Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriBugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü
GeriMutfak Tüyoları Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
07.05.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen besinlerin sağlıklı ve doyurucu olması, oruç ibadetini kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu nedenle ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, Ramazan’ın 2. gününe 7 Mayıs'

Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

TALAŞ BÖREĞİ

350 gram küp doğranmış tavuk
Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı
2 adet soğan
3 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı bezelye
10 dal maydanoz
8 adet milföy hamuru
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı domates salçası
Tuz,
Karabiber
Ispanak püresi için:
1 kg ıspanağın yaprakları
1 neskafe fincanı krema
Tuz,
Karabiber

YAPILIŞI:

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun.
Üzerine tavuk etini katın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak ve ara sıra karıştırarak et suyunu salıp çekene dek pişirin.
Üzerine tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip pişmeye bırakın.
Et yarı yarıya pişince bezelyeyi ilave edin ve tamamen yumuşayana dek pişirin.
Suyunu süzüp daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Tavuk etini geniş bir kaba alıp, üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin.
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletin.
2 adet milföyü merdane ile hafifçe açın ve yuvarlak bir kalıpla kesin.
1 adet milföyün ortasına tavuklu harçtan koyun ve ikinci milföyü üzerine kapatın.
İlk kestiğiniz kalıptan biraz daha küçük bir kalıpla milföyleri kesmeden üzerine bastırarak iki parçayı birbirine yapıştırın.
Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
Böreğin üzerine bıçakla arzunuza göre şekiller yapın.
Kalan 6 adet milföyü de aynı şekilde hazırlayın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağını açmadan, üzerleri kızarana dek pişirin.
Diğer taraftan kalan tereyağını küçük bir tavada eritip salçayı kavurun.
Üzerine hindinin pişirme suyundan 1 su bardağı, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana dek pişirin.
4 Ispanak püresi için, ıspanakları temizleyip, kaynar suda 1 dakika haşlayın.
Daha sonra rengini korumak için buzlu suya alın.
Soğuyana dek bekletip elinizle sıkarak suyunu süzün.
Blendere alıp üzerine krema, tuz ve karabiber katıp birlikte çekin.
Hindili talaş böreklerini servis tabağına alın.
Ispanak püresi ve salçalı sosla birlikte servis yapın.

KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI

300 gram kıyma
2 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
1 kaşık un (köftelere serpmek için)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağ
1 adet soğan (ince doğranmış)
1 su bardağı erişte
1 su bardağı haşlanmış nohut
6 su bardağı sıcak su
Terbiyesi için;
2 su bardağı kadar yoğurt
1 tepeleme yemek kaşığı un
1 yumurtanın sarısı
Yarım limon suyu
1-2 diş sarımsak (rendelenecek)
1 su bardağı su
Sosu için;
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı zeytinyağ
1 yemek kaşığı dolusu nane
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Çorba için, önce köfteyi hazırlıyoruz, bunun için kıyma, tuz, karabiberi iyice yoğurup, misket büyüklüğünde toplar yapıp, unladığımız tepsiye diziyoruz… zeytinyağ da önce soğanları kavurup, daha sonra köfteleri de ekleyip 3-4 dakika köftelerin rengi dönene kadar pişiriyoruz suyunu, erişteyi ve haşlanmış nohutları da ekleyip, erişteler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Terbiye için gerekli tüm malzemeleri (yoğurt, un, yumurta, sarımsak, limon suyu ve bir bardak su) pürüzsüz hale gelen kadar karıştırıyoruz, yoğurdun kesilmemesi için çorbanın da suyundan biraz ekleyip, tencereye boşaltıyoruz. Ayrı bir kapta hazırlayıp kızdırdığımız tereyağ, zeytinyağ ve nane karışımını da ekliyoruz. En son olarak da tuzunu karabiberini ekleyip ocaktan alıyoruz.

ELMALI FINDIKLI MUHALLEBİ


2 avuç fındık – kıyılmış
3 adet elma
3,5 yemek kaşığı esmer şeker
Yarım parmak zencefil – rende
1 silme tatlı kaşığı sumak
Muhallebi için Malzemeler
1 litre süt
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Kıydığınız fındıkları bir tavaya alın ve kavurun.
Fındıklar kavrulunca içerisine küçük küp doğradığınız elmaları ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Toz şekeri ekleyin, ardından elmalar hafif sönünce içerisine zencefili ekleyin.
Elma hafif karamelize olunca, ateşten alırken içerisine sumak ilave edin ve ateşin altını kapatın. Soğuması için bir tabağa çıkartın.
Muhallebi için;
Süt, toz şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını küçük bir tencereye alıp karıştırın.
Ardından ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin.
Muhallebiniz kıvam alınca ateşten alın, içerisine vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Servis edeceğiniz kapların tabanına 1 yemek kaşığı olacak şekilde elmalı harçtan koyun.
Muhallebinizi servis edeceğiniz kapların yarısını dolduracak şekilde bölüştürün.
Ortasına tekrar hazırladığınız elmalı harçtan 1 yemek kaşığı ekleyin.
Kaplarınızın tamamını doldurun ve muhallebinizi soğutun.
Soğuyan muhallebinizin üzerini elmalı harçtan koyarak servis edin.
.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü

Tok tutuyor, tatlı ihtiyacını önlüyor... İşte sahur sofrasında mutlaka bulunması gerekenler

Ramazan pideli kebap nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı

Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs iftar menüsü