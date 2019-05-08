Bugün ne pişirsem? 8 Mayıs iftar menüsü
Sahurda ve iftarda tüketilen besinlerin sağlıklı ve doyurucu olması, uzun saatler süren oruç ibadetini kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu nedenle ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden tatlıya kadar her gün farklı lezzetlerle iftar hazırlamak isteyenler için alternatifleri bir araya getireceğiz. İşte, tarifleriyle 8 Mayıs iftar menüsü...
Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.
TARHANA ÇORBASI
Malzemeler:
Tarhananın hazırlanması için:
2 domates
2 kırmızı biber
2 soğan
1 ayva
10 yemek kaşığı yoğurt
3 yemek kaşığı köy unu
2 yemek kaşığı mısır unu
Aldığı kadar beyaz un
1 kaşık önceden hazırlanmış tarhana
Maydanoz ve tarhana baharatı (tarhana boyu, çemen unu, kekik, acı toz biber, sumak, kimyon, nane, pul biber)
Tarhana Çorbası için (7-8 kişilik):
100-150 gr. kavurma / alternatif olarak: pastırma ya da sucuk veya tavuk eti
4 yemek kaşığı tarhana
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
6 bardak soğuk su
Tarhana Yapılışı:
1 ayva rendelenir. 2 domates, 2 kırmızı biber ve 2 soğan küçük küçük doğranır. Hepsi genişçe bir kaba alınır, üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve tarhana baharatı eklenir. 3 yemek kaşığı köy unu, 2 yemek kaşığı mısır unu, 10 yemek kaşığı yağlı yoğurt, yarım demet maydanoz (tercihe göre artırılabilir) ve aldığı kadar beyaz un ilave edilip yoğrulur. Mayalanması için önceden hazırlanmış 2 yemek kaşığı tarhana ilave edilir. Bu karışım, üzerine bez örtülen kapağı kapalı bir tencerede, bir hafta boyunca her gün yarım saat yoğrularak mayalanmaya bırakılır. Daha sonra küçük parçalar halinde, güneş görmeyen kuru bir yerde, ters yüz edilerek kurutulur ve kalburdan geçirilir. Kışlık tarhanamız hazırdır.
Tarhana Çorbası Yapılışı:
100-150 gram kavurma, küçük küçük doğranarak tencereye alınır. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça ve hazırladığımız tarhanadan 4 yemek kaşığı eklenerek malzemeler kavrulur. 6 bardak soğuk su, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilir, karıştırılarak kaynatılır.
TAVUKLU SARAY SARMASI
Malzemeler:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet tavuk göğüs - kuşbaşı doğranmış
2 adet yufka
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet patates - küçük küp doğranmış
1 adet havuç - küçük küp doğranmış
1 adet kabak - küp doğranmış
1 adet soğan - yemeklik doğranmış
3 diş sarımsak
1 su bardağı bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz/Karabiber
Beşamel sos için:
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam muskat rendesi
Tuz
Beyaz biber
Üzeri için:
1 su bardağı kaşar peyniri
LOR TATLISI
Malzemeler:
1 Kg tatlı Lor
Yarım Su Bardağı Süt
3 Adet Yumurta
Yarım Su Bardağı Şeker
1 Su Bardağı Un
1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu
Şerbeti İçin:
3 Su Bardağı Şeker
3 Su Bardağı Su
3-5 Damla Limon Suyu
Yapılışı:
Yarım bardak sütle lor peyniri çatal yardımıyla ezilir. Yarım su bardağı şeker, 3 adet yumurta, 1 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu eklenip yoğurulur. Ayrı bir tencerede şeker ve su ile şerbet hazırlanır. Şerbet kaynayınca limon suyu eklenir. Lorlu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartılıp yuvarlanır ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 5 dakika önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika üzerleri kızarana kadar pişirilir. Tatlı ve şerbet ılıkken şerbette tatlılar biraz bekletilir. Servis tabağına alınıp hindistan ceviziyle süslenip servis yapılır.
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