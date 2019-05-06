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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs iftar menüsü

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Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu nedenle ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca bir de yemek stresi yaşamak istemeyenler için iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, 6 Mayıs'ın iftar menüsü

Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

DÜĞÜN ÇORBASI

Malzemeler:
500 gram kuzu gerdan eti
5 kaşık yoğurt
3 kaşık un
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
Yarım limon
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:
Eti düdüklü tencerede soğan ve tuz koyarak haşlayın. Yoğurt, un, tuz ve yumurtayı karıştırın. Üzerine et suyundan ilave edin. Et suyuna tereyağı ekleyin. Ardından meyaneyi ekleyip kaynamaya bırakın. Etleri didikleyin ve kaynayan çorbanın içine koyun. Ardından limonu ve sarımsağı ekleyin.

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FIRIN AĞZI

Malzemeler:
10 tane yeşil biber
5 tane domates
250 gram sarımsak
1,5 kilogram pirzola
6-7 parça tereyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:
Tepsinin üzerine yağlı pirzolaları dizin. Yeşil biberleri üzerine doğrayın. Halka ya da elma dilimi doğranmış domates ile üzerini kapatın. Soyulmuş sarımsakları üzerine koyun. Tatlı kaşığının ucuyla 6-7 parça tereyağı koyun. Üzerine toz biber, kekik ve tuz serpin ve fırında 200 derecede pişirin.

SAC BÖREĞİ

Hamur için malzemeler:
Un
Su
Tuz
Yağ

Böreğin içi için malzemeler:
Peynir
Patates
Maydanoz

Yapılışı:
Un, su, tuz ile hamur yoğurun. Bezelere ayırdığınız hamuru dinlendirin. Tek tek açtığınız yufkaların arasına hazırladığınız iç harçtan koyup sacda veya tavada pişirin. Pişen böreği sıcakken yağlayın.

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NEVZİNE

Malzemeler:
4 su bardağı un
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
250 gram dövülmüş ceviz

Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı şeker

Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp elinizde ufalayın. Cam kaba elinizle bastırın. Dilimleyin. Her dilimin üzerini yarım cevizle süsleyin. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Su ve şekeri kaynatıp şerbeti hazırlayın. Şerbet şekerlenmesin diye içine 1-2 çimdik tuz ilave edin. Tatlınız soğuk şerbetiniz kaynar haldeyken tatlının üzerine dökün. 20 dakika şerbetini çekmesi için bekleyin.

 

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