Bugün iftara ne pişirsem? 21 Mayıs iftar menüsü

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Kesme çorbası, kavurmalı pide, kaymaklı krep...



KESME ÇORBASI



Kesme Çorbası Malzemeleri



Et için Malzemeler

400 gr. kuzu gerdan

3 su bardağı su



Çorba için Malzemeler



¾ su bardağı kesme hamur

Ayçiçek yağı

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı gerdan suyu

Toz kırmızı biber

Kuru nane

Tuz



Et için;



Etlerinizi düdüklü tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

Tenceredeki su kaynadıktan sonra altını kısın ve 30 dakika pişirin.

Etler pişince ocaktan alın ve soğuması için ayrı bir tabağa alın.

Etleriniz soğuyunca didikleyin.

Çorba için;



Bir tavayı ocağa alın ve kesme hamurlarınızı ekleyin ve hafif kıtır olana kadar, çevirin.

Çorba tencerenize ayçiçek yağını ekleyin ve içerisine küçük yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, kavurun.

Sivri biberleri ince doğrayın ve tencereye alıp, kavurmaya devam edin.

Domates salçasını ekleyin ve hafif kavurduktan sonra küp doğradığınız domatesi ekleyin.

Sularını çekin, tuz, toz kırmızı biber, gerdan etleri ve hafif kavurduğunuz gerdan etlerini ekleyip, karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve hamurlar yumuşayana kadar pişirin.

Hamurlar yumuşayınca içerisine kuru nane ekleyip, sıcak servis edin.



KAVURMALI PİDE



Pide Hamuru için Malzemeler



20 gr. yaş maya

1 + ¾ su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

4,5 – 5 su bardağı un

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı – piştikten sonra



Kavurmalı için Malzemeler



300 gr. hazır kavurma – kabaca doğranmış

1 su bardağı kaşar peyniri – rende



Su, toz şeker ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin.

Ardından yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın.

Unu derin bir karıştırma kabına alın.

Ortasını havuz yapın ve mayalı karışımı ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.

Un ve mayalı karışım biraz karışınca tuzu hamurun kenarlarından ekleyin ve elinizle iyice yoğurun.

Hamurunuz un isterse, un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru temiz bir karıştırma kabına alın ve 45 dakika – 1 saat mayalanması için kenara alın.

Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, yuvarlak bir pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20 – 25 dakika pişirin.

Pideleri fırından aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağını parça parça ilave edin.

Dilimleyerek servis edin.

Not: Dilerseniz pidenizin üzerine yumurta da kırabilirsiniz.



KAYMAKLI KREP



Pide Hamuru için Malzemeler



20 gr. yaş maya

1 + ¾ su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

4,5 – 5 su bardağı un

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı – piştikten sonra



Kavurmalı için Malzemeler



300 gr. hazır kavurma – kabaca doğranmış

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

Su, toz şeker ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin.

Ardından yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın.

Unu derin bir karıştırma kabına alın.

Ortasını havuz yapın ve mayalı karışımı ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.

Un ve mayalı karışım biraz karışınca tuzu hamurun kenarlarından ekleyin ve elinizle iyice yoğurun.

Hamurunuz un isterse, un ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru temiz bir karıştırma kabına alın ve 45 dakika – 1 saat mayalanması için kenara alın.Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, yuvarlak bir pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20 – 25 dakika pişirin.

Pideleri fırından aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağını parça parça ilave edin.

Dilimleyerek servis edin.

Not: Dilerseniz pidenizin üzerine yumurta da kırabilirsiniz.