Bugün iftara ne pişirsem? 29 Mayıs iftar menüsü
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Çoban köfte, zeytinyağlı enginar, supangle...
Köfte Harcı için Malzemeler
250 gr. orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
½ tatlı kaşığı sumak
Tuz
Karabiber
Sebze için Malzemeler
1 adet kabak
2 adet kemer patlıcan
3 – 4 adet taze patates
3 adet domates
15 adet arpacık soğanı
5 – 6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
Kuru nane
Kuru kekik
Pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Patlıcanlarınızı alacalı soyun.
Kabak, patates, domates, sivri biber ve patlıcanı iri küpler olacak şekilde doğrayın.
Sarımsaklarınızı ince doğrayın.
En geniş fırın poşetinin içerisine bütün sebzeleri ekleyin.
Üzerlerine kuru nane, kuru kekik, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.
Zeytinyağı gezdirin ve hafif karıştırın.
Bir karıştırma kabına kıymayı koyun.
Üzerine rendelenmiş soğan, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, sumak ve kimyon ekleyip, iyice yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcınızdan fındıktan büyük, cevizden küçük yuvarlak köfteler elde edecek şekilde hazırlayın.
Hazırladığınız köfteleri de fırın poşetinize ekleyin ve harmanlayın.
Domates ve biber salçasını az suda eritip üzerlerine dökün.
Torbanın ağzını klipsiyle kapatıp fırın tepsinize yatay olacak şekilde alın.
Torbanın üzerine bir bıçak veya kürdan yardımıyla küçük delikler açın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Malzemeleri
½ su bardağı zeytinyağı
20 adet arpacık soğan
10 adet enginar
1 su bardağı bezelye
1 adet limon kabuğu rendesi
1 su bardağı su
Tuz
Beyaz biber
1 yemek kaşığı toz şeker
¼ limonun suyu
7 – 8 dal dereotu
7 – 8 dal maydanoz
3 – 4 dal taze soğan
Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını ekleyip, ısıtın.
Arpacık soğanları küçük yemeklik doğrayın, tencereye ilave edin.
Enginarları boyutlarına göre dörde bölün ve tencereye ilave edip, hafif kavurun.
İçerisine bezelye, limon kabuğu rendesi, su, beyaz biber, tuz, toz şeker ve limon suyunu ekleyip, karıştırın.
Yağlı kağıdı ıslatın ve sıkın.
Tencerenin üzerine sıktığınız yağlı kağıdı enginarların üzerine değecek şekilde serin.
Kapağını kapatın ve kısık ateşte, 15 dakika pişirin.
Pişen enginarlarınızın üzerine ince kıyılmış dereotu, taze soğan, maydanoz ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.
SUPANGLE
Supangle Malzemeleri
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
½ su bardağı buğday nişastası
½ su bardağı bitter damla çikolata
Brownie – kaselerin altına koymak için
Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın.
Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.
Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.