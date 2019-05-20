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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 20 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 20 Mayıs iftar menüsü

Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Domatesli arpa şehriye pilavı, patlıcanlı musakka, nevzine…

PATLICAN MUSAKKA

Patlıcan Musakka Malzemeleri
3 adet patlıcan
2 adet orta boy patates
Kıymalı Harç için Malzemeler
Zeytinyağı
1 adet büyük boy soğan
3 adet sivri biber
1 diş sarımsak
500 gr. kıyma
Tuz
Karabiber
1 adet domates
1 yemek kaşığı toz şeker

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası
½ su bardağı su
Patlıcanları ½ cm olacak şekilde boylamasına kesin.
Derin bir yağda kızartın.
Kızarttığınız patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz derin bir kaba alıp, yumuşak kalmaları için üzerlerine streç film kapatın.
Patateslerin kabuğunu soyun ve neredeyse saydam, çok ince olacak şekilde kesin.

Kıymalı harç için;

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, ince yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın.
Ardından ince doğradığınız biberleri ekleyin biraz daha kavurduktan sonra ince doğradığınız sarımsak, kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin.
Kıymanın rengi iyice değiştikten sonra ince doğranmış domatesi ve domatesin ekşiliğini kırmak için toz şeker ekleyip, 5 dakika daha pişirin.
Ayrı bir kapta domates salçası ve suyu iyice eritin.

Birleştirmek için;

Cam fırın kabınızın tabanına sırasıyla patlıcanları, patatesleri ve hazırladığınız kıymalı iç harcı yerleştirin.
Arasına hazırladığınız salçalı karışımdan 2 – 3 yemek kaşığı gezdirin.
En üst katına patlıcan gelecek şekilde dizerek fırın kabınızın tamamını doldurun.
Salçalı karışımın kalanını patlıcanlarınızın üzerine gezdirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE

Domatesli Arpa Şehriye Pilavı Malzemeleri
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı arpa şehriye
1,5 su bardağı domates – rende
3 su bardağı et suyu
2 yemek kaşığı kuru nane
Tuz
Karabiber
Bir pilav tenceresine tereyağını koyun.
Tereyağı eriyince arpa şehriyeleri ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından rende domatesleri ilave edip, kavurmaya devam edin.
Et suyu, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Arpa şehriyeler pişince, üzerini kağıt havlu serip ağzı kapalı şekilde 5 dakika demlendirin.

NEVZİNE

Nevzine Malzemeleri

Şerbeti için Malzemeler
4 su bardağı su
2,5 su bardağı toz şeker
½ su bardağı pekmez
Hamuru için Malzemeler
5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı karbonat
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 su bardağı tahin
1 su bardağı ayçiçek yağı
170 gr. tereyağı – erimiş
2 su bardağı ceviz – dövülmüş

Şerbeti için;

Küçük bir sos tenceresine su ve toz şekeri koyup ocağa alıp kaynamaya bırakın.
Kaynayan şerbeti kenara alın, içerisine pekmez ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına un ve karbonatı koyun.
Orta kısmına havuz şeklinde bir çukur açın ve içerisine yumurta, süt, üzüm sirkesi, tahin, ayçiçek yağı ve tereyağını ekleyip bir çatal yardımıyla karıştırın.
Hafif ele yapışır bir kıvam elde edince elinizle yoğurmaya başlayın.
Ardından cevizleri ilave edip yoğurmaya devam edin.
Elde ettiğiniz hamuru fırın kabınıza (25×40) eşit olacak şekilde yayın.
Üstünü önce düzeltin, ardından çatal ile izler verin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuttuğunuz şerbetin tamamını dökün soğumaya bırakın.
Tatlınızı şerbetini çektikten sonra soğuk servis edin.

 

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