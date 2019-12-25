Bugün ne pişirsem? 25 Aralık Çarşamba günün menüsü

Adana yöresine ait lezzetli yüksük çorbasının mutfağınıza misafir olmasını ister misiniz? İçindeki mantıları ve nohutlarıyla oldukça doyurucu ve besleyici bir çorba olan yüksük çorbasını çocuklar da çok sevecek.

Saklı köftenin sırrını aslında adı ele veriyor. Zira bu köftelerin içinde nefis bir patates püresi saklı. Soğanlı ve sarımsaklı köfte harcıyla yapıldığı için oldukça lezzetli olan saklı köftenin tadı, içindeki püreyle ve salçalı sosuyla da katlanıyor.

Bolu usulü keşli cevizli erişte... Klasik erişte tariflerine nazaran, üzerine ceviz ve rendelenmiş keş peyniri eklenerek hem göze hem de damağımıza hitap ediyor. Ayrıca, hem sağlıklı hem de doyurucu olmasıyla da faydalı bir tat halini alıyor.

Doyurucu, lezzetli ve besleyici bir salata tarifi mi arıyorsunuz? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Kuru börülce salatası bu özelliklerin hepsini taşıyor. Bu salatayı protein deposu kuru börülceyle yapabileceğiniz gibi maş fasulyesi, nohut ya da Meksika fasulyesi gibi bakliyatlarla da yapabilirsiniz.

Sütlü tatlılar, her zaman hafif bir tatlı arayanların gözdesi olmuştur. Sütlaç da bu tatlıların başında gelir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu güzel tatlının soğumasını bile zor bekleyeceksiniz.