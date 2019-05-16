Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs iftar menüsü

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

NOHUTLU YAYLA ÇORBASI



Nohutlu Yayla Çorbası Malzemeleri



½ su bardağı pirinç

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

1 su bardağı nohut – haşlanmış



Üzeri için Malzemeler



2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam nane

1 tutam pul biber



Pirinçlerinizi yıkayın ve çorba tencerenize ekleyin.

Üzerine suyu ekleyin ve kapağını kapatıp, kaynaması için orta ateşte bırakın.

Sosu için, süzme yoğurt ve unu bir kasede çırpın, çorbanın suyundan azar azar ekleyerek ılıttığınız bu sosu, çorba tenceresine karıştırarak ilave edin.

Haşladığınız nohutları içerisine alın, tuzunu ilave edip birkaç dakika tıkırdatıp, ocaktan alın.

Üzeri için erittiğiniz tereyağına nane ve pul biber ekleyip, çorbanın içine ilave edin.

Not: Çorbanızın kıvamı koyu olursa üzerine 1 – 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz.

FIRINDA TAVUK BAGET



Fırında Tavuk Baget Malzemeleri



6 adet tavuk baget

Tuz

Karabiber

4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 dal taze kekik

5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş



Sebzeler için Malzemeler



1 adet kabak – iri küp doğranmış

1 adet havuç – küçük küp doğranmış

6 – 8 adet bebek patates – dörde bölünmüş

5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş

10 – 15 adet arpacık soğan

3 adet enginar – ikiye bölünmüş

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Kimyon

Kuru nane

1 adet kuru acı biber

1 – 2 yemek kaşığı tereyağı – fırından çıktıktan sonra



Tavuk bagetlerinizin üzerine çizikler atın.

Her taraflarına değecek şekilde tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.

Bir karıştırma kabına yoğurt, domates salçası ve taze kekiği ekleyip karıştırın.

Ardından tavuklarınızı yağıyla birlikte salçalı karışımın içerisine alın.

Biraz daha zeytinyağı gezdirin ve harmanlayın.

Ardından hazırladığınız tavukları ve kalan sosu fırın poşetine alıp, fırın tepsinize yerleştirin.

Sebzeler için;



Sebzelerinizi doğrayın.

Ardından hepsini fırın poşetine alın.

İçerisine tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane ve ortadan ikiye böldüğünüz kuru acı biberi ilave edin.

İyice harmanlayın ve tavuğunuzun yanına fırın tepsisine yerleştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin.

Not: Sebzeleriniz tavuklarınıza göre daha hızlı pişebilir.

Not: Sebzelerinizi fırından çıkardıktan sonra içerisine 1 – 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Böylece daha kremamsı bir kıvam elde etmiş olursunuz.



HURMALI ISLAK KEK



Hurmalı Islak Kek Malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

10 adet etli hurma

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu için Malzemeler

2 su bardağı süt

½ su bardağı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Sosu için;

Tüm malzemeleri sos tenceresine ilave edip, karıştırın ardından ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kenara alıp soğutun.



Keki için;



Hurmalarınızı parçalayıcının içerisine alın.

Üzerine sütü ekleyin ve iyice parçalanana kadar çekin.

Şeker ve yumurtaları rengi açılıncaya kadar çırpın.

Ardından ayçiçek yağı ve hazırladığınız hurmalı sütü ilave edip, çırpmaya devam edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip spatula ile karıştırın.

Kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

Not: Kullandığınız kek kalıbının genişlik ve derinliğine göre pişirme süresine dikkat ediniz. Biraz daha az veya fazla olabilir.

Kekiniz fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip, dilimleyin.

Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve soğuyuncaya kadar bekleyin. Ardından servis edin.