Bugün iftara ne pişirsem? 11 Mayıs iftar menüsü

Ramazan sofraları için iftar menüsü önerileri, hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tariflerini derledik. Her damak tadına hitap eden bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.



KESME ÇORBASI TARİFİ



Et için Malzemeler

400 gr. kuzu gerdan

3 su bardağı su

Çorba için Malzemeler

¾ su bardağı kesme hamur

Ayçiçek yağı

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı gerdan suyu

Toz kırmızı biber

Kuru nane

Tuz



Et için;



Etlerinizi düdüklü tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.

Tenceredeki su kaynadıktan sonra altını kısın ve 30 dakika pişirin.

Etler pişince ocaktan alın ve soğuması için ayrı bir tabağa alın.

Etleriniz soğuyunca didikleyin.

Çorba için;



Bir tavayı ocağa alın ve kesme hamurlarınızı ekleyin ve hafif kıtır olana kadar, çevirin.

Çorba tencerenize ayçiçek yağını ekleyin ve içerisine küçük yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, kavurun.

Sivri biberleri ince doğrayın ve tencereye alıp, kavurmaya devam edin.

Domates salçasını ekleyin ve hafif kavurduktan sonra küp doğradığınız domatesi ekleyin.

Sularını çekin, tuz, toz kırmızı biber, gerdan etleri ve hafif kavurduğunuz gerdan etlerini ekleyip, karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve hamurlar yumuşayana kadar pişirin.

Hamurlar yumuşayınca içerisine kuru nane ekleyip, sıcak servis edin.



KIYMALI SOĞAN DOLMASI



5 adet beyaz soğan

2,5 su bardağı su

İçi için:

250 gr. kıyma

Yarım su bardağından biraz fazla pirinç

1 demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



Yapılışı:



Soğanları yıkayıp, baş kısımlarını fotoğraftaki gibi kesin ve üzerindeki kabuğu soyun.

Orta boy bir tencereye suyu ekleyip içine bir miktar tuz atın ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra soğanları tencereye atarak yumuşayana kadar yani 10-15 dk. haşlayın. (Haşlama suyun kenara ayırın)



Soğanlar haşlanıp soğuduktan sonra içinde 2-3 katman kalacak şekilde cücüğünü çıkartın. Bir soğanın cücüğünü ayırarak maydanoz ile birlikte ince ince kıyın.



Pirinci kevgirde 2-3 su yıkayın ve iyice süzün. Tüm malzemeyi karıştırın. Tüm harcı soğanların içine doldurarak geniş bir tencereye dizin.



Ayırdığınız haşlama suyunu tencereye ekleyerek kısık ateşte 45-50 dk. pişirin.

TAVADA BALLI KADAYIF BÖREĞİ



300 gr. Taze Kadayıf

2 büyük boğum Dil Peyniri

2 adet Yumurta

1 çorba kaşığı Yoğurt

Çeyrek su bardağı Süt

Çeyrek su bardağı Zeytinyağı

1 çay kaşığı Tuz



ÜZERİ İÇİN



Yarım bardak bal

Yarım bardak pekmez

1 çay kaşığı vanilin



Yapılışı:



1 çorba kaşığı yoğurdu, 2 adet yumurtayı, 1/3 su bardağı zeytinyağını, 1/3 su bardağı sütü ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Bu karışımı iyice çırpın veya çalkalayın.

Tavanızı bir miktar zeytinyağı ile yağladıktan sonra orta ateşte ısıtın.

300 gram kadayıfın yarısını tavaya yerleştirin.

Yumurtalı karışımın yarısını dökün ve 2 büyük parça dil peynirini uzun parçalara ayırarak kadayıfların üzerine koyun.

Üzerine kadayıfın kalan yarısını ekledikten sonra, kalan karışımı da dökün.

Alt taraf çıtır çıtır olunca tavanın kapağını kapayın.

Kapağı elinizle sıkı sıkı tutup tavayı 180 derece çevirerek böreği kapağa alın.

Kadayıfınız, pişmiş tarafı üstte olacak şekilde çıkacaktır.

Sonra kaydırarak, pişmemiş yeri altta kalacak şekilde tavaya alın. Böylece böreği ters yüz etmiş olursunuz. Bu şekilde de 4-5 dakika pişirince nefis böreğiniz hazır.

Yarımşar bardak bal ve pekmezi, yarım vanilya çekirdekleri veya 1 çay kaşığı vanilin ile küçük bir sos tenceresinde karışana kadar ılıtın.

