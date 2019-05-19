Bugün iftara ne pişirsem? 19 Mayıs iftar menüsü

Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri iftar menüsü hazırlamak oluyor. Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Patlıcan çorbası, patates oturtma, tahinli nohut köftesi, fırında sütlaç



PATLICAN ÇORBASI



Köz Patlıcan Çorbası Malzemeleri

3 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 – 2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



Dereotu – üzeri için



Hazırlanışı:



Patlıcanları közleyin.

Bir çorba tenceresinde tereyağını eritin ve unu ekleyip, hafifçe kavurun.

Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın, tencereye ekleyin ve bir tur çevirin.

(Alternatif olarak patlıcanları tencere içinde ezebilirsiniz.)

Ezilmiş sarımsağı da ekleyin.

Suyunu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ekleyip, karıştırın.

Bir taşım kaynatın ve baharatlarını ilave edin.

İnce doğranmış dereotuyla servis edin.

PATATES OTURTMA



Patates Oturtma Malzemeleri



1 kilo patates

Ayçiçek yağı – kızartmak için

Kıymalı Harç için Malzemeler

Zeytinyağı

2 orta boy soğan – küçük yemeklik doğranmış

300 gr. kıyma

3 adet sivri biber

1 diş sarımsak

3 adet domates – soyulmuş, doğranmış

Tuz

Karabiber

½ su bardağı su



Üzeri için Malzemeler



Sivri biber

Domates dilimleri



Hazırlanışı:



Patateslerin kabuklarını soyun ve 1 cm kalınlığında yuvarlak olacak şekilde doğrayın.

Bir tavaya ayçiçek yağını alın ve ısıtın.

Patatesleri 5 dakika kadar kızartın ve havlu kağıt serdiğiniz tabağa çıkartın.

Kıymalı harç için;

Bir tavaya zeytinyağı ekleyip, ısıtın.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Soğanları ilave edip, kavurmaya devam edin.

Biberleri ince ince doğrayın, tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tuz ve karabiber ilave edip, kavurun.

Sarımsağın üzerine vurun ve ince ince kıyıp, tavaya ekleyin.

Domatesleri ekleyin, 1 – 2 dakika çevirin.

Geniş bir tencerenin tabanına patatesleri dizin.

Hazırladığınız kıymalı harçtan patateslerin üzerine gezdirin.

Ardından kalan patatesleri de kıymanın üzerine dizin.

Kalan kıymalı harcı da patateslerin üzerine ekleyin ve suyunu ekleyin.

Birkaç dilim domates ve iri doğranmış sivri biberi tencereye ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

Orta kısık ateşte 30 dakika pişirin.



Tahinli Nohut Köftesi



Tahinli Nohut Köftesi Malzemeleri



1 su bardağı nohut – 1 gece su da bekletilmiş

1 adet orta boy soğan

1 – 2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

2 – 3 yemek kaşığı un – aldığı kadar



Kızartmak için Malzemeler



Ayçiçek yağı

Salata için Malzemeler

1 adet marul – iceberg

Karışık mevsim yeşillikleri



Sosu için Malzemeler



2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Su – kıvamı açmak için



Hazırlanışı:



Nohutlarınızı bir gece önceden suya koyup, bekletin.

Soğan ve sarımsağı kabaca doğrayın.

Maydanozun yaprak kısımlarını ayırın.

Nohut, soğan ve sarımsağı bir parçalayıcıya alıp, hafif çekin.

Ardından içerisine pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve tahini ekleyip, çekmeye devam edin.

Tamamen püre olmamasına dikkat edin.

Çektiğiniz karışımı bir karıştırma kabına alın.

Ardından maydanozların yapraklarını bıçakla ince ince kıyın ve nohutlu karışımın içerisine alın.

Bu karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin ve yoğurun.

Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.

Bir tavaya bolca yağ ekleyin ve kızdırın.

Derin yağda köftelerinizi kızartın.

Salata için;



Yeşilliklerinizi yıkayın ve kurulayın.

Ardından dilediğiniz gibi doğrayın ve servis edeceğiniz tabağa alın.

Kızarttığınız köftelerinizi salatanın üzerine dizin.



Fırında Sütlaç



500 ml. süt

½ su bardağı pirinç

Sütlaç için Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı buğday nişastası



Tarçın – üzeri için



Hazırlanışı:



Pirinci yıkayın, süzün.

Tencereye alıp 500 ml sütü ilave edin.

Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Bir karıştırma kabında kalan süt, nişasta, pirinç unu ve toz şekeri karıştırın.

Sütte haşlanan pirinçlere bu karışımı ilave edin.

Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alan sütlaçlarınızı fırın kaplarına pay edin.

Pay ettiğiniz fırın kaplarını bir fırın tepsisine alın, tabanına az su koyun ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.