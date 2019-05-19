Bugün iftara ne pişirsem? 19 Mayıs iftar menüsü
Sahurda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Patlıcan çorbası, patates oturtma, tahinli nohut köftesi, fırında sütlaç
PATLICAN ÇORBASI
Köz Patlıcan Çorbası Malzemeleri
3 adet patlıcan
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 – 2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
5 su bardağı su
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Dereotu – üzeri için
Hazırlanışı:
Patlıcanları közleyin.
Bir çorba tenceresinde tereyağını eritin ve unu ekleyip, hafifçe kavurun.
Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın, tencereye ekleyin ve bir tur çevirin.
(Alternatif olarak patlıcanları tencere içinde ezebilirsiniz.)
Ezilmiş sarımsağı da ekleyin.
Suyunu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ekleyip, karıştırın.
Bir taşım kaynatın ve baharatlarını ilave edin.
İnce doğranmış dereotuyla servis edin.
PATATES OTURTMA
Patates Oturtma Malzemeleri
1 kilo patates
Ayçiçek yağı – kızartmak için
Kıymalı Harç için Malzemeler
Zeytinyağı
2 orta boy soğan – küçük yemeklik doğranmış
300 gr. kıyma
3 adet sivri biber
1 diş sarımsak
3 adet domates – soyulmuş, doğranmış
Tuz
Karabiber
½ su bardağı su
Üzeri için Malzemeler
Sivri biber
Domates dilimleri
Hazırlanışı:
Patateslerin kabuklarını soyun ve 1 cm kalınlığında yuvarlak olacak şekilde doğrayın.
Bir tavaya ayçiçek yağını alın ve ısıtın.
Patatesleri 5 dakika kadar kızartın ve havlu kağıt serdiğiniz tabağa çıkartın.
Kıymalı harç için;
Bir tavaya zeytinyağı ekleyip, ısıtın.
Kıymayı ekleyin ve kavurmaya başlayın.
Soğanları ilave edip, kavurmaya devam edin.
Biberleri ince ince doğrayın, tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Tuz ve karabiber ilave edip, kavurun.
Sarımsağın üzerine vurun ve ince ince kıyıp, tavaya ekleyin.
Domatesleri ekleyin, 1 – 2 dakika çevirin.
Geniş bir tencerenin tabanına patatesleri dizin.
Hazırladığınız kıymalı harçtan patateslerin üzerine gezdirin.
Ardından kalan patatesleri de kıymanın üzerine dizin.
Kalan kıymalı harcı da patateslerin üzerine ekleyin ve suyunu ekleyin.
Birkaç dilim domates ve iri doğranmış sivri biberi tencereye ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.
Orta kısık ateşte 30 dakika pişirin.
Tahinli Nohut Köftesi
Tahinli Nohut Köftesi Malzemeleri
1 su bardağı nohut – 1 gece su da bekletilmiş
1 adet orta boy soğan
1 – 2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
2 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz
2 – 3 yemek kaşığı un – aldığı kadar
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı
Salata için Malzemeler
1 adet marul – iceberg
Karışık mevsim yeşillikleri
Sosu için Malzemeler
2 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Su – kıvamı açmak için
Hazırlanışı:
Nohutlarınızı bir gece önceden suya koyup, bekletin.
Soğan ve sarımsağı kabaca doğrayın.
Maydanozun yaprak kısımlarını ayırın.
Nohut, soğan ve sarımsağı bir parçalayıcıya alıp, hafif çekin.
Ardından içerisine pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve tahini ekleyip, çekmeye devam edin.
Tamamen püre olmamasına dikkat edin.
Çektiğiniz karışımı bir karıştırma kabına alın.
Ardından maydanozların yapraklarını bıçakla ince ince kıyın ve nohutlu karışımın içerisine alın.
Bu karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin ve yoğurun.
Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.
Bir tavaya bolca yağ ekleyin ve kızdırın.
Derin yağda köftelerinizi kızartın.
Salata için;
Yeşilliklerinizi yıkayın ve kurulayın.
Ardından dilediğiniz gibi doğrayın ve servis edeceğiniz tabağa alın.
Kızarttığınız köftelerinizi salatanın üzerine dizin.
Fırında Sütlaç
500 ml. süt
½ su bardağı pirinç
Sütlaç için Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı buğday nişastası
Tarçın – üzeri için
Hazırlanışı:
Pirinci yıkayın, süzün.
Tencereye alıp 500 ml sütü ilave edin.
Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.
Bir karıştırma kabında kalan süt, nişasta, pirinç unu ve toz şekeri karıştırın.
Sütte haşlanan pirinçlere bu karışımı ilave edin.
Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.
Kıvam alan sütlaçlarınızı fırın kaplarına pay edin.
Pay ettiğiniz fırın kaplarını bir fırın tepsisine alın, tabanına az su koyun ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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