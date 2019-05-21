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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.05.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 21 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 21 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Kesme çorbası, kavurmalı pide, kaymaklı krep...

KESME ÇORBASI

Kesme Çorbası Malzemeleri

Et için Malzemeler
400 gr. kuzu gerdan
3 su bardağı su

Çorba için Malzemeler

¾ su bardağı kesme hamur
Ayçiçek yağı
1 adet soğan
2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet domates
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı gerdan suyu
Toz kırmızı biber
Kuru nane
Tuz

Et için;

Etlerinizi düdüklü tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.
Tenceredeki su kaynadıktan sonra altını kısın ve 30 dakika pişirin.
Etler pişince ocaktan alın ve soğuması için ayrı bir tabağa alın.
Etleriniz soğuyunca didikleyin.

Çorba için;

Bir tavayı ocağa alın ve kesme hamurlarınızı ekleyin ve hafif kıtır olana kadar, çevirin.
Çorba tencerenize ayçiçek yağını ekleyin ve içerisine küçük yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, kavurun.
Sivri biberleri ince doğrayın ve tencereye alıp, kavurmaya devam edin.
Domates salçasını ekleyin ve hafif kavurduktan sonra küp doğradığınız domatesi ekleyin.
Sularını çekin, tuz, toz kırmızı biber, gerdan etleri ve hafif kavurduğunuz gerdan etlerini ekleyip, karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve hamurlar yumuşayana kadar pişirin.
Hamurlar yumuşayınca içerisine kuru nane ekleyip, sıcak servis edin.

KAVURMALI PİDE

Pide Hamuru için Malzemeler

20 gr. yaş maya
1 + ¾ su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
4,5 – 5 su bardağı un
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı tereyağı – piştikten sonra

Kavurmalı için Malzemeler

300 gr. hazır kavurma – kabaca doğranmış
1 su bardağı kaşar peyniri – rende

Su, toz şeker ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin.
Ardından yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın.
Unu derin bir karıştırma kabına alın.
Ortasını havuz yapın ve mayalı karışımı ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.
Un ve mayalı karışım biraz karışınca tuzu hamurun kenarlarından ekleyin ve elinizle iyice yoğurun.
Hamurunuz un isterse, un ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Yoğurduğunuz hamuru temiz bir karıştırma kabına alın ve 45 dakika – 1 saat mayalanması için kenara alın.

Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, yuvarlak bir pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20 – 25 dakika pişirin.
Pideleri fırından aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağını parça parça ilave edin.
Dilimleyerek servis edin.

Not: Dilerseniz pidenizin üzerine yumurta da kırabilirsiniz.

KAYMAKLI KREP

Pide Hamuru için Malzemeler

20 gr. yaş maya
1 + ¾ su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
4,5 – 5 su bardağı un
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı tereyağı – piştikten sonra

Kavurmalı için Malzemeler

300 gr. hazır kavurma – kabaca doğranmış
1 su bardağı kaşar peyniri – rende
Su, toz şeker ve mayayı karıştırarak mayayı suyun içinde eritin.
Ardından yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip karıştırın.
Unu derin bir karıştırma kabına alın.
Ortasını havuz yapın ve mayalı karışımı ilave edip önce bir çatal yardımıyla karıştırın.
Un ve mayalı karışım biraz karışınca tuzu hamurun kenarlarından ekleyin ve elinizle iyice yoğurun.
Hamurunuz un isterse, un ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Yoğurduğunuz hamuru temiz bir karıştırma kabına alın ve 45 dakika – 1 saat mayalanması için kenara alın.Hamurunuz yeteri kadar mayalandığında, yuvarlak bir pide şeklinde açın, içerisine kavurma ve kaşar peynirlerini serpiştirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırına fırın tepsinizi içi boş atın ardından sıcak olan fırın tepsinize pidelerinizi alıp 20 – 25 dakika pişirin.
Pideleri fırından aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı tereyağını parça parça ilave edin.
Dilimleyerek servis edin.

Not: Dilerseniz pidenizin üzerine yumurta da kırabilirsiniz.

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