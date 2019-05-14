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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
14.05.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Bugün ne pişirsem? 14 Mayıs iftar menüsü

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Bugün ne pişirsem? 14 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘bugün ne pişirsem?’ diye düşünenler için iftar tarifleri

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor.  Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

PATLICAN MUSAKKA

Patlıcan Musakka Malzemeleri

3 adet patlıcan
2 adet orta boy patates
Kıymalı Harç için Malzemeler
Zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
3 adet sivri biber
1 diş sarımsak
500 gr. kıyma
Tuz
Karabiber
1 adet domates
1 yemek kaşığı toz şeker

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası
½ su bardağı su
Patlıcanları ½ cm olacak şekilde boylamasına kesin.
Derin bir yağda kızartın.
Kızarttığınız patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz derin bir kaba alıp, yumuşak kalmaları için üzerlerine streç film kapatın.
Patateslerin kabuğunu soyun ve neredeyse saydam, çok ince olacak şekilde kesin.

Kıymalı harç için;

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, ince yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın.
Ardından ince doğradığınız biberleri ekleyin biraz daha kavurduktan sonra ince doğradığınız sarımsak, kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin.
Kıymanın rengi iyice değiştikten sonra ince doğranmış domatesi ve domatesin ekşiliğini kırmak için toz şeker ekleyip, 5 dakika daha pişirin.
Ayrı bir kapta domates salçası ve suyu iyice eritin.

Birleştirmek için;


Cam fırın kabınızın tabanına sırasıyla patlıcanları, patatesleri ve hazırladığınız kıymalı iç harcı yerleştirin.
Arasına hazırladığınız salçalı karışımdan 2 – 3 yemek kaşığı gezdirin.
En üst katına patlıcan gelecek şekilde dizerek fırın kabınızın tamamını doldurun.
Salçalı karışımın kalanını patlıcanlarınızın üzerine gezdirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

VİŞNELİ CRUMBLE

 

Vişneli Crumble Malzemeleri

500 gr. donuk vişne
2 – 3 yemek kaşığı toz şeker
1 silme yemek kaşığı buğday nişastası
½ su bardağı su
Crumble için Malzemeler
150 gr. tereyağı – küçük küp doğranmış, soğuk
150 gr. un – 1,5 su bardağı
50 gr. toz şeker – 3 yemek kaşığı
Servis Etmek için Malzemeler
Dondurma
Toz antep fıstığı
Crumble için;
Un, toz şeker ve tereyağını elinizle ufalayın, iri parçalar kalabilir, çok ufaltmaya çalışmayın.
Ardından buzdolabına koyun ve soğuk olarak bekletin.

Vişneler için;

Vişnelerinizi bir tencereye alın ve üzerine toz şeker ekleyin.
Ocağa alıp hafif tıkırdatın.
Bir karıştırma kabına nişastayı alın, içerisine suyu ekleyip karıştırın.
Vişneler daha çok sularını salınca ocağın altını kapatın.
Karıştırarak içerisine nişastalı karışımı ekleyin.
Ardından tekrar ocağın altını açın ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.
Not: vişneler için uyguladığınız şeker miktarı biraz ekşi olacaktır, eğer daha tatlı bir tat isterseniz 1 su bardağı toz şekere kadar çıkarabilirsiniz.

Birleştirmek için;

Hazırladığınız vişneyi cam fırın kabınıza alın ve üzerine hazırladığınız crumble’ı üzerine serpiştirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız crumbleınızı dondurma ve fıstıkla süsleyerek servis edin.

ŞALGAMLI AYRAN

Şalgamlı Ayran Malzemeleri
8 – 10 yemek kaşığı yoğurt
2,5 su bardağı şalgam suyu

Yoğurdu bir karıştırma kabına alıp, bir çırpma teli yardımıyla çırparak içerisine şalgam suyu ekleyin.

 

 

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