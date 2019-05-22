Bugün ne pişirsem? 22 Mayıs iftar menüsü

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Sac böreği, fırında tavuk baget, çilekli yalancı tavuk göğsü



FIRINDA TAVUK BAGET



6 adet tavuk baget

Tuz

Karabiber

4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 dal taze kekik

5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş

Sebzeler için Malzemeler

1 adet kabak – iri küp doğranmış

1 adet havuç – küçük küp doğranmış

6 – 8 adet bebek patates – dörde bölünmüş

5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş

10 – 15 adet arpacık soğan

3 adet enginar – ikiye bölünmüş

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Kimyon

Kuru nane

1 adet kuru acı biber

1 – 2 yemek kaşığı tereyağı – fırından çıktıktan sonra



Malzemeler



Tavuk bagetlerinizin üzerine çizikler atın.

Her taraflarına değecek şekilde tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.

Bir karıştırma kabına yoğurt, domates salçası ve taze kekiği ekleyip karıştırın.

Ardından tavuklarınızı yağıyla birlikte salçalı karışımın içerisine alın.

Biraz daha zeytinyağı gezdirin ve harmanlayın.

Ardından hazırladığınız tavukları ve kalan sosu fırın poşetine alıp, fırın tepsinize yerleştirin.

Sebzeler için;

Sebzelerinizi doğrayın.

Ardından hepsini fırın poşetine alın.

İçerisine tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane ve ortadan ikiye böldüğünüz kuru acı biberi ilave edin.

İyice harmanlayın ve tavuğunuzun yanına fırın tepsisine yerleştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin.

Not: Sebzeleriniz tavuklarınıza göre daha hızlı pişebilir.

Not: Sebzelerinizi fırından çıkardıktan sonra içerisine 1 – 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Böylece daha kremamsı bir kıvam elde etmiş olursunuz.

SAC BÖREĞİ



Hamur için malzemeler

Un

Su

Tuz

Yağ



Böreğin içi için malzemeler



Peynir

Patates

Maydanoz



Yapılışı



Un, su, tuz ile hamur yoğrulur. Bezelere ayırdığımız hamuru dinlendiriyoruz. Tek tek açılan yufkaların arasına hazırladığımız iç harçtan koyup sacta veya tavada pişiriyoruz. Pişen böreği sıcakken yağlıyoruz.



Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü.

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Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Sac böreği,



ÇİLEKLİ YALANCI TAVUK GÖĞSÜ



Muhallebi için Malzemeler

125 gr. tereyağı

1,5 su bardağı un

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Çilek Püresi için Malzemeler

650 gr. çilek

½ su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için Malzemeler

Toz antep fıstığı



Muhallebisi için;



Bir tencereye tereyağını ekleyin ve eritin.

Unu ilave edin ve bir çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak unu kavurun.

Sütün ¼ su bardağı kadarını küçük bir kapta ayırın.

Ardından süt ve toz şekeri ilave edin.

Kenara ayırdığınız sütün içerisine buğday nişastasını ekleyin ve bir kaşıkla iyice karıştırarak, çözelti haline getirip, ocaktaki karışımın içerisine ekleyin.

Kaynayana ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Ocaktan alınca içerisine vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımıyla iyice çırpın.

Kare bir cam fırın kabına ya da servis edeceğiniz herhangi bir kaba öncelikle elinizle su serpin ve hazırladığınız muhallebiyi dökün ve her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Çilek Peltesi için;



Çilekleri bir parçalayıcıya alın.

Üzerine toz şeker ekleyin ve çekerek, püre haline getirin.

Çilek püresini bir tencereye alın.

Ardından üzerine mısır nişastasını ilave edip, ocağa alın ve kaynayana kadar devamlı karıştırarak pişirin.

Çilek pelteniz kaynayınca ocaktan alın ve tereyağını ekleyip, karıştırın.

Hazırladığınız çilek peltesini hafif soğuyan tavuk göğsünüzün üzerine ilave edip, iyice yayın.

Birkaç parça çileği doğrayın ve peltenin içerisine bastırın.

Hazırladığınız tatlı hafif ılınınca buzdolabında iyice soğutun.

Üzerine toz antep fıstığı serpiştirin ve dilimleyerek, servis edin.