Bugün ne pişirsem? 7 Mayıs iftar menüsü

Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

TALAŞ BÖREĞİ

350 gram küp doğranmış tavuk

Bir buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan

3 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı bezelye

10 dal maydanoz

8 adet milföy hamuru

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz,

Karabiber

Ispanak püresi için:

1 kg ıspanağın yaprakları

1 neskafe fincanı krema

Tuz,

Karabiber



YAPILIŞI:



1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun.

Üzerine tavuk etini katın. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak ve ara sıra karıştırarak et suyunu salıp çekene dek pişirin.

Üzerine tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip pişmeye bırakın.

Et yarı yarıya pişince bezelyeyi ilave edin ve tamamen yumuşayana dek pişirin.

Suyunu süzüp daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuk etini geniş bir kaba alıp, üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin.

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletin.

2 adet milföyü merdane ile hafifçe açın ve yuvarlak bir kalıpla kesin.

1 adet milföyün ortasına tavuklu harçtan koyun ve ikinci milföyü üzerine kapatın.

İlk kestiğiniz kalıptan biraz daha küçük bir kalıpla milföyleri kesmeden üzerine bastırarak iki parçayı birbirine yapıştırın.

Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

Böreğin üzerine bıçakla arzunuza göre şekiller yapın.

Kalan 6 adet milföyü de aynı şekilde hazırlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağını açmadan, üzerleri kızarana dek pişirin.

Diğer taraftan kalan tereyağını küçük bir tavada eritip salçayı kavurun.

Üzerine hindinin pişirme suyundan 1 su bardağı, tuz ve karabiber ekleyip kıvam alana dek pişirin.

4 Ispanak püresi için, ıspanakları temizleyip, kaynar suda 1 dakika haşlayın.

Daha sonra rengini korumak için buzlu suya alın.

Soğuyana dek bekletip elinizle sıkarak suyunu süzün.

Blendere alıp üzerine krema, tuz ve karabiber katıp birlikte çekin.

Hindili talaş böreklerini servis tabağına alın.

Ispanak püresi ve salçalı sosla birlikte servis yapın.



KÖFTELİ YOĞURT ÇORBASI



300 gram kıyma

2 çay kaşığı Tuz

2 çay kaşığı Karabiber

1 kaşık un (köftelere serpmek için)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı erişte

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

2 su bardağı kadar yoğurt

1 tepeleme yemek kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

Yarım limon suyu

1-2 diş sarımsak (rendelenecek)

1 su bardağı su

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı dolusu nane

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber



Yapılışı:



Çorba için, önce köfteyi hazırlıyoruz, bunun için kıyma, tuz, karabiberi iyice yoğurup, misket büyüklüğünde toplar yapıp, unladığımız tepsiye diziyoruz… zeytinyağ da önce soğanları kavurup, daha sonra köfteleri de ekleyip 3-4 dakika köftelerin rengi dönene kadar pişiriyoruz suyunu, erişteyi ve haşlanmış nohutları da ekleyip, erişteler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Terbiye için gerekli tüm malzemeleri (yoğurt, un, yumurta, sarımsak, limon suyu ve bir bardak su) pürüzsüz hale gelen kadar karıştırıyoruz, yoğurdun kesilmemesi için çorbanın da suyundan biraz ekleyip, tencereye boşaltıyoruz. Ayrı bir kapta hazırlayıp kızdırdığımız tereyağ, zeytinyağ ve nane karışımını da ekliyoruz. En son olarak da tuzunu karabiberini ekleyip ocaktan alıyoruz.

ELMALI FINDIKLI MUHALLEBİ



2 avuç fındık – kıyılmış

3 adet elma

3,5 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım parmak zencefil – rende

1 silme tatlı kaşığı sumak

Muhallebi için Malzemeler

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı:



Kıydığınız fındıkları bir tavaya alın ve kavurun.

Fındıklar kavrulunca içerisine küçük küp doğradığınız elmaları ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Toz şekeri ekleyin, ardından elmalar hafif sönünce içerisine zencefili ekleyin.

Elma hafif karamelize olunca, ateşten alırken içerisine sumak ilave edin ve ateşin altını kapatın. Soğuması için bir tabağa çıkartın.

Muhallebi için;

Süt, toz şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını küçük bir tencereye alıp karıştırın.

Ardından ocağa alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin.

Muhallebiniz kıvam alınca ateşten alın, içerisine vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Servis edeceğiniz kapların tabanına 1 yemek kaşığı olacak şekilde elmalı harçtan koyun.

Muhallebinizi servis edeceğiniz kapların yarısını dolduracak şekilde bölüştürün.

Ortasına tekrar hazırladığınız elmalı harçtan 1 yemek kaşığı ekleyin.

Kaplarınızın tamamını doldurun ve muhallebinizi soğutun.

Soğuyan muhallebinizin üzerini elmalı harçtan koyarak servis edin.

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