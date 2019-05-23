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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 23 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 23 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Kesme tavuk, domatesli arpa şehriye pilavı, kalburabastı...

KESME TAVUK
Malzemeler:
3 adet tavuk göğüs
1 avuç bebek ıspanak
1 adet domates
1 su bardağı kaşar peyniri
Tuz
Karabiber

Yapılışı:
Tavukları tezgahınıza koyun ve bir bıçak yardımıyla üst yüzeyini, alt yüzeyini kesmeden, enine 1 cm aralık bırakacak şekilde kesin.
Bunun için tavuğun iki yanına çubuklar koyabilirsiniz.
Tavuklarınızı, kesik olmayan tarafından ısıttığınız tavaya koyun ve 1 dakika arayla mühürleyin.
Domateslerinizi tavuğunuzun dilimlerine girecek şekilde kesin.
Bebek ıspanaklarınızı ince ince kıyın.
Tavuk dilimlerinizin içerisine kıydığınız ıspanak ve domateslerden doldurun.
Tavuklarınızı cam fırın kabınıza alıp, üzerlerine kaşar peyniri, değirmen karabiber ve tuz gezdirip, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.

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İftar menüsü için farklı tavuk yemekleri arayanlara nefis tarif önerilerimiz var
İftar menüsü için farklı tavuk yemekleri arayanlara nefis tarif önerilerimiz var

KALBURABASTI
Malzemeler:
1 paket tereyağı
3 su bardağı un
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
İçi için:
1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Yarım limonun suyu

Yapılışı:
Su ve toz şekeri tencereye alıp, kaynaması için bırakın.
Kaynamaya başlayınca, limon suyunu ekleyin ve altını kapatın.
Tereyağı ile unu birbirine yedirin ve kum haline gelmesini sağlayın.
Bu karışıma sırasıyla irmik, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve kabartma tozunu ekleyerek hamur yapın.
Hamuru bir süre dolapta dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
Önce avucunuzun içinde yuvarlayın, üzerine hafif bastırın ve kalburun üzerine alıp hafif açın.
Hamurun ortasına 2-3 adet yarım ceviz içi koyun ve her iki ucu birbirinin üstüne getirin.
Kalburabastıları katlanan kısım altta kalacak şekilde fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin.
Ardından ısıyı 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar 10-15 dakika pişirin.
Üzerleri kızarınca fırından çıkarıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

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İftar yemeğinize çok şık bir nokta koyacak şerbetli tatlı tarifleri
İftar yemeğinize çok şık bir nokta koyacak şerbetli tatlı tarifleri

DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı arpa şehriye
1,5 su bardağı domates – rende
3 su bardağı et suyu
2 yemek kaşığı kuru nane
Tuz
Karabiber

Yapılışı:
Bir pilav tenceresine tereyağını koyun.
Tereyağı eriyince arpa şehriyeleri ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından rende domatesleri ilave edip, kavurmaya devam edin.
Et suyu, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Arpa şehriyeler pişince, üzerini kağıt havlu serip ağzı kapalı şekilde 5 dakika demlendirin.

9
İftar menüsüne çok yakışacak çeşit çeşit pilav tarifleri
İftar menüsüne çok yakışacak çeşit çeşit pilav tarifleri

İftarda da yenir sahurda da: Çıtır çıtır pide pizzaRamazan pidesini kullanarak birkaç dakika içinde kolay ve leziz bir pizza yapmaya ne dersiniz? İftarda da sahurda da zevkle yiyebileceğiniz enfes pide pizza Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
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