alın.
Ocaktan aldığınız karışımın içine sarımsaklı yoğurdu ilave ederek karıştırın.
Çorbanızın üzerine yağ ve pul biber kızdırarak ılık ya da soğuk servis yapın.

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Zevkle yenecek iftar yemekleri için geleneksel çorbalar
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MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 adet havuç
1,5 su bardağı pilavlık bulgur
Yarım su bardağı yeşil mercimek
Tuz
Karabiber
Kimyon
3 su bardağı su

Yapılışı:
Mercimeği küçük bir tencereye alın üzerini geçecek kadar su ekleyin ve hafif yumuşayana kadar haşlayın.
Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Bulguru ve haşladığınız mercimeği ilave edip, baharatları da ekleyerek 1-2 dakika kavurun.
Suyu ilave edip karıştırın, tencerenin ağzı kapalı bir şekilde 15 dakika kaynamaya bırakın.
Pilav suyunu çekince karıştırın ve demlenmeye bırakın.

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SÜTLÜ TEL KADAYIF

Malzemeleri:
300 gram taze tel kadayıf
2 su bardağı pirinç fındık
250 gram tereyağı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
1 damla limon suyu

Yapılışı:
Şerbeti için olan malzemeleri (süt hariç) karıştırıp, 5-10 dakika kaynatın. Şeker tamamen eriyince sütü de ilave edip kenara alın ve soğutun.
Tereyağını bir tavada eritin. Tel kadayıfı tezgaha yayın.
Erittiğiniz tereyağını üzerine döküp, yavaş el hareketleriyle her tarafına tereyağını yedirin.
Bu işlemi yaparken kadayıfları parçalamayın, uzun şeritlerin kalmasına dikkat edin.
Bir kaseye bu kadayıftan bir parça alıp kenarları dışarıda kalacak şekilde serin.
Ortasına iri çekilmiş fındıklardan koyun ve bohça şeklinde kapatıp fırın tepsisine yerleştirin. Tüm kadayıf bitinceye kadar bu işleme devam edin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında altı ve üstü renk alıncaya kadar 25-30 dakika pişirin.
Fırından aldığınız sıcak tatlınızın üzerine soğuk şerbeti dökün ve çekmesi için bekletin.
Üzerine fındık serperek servis edebilirsiniz.

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