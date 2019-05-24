Bugün iftara ne pişirsem? 24 Mayıs iftar menüsü

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Toyga çorba, çökertme kebabı, laz böreği

TOYGA ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

Tuz

Beyaz biber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Pul biber

Yapılışı:

Bir tencerede süzme yoğurt, un, yumurta sarısını bir su bardağı suyla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

4 su bardağı su ve buğdayı ilave edin ve sürekli karıştırarak kaynatın.

İyice kıvam alınca içerisine nohut, tuz ve karabiber ekleyip, bir taşım kaynatıp, ateşten alın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ve pul biberi ilave edin ve ateşten alın.

Servis kasesine koyduğunuz çorbanın üzerine hazırladığınız yağdan gezdirerek servis edin.

ÇÖKERTME KEBABI

Malzemeler:

700 gram parça dana antrikot

4 adet kızartmalık orta boy patates

Ayçiçeği yağı

Yoğurt sos için:

3 su bardağı yoğurt

5 diş sarımsak

Domates sos için:

1 tatlı kaşığı domates salçası

2-3 adet domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Yapılışı:

Küçük bir tencereye zeytinyağını alın. Salçayı ekleyin ve kavurun.

Kavrulan salçanızın üzerine domatesleri ekleyin ve üzerine ekşiliğini almak için toz şeker ekleyin.

Tuz ve karabiberle baharatlandırın. Ara ara karıştırarak pişirin.

Patatesleri soyun ve suda bekletin.

Patateslerinizi bir aparat yardımıyla ya da rendenin kalın tarafıyla kibrit şeklinde doğrayın.

Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.

Geniş bir tavaya ayçiçeği yağı koyun ve kızdırın. Patateslerinizi kızartın.

İzli tavanızı ocağa alın ve ısıtın.

Etleri ince uzun parmak genişliğinde doğrayın ve ısıttığınız tavada pişirin.

Sarımsakları soyun ve rendeleyin. Yoğurda katıp iyice karıştırın.

Bir servis tabağının en altına patatesleri yayın.

Üzerine yoğurdu, onun üzerine de eti yerleştirin.

Etlerin üzerine yoğurt ve hazırladığınız domates sosunu gezdirip, servis edin.

LAZ BÖREĞİ

Malzemeler:

30 adet büyük baklavalık yufka

125 gram tereyağı

Muhallebi için:

1250 mililitre süt

1 + çeyrek su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı buğday nişastası

4 yemek kaşığı pirinç unu

4 yemek kaşığı mısır unu

5 adet kakule tohumu

4 yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

Şerbet için:

1 + çeyrek su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı gül suyu

3-4 damla limon suyu



Yapılışı:

Küçük bir tencereye su ve toz şekeri ekleyip, orta ateşte hafif karıştırarak pişirin.

Tıkırdayınca ateşten alın gül suyu ve limon suyunu ekleyip, kenarda soğutun.

Baklava yufkalarını fırın kabınızın (26×26) büyüklüğüne göre kesin.

Kabın tabanını yağlayın, ardından baklava yufkalarının aralarını yağlayarak 15 kat baklava yufkası olacak şekilde fırın kabınıza dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

Bir tencerede süt, şeker, nişasta ve pirinç unu, mısır unu, dövülmüş kakule tohumları ve yumurta sarılarının hepsini ekleyip iyice karıştırın, ardından ocağa alın ve sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Tuz, karabiber ilave edip karıştırın.

Hazırladığınız muhallebiyi fırından çıkan baklava yufkalarının üzerine döküp yayın.

Diğer 15 kat baklava yufkasını da aralarını yağlayarak muhallebinin üzerine kapatın.

Dilediğiniz gibi dilimleyin ve tekrar fırına atıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlınıza soğuk şerbet döküp, ılık veya soğuk servis edin.