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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
16.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs iftar menüsü

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Bugün ne pişirsem? 16 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

NOHUTLU YAYLA ÇORBASI

Nohutlu Yayla Çorbası Malzemeleri

½ su bardağı pirinç
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süzme yoğurt
Tuz
1 su bardağı nohut – haşlanmış

Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam nane
1 tutam pul biber

Pirinçlerinizi yıkayın ve çorba tencerenize ekleyin.
Üzerine suyu ekleyin ve kapağını kapatıp, kaynaması için orta ateşte bırakın.
Sosu için, süzme yoğurt ve unu bir kasede çırpın, çorbanın suyundan azar azar ekleyerek ılıttığınız bu sosu, çorba tenceresine karıştırarak ilave edin.
Haşladığınız nohutları içerisine alın, tuzunu ilave edip birkaç dakika tıkırdatıp, ocaktan alın.
Üzeri için erittiğiniz tereyağına nane ve pul biber ekleyip, çorbanın içine ilave edin.
Not: Çorbanızın kıvamı koyu olursa üzerine 1 – 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz.

FIRINDA TAVUK BAGET

Fırında Tavuk Baget Malzemeleri

6 adet tavuk baget
Tuz
Karabiber
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 dal taze kekik
5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş

Sebzeler için Malzemeler

1 adet kabak – iri küp doğranmış
1 adet havuç – küçük küp doğranmış
6 – 8 adet bebek patates – dörde bölünmüş
5 – 6 diş sarımsak – üzerine vurulmuş
10 – 15 adet arpacık soğan
3 adet enginar – ikiye bölünmüş
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Kimyon
Kuru nane
1 adet kuru acı biber
1 – 2 yemek kaşığı tereyağı – fırından çıktıktan sonra

Tavuk bagetlerinizin üzerine çizikler atın.
Her taraflarına değecek şekilde tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.
Bir karıştırma kabına yoğurt, domates salçası ve taze kekiği ekleyip karıştırın.
Ardından tavuklarınızı yağıyla birlikte salçalı karışımın içerisine alın.
Biraz daha zeytinyağı gezdirin ve harmanlayın.
Ardından hazırladığınız tavukları ve kalan sosu fırın poşetine alıp, fırın tepsinize yerleştirin.

Sebzeler için;

Sebzelerinizi doğrayın.
Ardından hepsini fırın poşetine alın.
İçerisine tuz, karabiber, zeytinyağı, kimyon, kuru nane ve ortadan ikiye böldüğünüz kuru acı biberi ilave edin.
İyice harmanlayın ve tavuğunuzun yanına fırın tepsisine yerleştirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 – 50 dakika pişirin.

Not: Sebzeleriniz tavuklarınıza göre daha hızlı pişebilir.

Not: Sebzelerinizi fırından çıkardıktan sonra içerisine 1 – 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Böylece daha kremamsı bir kıvam elde etmiş olursunuz.

HURMALI ISLAK KEK

Hurmalı Islak Kek Malzemeleri
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
10 adet etli hurma
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Sosu için Malzemeler
2 su bardağı süt
½ su bardağı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
Sosu için;
Tüm malzemeleri sos tenceresine ilave edip, karıştırın ardından ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Kenara alıp soğutun.

Keki için;

Hurmalarınızı parçalayıcının içerisine alın.
Üzerine sütü ekleyin ve iyice parçalanana kadar çekin.
Şeker ve yumurtaları rengi açılıncaya kadar çırpın.
Ardından ayçiçek yağı ve hazırladığınız hurmalı sütü ilave edip, çırpmaya devam edin.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip spatula ile karıştırın.
Kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına dökün 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.
Not: Kullandığınız kek kalıbının genişlik ve derinliğine göre pişirme süresine dikkat ediniz. Biraz daha az veya fazla olabilir.
Kekiniz fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip, dilimleyin.
Soğuyan sosu kekin üzerine dökün ve soğuyuncaya kadar bekleyin. Ardından servis edin.

 

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