Bugün iftara ne pişirsem? 27 Mayıs iftar menüsü
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Vişneli yaprak sarma, nohutlu yoğurt çorbası, çikolatalı irmik tatlısı
NOHUTLU YAYLA ÇORBASI
Nohutlu Yayla Çorbası Malzemeleri
½ su bardağı pirinç
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süzme yoğurt
Tuz
1 su bardağı nohut – haşlanmış
Üzeri için Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam nane
1 tutam pul biber
Pirinçlerinizi yıkayın ve çorba tencerenize ekleyin.
Üzerine suyu ekleyin ve kapağını kapatıp, kaynaması için orta ateşte bırakın.
Sosu için, süzme yoğurt ve unu bir kasede çırpın, çorbanın suyundan azar azar ekleyerek ılıttığınız bu sosu, çorba tenceresine karıştırarak ilave edin.
Haşladığınız nohutları içerisine alın, tuzunu ilave edip birkaç dakika tıkırdatıp, ocaktan alın.
Üzeri için erittiğiniz tereyağına nane ve pul biber ekleyip, çorbanın içine ilave edin.
Not: Çorbanızın kıvamı koyu olursa üzerine 1 – 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz.
VİŞNELİ YAPRAK SARMA
Vişneli Yaprak Sarma Malzemeleri
400 gr. asma yaprağı
Pilav için Malzemeler
½ su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 adet soğan
2 su bardağı pirinç
Tuz
Karabiber
½ tatlı kaşığı tarçın
½ tatlı kaşığı yeni bahar
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 su bardağı su
1 su bardağı vişne suyu
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı toz şeker
400 gr. vişne
1 su bardağı vişne suyu – sarmaları pişirmek için
Asma yapraklarını salamura kullanıyorsanız, sadece sıcak suda bekletip tuzunu alın.
Taze asma yaprağı kullanıyorsanız, suda yıkayıp haşlayın.
Pilav için;
Pirinci nişastası çıkıncaya kadar yıkayıp süzün.
Geniş bir tencereyi ocağa alın, içerisine zeytinyağını alın ve kızdırın.
Dolmalık fıstığı, tencereye ekleyip hafif renk alana kadar kavurun, soğanı ilave ederek kavurmaya devam edin.
Soğanlar yumuşayınca yıkanmış pirinci ekleyin, şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.
Tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve kuru naneyi ekleyip karıştırın.
Pirincin üzerine 1 su bardağı vişne suyu, 1 su bardağı su ve kuş üzümünü ekleyin, bir tur karıştırın.
Pilavın suyu kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Sarmak için;
Tencerenin dibine asma yapraklarından bir taban yapın.
Asma yapraklarına uygun miktarda harç ve birer adet vişne koyup, kenarlarını ortaya katlayarak parmak kalınlığında sarın.
Hazırladığınız sarmaları, asma yapraklarının üzerine dizin.
Kalan vişneleri aralarına serpiştirin.
Üzerine 1 – 1,5 su bardağı su, vişne suyu ve 4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Üzerlerine porselen bir tabak koyup tencerenin kapağını kapatın.
Çok kısık ateşte yaklaşık 35 – 40 dakika pişirin.
Kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Ilık ya da soğuk servis edin.
ÇİKOLATALI İRMİK TATLISI
Çikolatalı İrmik Tatlısı Malzemeleri
1 litre süt
9 yemek kaşığı irmik
10 yemek kaşığı toz şeker
¾ su bardağı sütlü çikolata – 80 gr.
5 yemek kaşığı fındık – dövülmüş
Üzeri için Malzemeler
Sütlü çikolata
Dövülmüş fındık
Vişne taneleri
Sütü bir tencereye alın.
Üzerine toz şeker ve irmiği ekleyip karıştırın.
Ocağınızı orta ateşe alın ve muhallebinizi pişirmeye başlayın.
İçerisine ufaladığınız çikolata parçalarını da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Çikolatalar erimeye başlayınca içerisine dövülmüş fındığı ekleyip, karıştırmaya devam edin.
Muhallebiniz koyulaşınca ocaktan alın.
Kabınızın yarısına hazırladığınız muhallebiden dökün.
Ara katına vişne tanelerini dizin.
Ardından tekrar muhallebi dökün ve 1 – 2 saat donması için buzdolabında bekletin.
Kalıptan çıkardığınız tatlınızın üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
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