Bugün ne pişirsem? 14 Mayıs iftar menüsü

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

PATLICAN MUSAKKA

Patlıcan Musakka Malzemeleri



3 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

Kıymalı Harç için Malzemeler

Zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

3 adet sivri biber

1 diş sarımsak

500 gr. kıyma

Tuz

Karabiber

1 adet domates

1 yemek kaşığı toz şeker



Sosu için Malzemeler



1 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Patlıcanları ½ cm olacak şekilde boylamasına kesin.

Derin bir yağda kızartın.

Kızarttığınız patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz derin bir kaba alıp, yumuşak kalmaları için üzerlerine streç film kapatın.

Patateslerin kabuğunu soyun ve neredeyse saydam, çok ince olacak şekilde kesin.

Kıymalı harç için;



Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, ince yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Ardından ince doğradığınız biberleri ekleyin biraz daha kavurduktan sonra ince doğradığınız sarımsak, kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin.

Kıymanın rengi iyice değiştikten sonra ince doğranmış domatesi ve domatesin ekşiliğini kırmak için toz şeker ekleyip, 5 dakika daha pişirin.

Ayrı bir kapta domates salçası ve suyu iyice eritin.

Birleştirmek için;



Cam fırın kabınızın tabanına sırasıyla patlıcanları, patatesleri ve hazırladığınız kıymalı iç harcı yerleştirin.

Arasına hazırladığınız salçalı karışımdan 2 – 3 yemek kaşığı gezdirin.

En üst katına patlıcan gelecek şekilde dizerek fırın kabınızın tamamını doldurun.

Salçalı karışımın kalanını patlıcanlarınızın üzerine gezdirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

VİŞNELİ CRUMBLE

Vişneli Crumble Malzemeleri



500 gr. donuk vişne

2 – 3 yemek kaşığı toz şeker

1 silme yemek kaşığı buğday nişastası

½ su bardağı su

Crumble için Malzemeler

150 gr. tereyağı – küçük küp doğranmış, soğuk

150 gr. un – 1,5 su bardağı

50 gr. toz şeker – 3 yemek kaşığı

Servis Etmek için Malzemeler

Dondurma

Toz antep fıstığı

Crumble için;

Un, toz şeker ve tereyağını elinizle ufalayın, iri parçalar kalabilir, çok ufaltmaya çalışmayın.

Ardından buzdolabına koyun ve soğuk olarak bekletin.

Vişneler için;



Vişnelerinizi bir tencereye alın ve üzerine toz şeker ekleyin.

Ocağa alıp hafif tıkırdatın.

Bir karıştırma kabına nişastayı alın, içerisine suyu ekleyip karıştırın.

Vişneler daha çok sularını salınca ocağın altını kapatın.

Karıştırarak içerisine nişastalı karışımı ekleyin.

Ardından tekrar ocağın altını açın ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Not: vişneler için uyguladığınız şeker miktarı biraz ekşi olacaktır, eğer daha tatlı bir tat isterseniz 1 su bardağı toz şekere kadar çıkarabilirsiniz.

Birleştirmek için;



Hazırladığınız vişneyi cam fırın kabınıza alın ve üzerine hazırladığınız crumble’ı üzerine serpiştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız crumbleınızı dondurma ve fıstıkla süsleyerek servis edin.

ŞALGAMLI AYRAN

Şalgamlı Ayran Malzemeleri

8 – 10 yemek kaşığı yoğurt

2,5 su bardağı şalgam suyu



Yoğurdu bir karıştırma kabına alıp, bir çırpma teli yardımıyla çırparak içerisine şalgam suyu ekleyin.