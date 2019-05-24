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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.05.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 24 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 24 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Toyga çorba, çökertme kebabı, laz böreği

TOYGA ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
5 su bardağı su
1 su bardağı buğday
1 su bardağı nohut
Tuz
Beyaz biber
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
Kuru nane
Pul biber

Yapılışı:
Bir tencerede süzme yoğurt, un, yumurta sarısını bir su bardağı suyla beraber pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
4 su bardağı su ve buğdayı ilave edin ve sürekli karıştırarak kaynatın.
İyice kıvam alınca içerisine nohut, tuz ve karabiber ekleyip, bir taşım kaynatıp, ateşten alın.
Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ve pul biberi ilave edin ve ateşten alın.
Servis kasesine koyduğunuz çorbanın üzerine hazırladığınız yağdan gezdirerek servis edin.

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İftar sofrasını donatmak isteyenlere farklı çorba tarifleri
İftar sofrasını donatmak isteyenlere farklı çorba tarifleri

ÇÖKERTME KEBABI
Malzemeler:
700 gram parça dana antrikot
4 adet kızartmalık orta boy patates
Ayçiçeği yağı
Yoğurt sos için:
3 su bardağı yoğurt
5 diş sarımsak
Domates sos için:
1 tatlı kaşığı domates salçası
2-3 adet domates
1 tatlı kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı

Yapılışı:
Küçük bir tencereye zeytinyağını alın. Salçayı ekleyin ve kavurun.
Kavrulan salçanızın üzerine domatesleri ekleyin ve üzerine ekşiliğini almak için toz şeker ekleyin.
Tuz ve karabiberle baharatlandırın. Ara ara karıştırarak pişirin.
Patatesleri soyun ve suda bekletin.
Patateslerinizi bir aparat yardımıyla ya da rendenin kalın tarafıyla kibrit şeklinde doğrayın.
Ardından suyunu süzün ve bir havluya çıkartıp iyice kurulayın.
Geniş bir tavaya ayçiçeği yağı koyun ve kızdırın. Patateslerinizi kızartın.
İzli tavanızı ocağa alın ve ısıtın.
Etleri ince uzun parmak genişliğinde doğrayın ve ısıttığınız tavada pişirin.
Sarımsakları soyun ve rendeleyin. Yoğurda katıp iyice karıştırın.
Bir servis tabağının en altına patatesleri yayın.
Üzerine yoğurdu, onun üzerine de eti yerleştirin.
Etlerin üzerine yoğurt ve hazırladığınız domates sosunu gezdirip, servis edin.

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İftara ne pişirsem diye düşünenler için çeşit çeşit kebap tarifleri
'İftara ne pişirsem?' diye düşünenler için çeşit çeşit kebap tarifleri

LAZ BÖREĞİ
Malzemeler:
30 adet büyük baklavalık yufka
125 gram tereyağı
Muhallebi için:
1250 mililitre süt
1 + çeyrek su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı buğday nişastası
4 yemek kaşığı pirinç unu
4 yemek kaşığı mısır unu
5 adet kakule tohumu
4 yumurtanın sarısı
Tuz
Karabiber
Şerbet için:
1 + çeyrek su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 yemek kaşığı gül suyu
3-4 damla limon suyu

Yapılışı:
Küçük bir tencereye su ve toz şekeri ekleyip, orta ateşte hafif karıştırarak pişirin.
Tıkırdayınca ateşten alın gül suyu ve limon suyunu ekleyip, kenarda soğutun.
Baklava yufkalarını fırın kabınızın (26×26) büyüklüğüne göre kesin.
Kabın tabanını yağlayın, ardından baklava yufkalarının aralarını yağlayarak 15 kat baklava yufkası olacak şekilde fırın kabınıza dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.
Bir tencerede süt, şeker, nişasta ve pirinç unu, mısır unu, dövülmüş kakule tohumları ve yumurta sarılarının hepsini ekleyip iyice karıştırın, ardından ocağa alın ve sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin.
Tuz, karabiber ilave edip karıştırın.
Hazırladığınız muhallebiyi fırından çıkan baklava yufkalarının üzerine döküp yayın.
Diğer 15 kat baklava yufkasını da aralarını yağlayarak muhallebinin üzerine kapatın.
Dilediğiniz gibi dilimleyin ve tekrar fırına atıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
Fırından çıkan tatlınıza soğuk şerbet döküp, ılık veya soğuk servis edin.

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İftar yemeğinize çok şık bir nokta koyacak şerbetli tatlı tarifleri
İftar yemeğinize çok şık bir nokta koyacak şerbetli tatlı tarifleri

 

Ev Hali: Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
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