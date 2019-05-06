Bugün ne pişirsem? 6 Mayıs iftar menüsü
Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu nedenle ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca bir de yemek stresi yaşamak istemeyenler için iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, 6 Mayıs'ın iftar menüsü
Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.
DÜĞÜN ÇORBASI
Malzemeler:
500 gram kuzu gerdan eti
5 kaşık yoğurt
3 kaşık un
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
1 diş sarımsak
Yarım limon
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı:
Eti düdüklü tencerede soğan ve tuz koyarak haşlayın. Yoğurt, un, tuz ve yumurtayı karıştırın. Üzerine et suyundan ilave edin. Et suyuna tereyağı ekleyin. Ardından meyaneyi ekleyip kaynamaya bırakın. Etleri didikleyin ve kaynayan çorbanın içine koyun. Ardından limonu ve sarımsağı ekleyin.
FIRIN AĞZI
Malzemeler:
10 tane yeşil biber
5 tane domates
250 gram sarımsak
1,5 kilogram pirzola
6-7 parça tereyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Tepsinin üzerine yağlı pirzolaları dizin. Yeşil biberleri üzerine doğrayın. Halka ya da elma dilimi doğranmış domates ile üzerini kapatın. Soyulmuş sarımsakları üzerine koyun. Tatlı kaşığının ucuyla 6-7 parça tereyağı koyun. Üzerine toz biber, kekik ve tuz serpin ve fırında 200 derecede pişirin.
SAC BÖREĞİ
Hamur için malzemeler:
Un
Su
Tuz
Yağ
Böreğin içi için malzemeler:
Peynir
Patates
Maydanoz
Yapılışı:
Un, su, tuz ile hamur yoğurun. Bezelere ayırdığınız hamuru dinlendirin. Tek tek açtığınız yufkaların arasına hazırladığınız iç harçtan koyup sacda veya tavada pişirin. Pişen böreği sıcakken yağlayın.
NEVZİNE
Malzemeler:
4 su bardağı un
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 paket eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
250 gram dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı şeker
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp elinizde ufalayın. Cam kaba elinizle bastırın. Dilimleyin. Her dilimin üzerini yarım cevizle süsleyin. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Su ve şekeri kaynatıp şerbeti hazırlayın. Şerbet şekerlenmesin diye içine 1-2 çimdik tuz ilave edin. Tatlınız soğuk şerbetiniz kaynar haldeyken tatlının üzerine dökün. 20 dakika şerbetini çekmesi için bekleyin.
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