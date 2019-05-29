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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.05.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 29 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 29 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Çoban köfte, zeytinyağlı enginar, supangle...

Köfte Harcı için Malzemeler
250 gr. orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan
2 avuç galeta unu
1 tutam maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
½ tatlı kaşığı sumak
Tuz
Karabiber

Sebze için Malzemeler

1 adet kabak
2 adet kemer patlıcan
3 – 4 adet taze patates
3 adet domates
15 adet arpacık soğanı
5 – 6 diş sarımsak
3 adet sivri biber
Kuru nane
Kuru kekik
Pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Patlıcanlarınızı alacalı soyun.
Kabak, patates, domates, sivri biber ve patlıcanı iri küpler olacak şekilde doğrayın.
Sarımsaklarınızı ince doğrayın.
En geniş fırın poşetinin içerisine bütün sebzeleri ekleyin.
Üzerlerine kuru nane, kuru kekik, pul biber, tuz ve karabiberi ekleyin.
Zeytinyağı gezdirin ve hafif karıştırın.
Bir karıştırma kabına kıymayı koyun.
Üzerine rendelenmiş soğan, galeta unu, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, sumak ve kimyon ekleyip, iyice yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcınızdan fındıktan büyük, cevizden küçük yuvarlak köfteler elde edecek şekilde hazırlayın.
Hazırladığınız köfteleri de fırın poşetinize ekleyin ve harmanlayın.
Domates ve biber salçasını az suda eritip üzerlerine dökün.
Torbanın ağzını klipsiyle kapatıp fırın tepsinize yatay olacak şekilde alın.
Torbanın üzerine bir bıçak veya kürdan yardımıyla küçük delikler açın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Malzemeleri

½ su bardağı zeytinyağı
20 adet arpacık soğan
10 adet enginar
1 su bardağı bezelye
1 adet limon kabuğu rendesi
1 su bardağı su
Tuz
Beyaz biber
1 yemek kaşığı toz şeker
¼ limonun suyu
7 – 8 dal dereotu
7 – 8 dal maydanoz
3 – 4 dal taze soğan

Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını ekleyip, ısıtın.
Arpacık soğanları küçük yemeklik doğrayın, tencereye ilave edin.
Enginarları boyutlarına göre dörde bölün ve tencereye ilave edip, hafif kavurun.
İçerisine bezelye, limon kabuğu rendesi, su, beyaz biber, tuz, toz şeker ve limon suyunu ekleyip, karıştırın.
Yağlı kağıdı ıslatın ve sıkın.
Tencerenin üzerine sıktığınız yağlı kağıdı enginarların üzerine değecek şekilde serin.
Kapağını kapatın ve kısık ateşte, 15 dakika pişirin.
Pişen enginarlarınızın üzerine ince kıyılmış dereotu, taze soğan, maydanoz ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

SUPANGLE

Supangle Malzemeleri
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
½ su bardağı buğday nişastası
½ su bardağı bitter damla çikolata
Brownie – kaselerin altına koymak için

Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın.
Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Muhallebiniz kıvam alınca, ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın.
Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin.

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