Bugün iftara ne pişirsem? 20 Mayıs iftar menüsü

Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Domatesli arpa şehriye pilavı, patlıcanlı musakka, nevzine…



PATLICAN MUSAKKA



Patlıcan Musakka Malzemeleri

3 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

Kıymalı Harç için Malzemeler

Zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

3 adet sivri biber

1 diş sarımsak

500 gr. kıyma

Tuz

Karabiber

1 adet domates

1 yemek kaşığı toz şeker



Sosu için Malzemeler



1 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Patlıcanları ½ cm olacak şekilde boylamasına kesin.

Derin bir yağda kızartın.

Kızarttığınız patlıcanları havlu kağıt serdiğiniz derin bir kaba alıp, yumuşak kalmaları için üzerlerine streç film kapatın.

Patateslerin kabuğunu soyun ve neredeyse saydam, çok ince olacak şekilde kesin.

Kıymalı harç için;



Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, ince yemeklik doğradığınız soğanları ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Ardından ince doğradığınız biberleri ekleyin biraz daha kavurduktan sonra ince doğradığınız sarımsak, kıyma, tuz ve karabiberi ekleyin.

Kıymanın rengi iyice değiştikten sonra ince doğranmış domatesi ve domatesin ekşiliğini kırmak için toz şeker ekleyip, 5 dakika daha pişirin.

Ayrı bir kapta domates salçası ve suyu iyice eritin.

Birleştirmek için;



Cam fırın kabınızın tabanına sırasıyla patlıcanları, patatesleri ve hazırladığınız kıymalı iç harcı yerleştirin.

Arasına hazırladığınız salçalı karışımdan 2 – 3 yemek kaşığı gezdirin.

En üst katına patlıcan gelecek şekilde dizerek fırın kabınızın tamamını doldurun.

Salçalı karışımın kalanını patlıcanlarınızın üzerine gezdirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.



DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE



Domatesli Arpa Şehriye Pilavı Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı arpa şehriye

1,5 su bardağı domates – rende

3 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı kuru nane

Tuz

Karabiber

Bir pilav tenceresine tereyağını koyun.

Tereyağı eriyince arpa şehriyeleri ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından rende domatesleri ilave edip, kavurmaya devam edin.

Et suyu, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Arpa şehriyeler pişince, üzerini kağıt havlu serip ağzı kapalı şekilde 5 dakika demlendirin.

NEVZİNE



Nevzine Malzemeleri



Şerbeti için Malzemeler

4 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

½ su bardağı pekmez

Hamuru için Malzemeler

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı karbonat

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 su bardağı tahin

1 su bardağı ayçiçek yağı

170 gr. tereyağı – erimiş

2 su bardağı ceviz – dövülmüş



Şerbeti için;



Küçük bir sos tenceresine su ve toz şekeri koyup ocağa alıp kaynamaya bırakın.

Kaynayan şerbeti kenara alın, içerisine pekmez ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için;



Bir karıştırma kabına un ve karbonatı koyun.

Orta kısmına havuz şeklinde bir çukur açın ve içerisine yumurta, süt, üzüm sirkesi, tahin, ayçiçek yağı ve tereyağını ekleyip bir çatal yardımıyla karıştırın.

Hafif ele yapışır bir kıvam elde edince elinizle yoğurmaya başlayın.

Ardından cevizleri ilave edip yoğurmaya devam edin.

Elde ettiğiniz hamuru fırın kabınıza (25×40) eşit olacak şekilde yayın.

Üstünü önce düzeltin, ardından çatal ile izler verin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuttuğunuz şerbetin tamamını dökün soğumaya bırakın.

Tatlınızı şerbetini çektikten sonra soğuk servis edin.