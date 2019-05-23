Bugün iftara ne pişirsem? 23 Mayıs iftar menüsü
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Kesme tavuk, domatesli arpa şehriye pilavı, kalburabastı...
KESME TAVUK
Malzemeler:
3 adet tavuk göğüs
1 avuç bebek ıspanak
1 adet domates
1 su bardağı kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Tavukları tezgahınıza koyun ve bir bıçak yardımıyla üst yüzeyini, alt yüzeyini kesmeden, enine 1 cm aralık bırakacak şekilde kesin.
Bunun için tavuğun iki yanına çubuklar koyabilirsiniz.
Tavuklarınızı, kesik olmayan tarafından ısıttığınız tavaya koyun ve 1 dakika arayla mühürleyin.
Domateslerinizi tavuğunuzun dilimlerine girecek şekilde kesin.
Bebek ıspanaklarınızı ince ince kıyın.
Tavuk dilimlerinizin içerisine kıydığınız ıspanak ve domateslerden doldurun.
Tavuklarınızı cam fırın kabınıza alıp, üzerlerine kaşar peyniri, değirmen karabiber ve tuz gezdirip, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.
KALBURABASTI
Malzemeler:
1 paket tereyağı
3 su bardağı un
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
İçi için:
1 su bardağı ceviz içi
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Yapılışı:
Su ve toz şekeri tencereye alıp, kaynaması için bırakın.
Kaynamaya başlayınca, limon suyunu ekleyin ve altını kapatın.
Tereyağı ile unu birbirine yedirin ve kum haline gelmesini sağlayın.
Bu karışıma sırasıyla irmik, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve kabartma tozunu ekleyerek hamur yapın.
Hamuru bir süre dolapta dinlendirin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
Önce avucunuzun içinde yuvarlayın, üzerine hafif bastırın ve kalburun üzerine alıp hafif açın.
Hamurun ortasına 2-3 adet yarım ceviz içi koyun ve her iki ucu birbirinin üstüne getirin.
Kalburabastıları katlanan kısım altta kalacak şekilde fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin.
Ardından ısıyı 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar 10-15 dakika pişirin.
Üzerleri kızarınca fırından çıkarıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.
DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı arpa şehriye
1,5 su bardağı domates – rende
3 su bardağı et suyu
2 yemek kaşığı kuru nane
Tuz
Karabiber
Yapılışı:
Bir pilav tenceresine tereyağını koyun.
Tereyağı eriyince arpa şehriyeleri ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından rende domatesleri ilave edip, kavurmaya devam edin.
Et suyu, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Arpa şehriyeler pişince, üzerini kağıt havlu serip ağzı kapalı şekilde 5 dakika demlendirin.
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