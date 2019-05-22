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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
22.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 22 Mayıs iftar menüsü

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Bugün ne pişirsem? 22 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Sac böreği, fırında tavuk baget, çilekli yalancı tavuk göğsü

FIRINDA TAVUK BAGET

6 adet tavuk baget
Tuz
Karabiber
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 dal taze kekik
5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş
Sebzeler için Malzemeler
1 adet kabak – iri küp doğranmış
1 adet havuç – küçük küp doğranmış
6 – 8 adet bebek patates – dörde bölünmüş
5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş
10 – 15 adet arpacık soğan
3 adet enginar – ikiye bölünmüş
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Kimyon
Kuru nane
1 adet kuru acı biber
1 – 2 yemek kaşığı tereyağı – fırından çıktıktan sonra

Malzemeler

Tavuk bagetlerinizin üzerine çizikler atın.
Her taraflarına değecek şekilde tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.
Bir karıştırma kabına yoğurt, domates salçası ve taze kekiği ekleyip karıştırın.
Ardından tavuklarınızı yağıyla birlikte salçalı karışımın içerisine alın.
Biraz daha zeytinyağı gezdirin ve harmanlayın.
Ardından hazırladığınız tavukları ve kalan sosu fırın poşetine alıp, fırın tepsinize yerleştirin.

Sebzeler için;
Sebzelerinizi doğrayın.
Ardından hepsini fırın poşetine alın.
İçerisine tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane ve ortadan ikiye böldüğünüz kuru acı biberi ilave edin.
İyice harmanlayın ve tavuğunuzun yanına fırın tepsisine yerleştirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin.

Not: Sebzeleriniz tavuklarınıza göre daha hızlı pişebilir.

Not: Sebzelerinizi fırından çıkardıktan sonra içerisine 1 – 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Böylece daha kremamsı bir kıvam elde etmiş olursunuz.

SAC BÖREĞİ

Hamur için malzemeler
Un
Su
Tuz
Yağ

Böreğin içi için malzemeler

Peynir
Patates
Maydanoz

Yapılışı

Un, su, tuz ile hamur yoğrulur. Bezelere ayırdığımız hamuru dinlendiriyoruz. Tek tek açılan yufkaların arasına hazırladığımız iç harçtan koyup sacta veya tavada pişiriyoruz. Pişen böreği sıcakken yağlıyoruz.

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü.
..
Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Sac böreği,

ÇİLEKLİ YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Muhallebi için Malzemeler
125 gr. tereyağı
1,5 su bardağı un
1 litre süt
1,5 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilya
Çilek Püresi için Malzemeler
650 gr. çilek
½ su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için Malzemeler
Toz antep fıstığı

Muhallebisi için;

Bir tencereye tereyağını ekleyin ve eritin.
Unu ilave edin ve bir çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak unu kavurun.
Sütün ¼ su bardağı kadarını küçük bir kapta ayırın.
Ardından süt ve toz şekeri ilave edin.
Kenara ayırdığınız sütün içerisine buğday nişastasını ekleyin ve bir kaşıkla iyice karıştırarak, çözelti haline getirip, ocaktaki karışımın içerisine ekleyin.
Kaynayana ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.
Ocaktan alınca içerisine vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımıyla iyice çırpın.
Kare bir cam fırın kabına ya da servis edeceğiniz herhangi bir kaba öncelikle elinizle su serpin ve hazırladığınız muhallebiyi dökün ve her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

Çilek Peltesi için;

Çilekleri bir parçalayıcıya alın.
Üzerine toz şeker ekleyin ve çekerek, püre haline getirin.
Çilek püresini bir tencereye alın.
Ardından üzerine mısır nişastasını ilave edip, ocağa alın ve kaynayana kadar devamlı karıştırarak pişirin.
Çilek pelteniz kaynayınca ocaktan alın ve tereyağını ekleyip, karıştırın.
Hazırladığınız çilek peltesini hafif soğuyan tavuk göğsünüzün üzerine ilave edip, iyice yayın.
Birkaç parça çileği doğrayın ve peltenin içerisine bastırın.
Hazırladığınız tatlı hafif ılınınca buzdolabında iyice soğutun.
Üzerine toz antep fıstığı serpiştirin ve dilimleyerek, servis edin.

 

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