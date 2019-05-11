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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.05.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Bugün iftara ne pişirsem? 11 Mayıs iftar menüsü

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Bugün iftara ne pişirsem? 11 Mayıs iftar menüsü

Sahurda tüketilen besinlerin sağlıklı ve doyurucu olması, oruç ibadetini kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Bu sebeple ‘Bugün ne pişirsem?’ sorusu her zamankinden daha fazla soruluyor. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca iftar menüsü örneklerini bir araya getireceğiz. İşte, Ramazan ayının altıncı günü için iftar menüsü

Ramazan sofraları için iftar menüsü önerileri, hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tariflerini derledik. Her damak tadına hitap eden bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz.

KESME ÇORBASI TARİFİ

Et için Malzemeler
400 gr. kuzu gerdan
3 su bardağı su
Çorba için Malzemeler
¾ su bardağı kesme hamur
Ayçiçek yağı
1 adet soğan
2 adet sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet domates
2,5 su bardağı su
2,5 su bardağı gerdan suyu
Toz kırmızı biber
Kuru nane
Tuz

Et için;

Etlerinizi düdüklü tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip, tencerenin kapağını kapatın.
Tenceredeki su kaynadıktan sonra altını kısın ve 30 dakika pişirin.
Etler pişince ocaktan alın ve soğuması için ayrı bir tabağa alın.
Etleriniz soğuyunca didikleyin.

Çorba için;

Bir tavayı ocağa alın ve kesme hamurlarınızı ekleyin ve hafif kıtır olana kadar, çevirin.
Çorba tencerenize ayçiçek yağını ekleyin ve içerisine küçük yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, kavurun.
Sivri biberleri ince doğrayın ve tencereye alıp, kavurmaya devam edin.
Domates salçasını ekleyin ve hafif kavurduktan sonra küp doğradığınız domatesi ekleyin.
Sularını çekin, tuz, toz kırmızı biber, gerdan etleri ve hafif kavurduğunuz gerdan etlerini ekleyip, karıştırın.
Tencerenin kapağını kapatın ve hamurlar yumuşayana kadar pişirin.
Hamurlar yumuşayınca içerisine kuru nane ekleyip, sıcak servis edin.

KIYMALI SOĞAN DOLMASI

5 adet beyaz soğan
2,5 su bardağı su
İçi için:
250 gr. kıyma
Yarım su bardağından biraz fazla pirinç
1 demet maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Soğanları yıkayıp, baş kısımlarını fotoğraftaki gibi kesin ve üzerindeki kabuğu soyun.
Orta boy bir tencereye suyu ekleyip içine bir miktar tuz atın ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra soğanları tencereye atarak yumuşayana kadar yani 10-15 dk. haşlayın. (Haşlama suyun kenara ayırın)

Soğanlar haşlanıp soğuduktan sonra içinde 2-3 katman kalacak şekilde cücüğünü çıkartın. Bir soğanın cücüğünü ayırarak maydanoz ile birlikte ince ince kıyın.

Pirinci kevgirde 2-3 su yıkayın ve iyice süzün. Tüm malzemeyi karıştırın. Tüm harcı soğanların içine doldurarak geniş bir tencereye dizin.

Ayırdığınız haşlama suyunu tencereye ekleyerek kısık ateşte 45-50 dk. pişirin.

TAVADA BALLI KADAYIF BÖREĞİ

300 gr. Taze Kadayıf
2 büyük boğum Dil Peyniri
2 adet Yumurta
1 çorba kaşığı Yoğurt
Çeyrek su bardağı Süt
Çeyrek su bardağı Zeytinyağı
1 çay kaşığı Tuz

ÜZERİ İÇİN

Yarım bardak bal
Yarım bardak pekmez
1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı:

1 çorba kaşığı yoğurdu, 2 adet yumurtayı, 1/3 su bardağı zeytinyağını, 1/3 su bardağı sütü ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Bu karışımı iyice çırpın veya çalkalayın.
Tavanızı bir miktar zeytinyağı ile yağladıktan sonra orta ateşte ısıtın.
300 gram kadayıfın yarısını tavaya yerleştirin.
Yumurtalı karışımın yarısını dökün ve 2 büyük parça dil peynirini uzun parçalara ayırarak kadayıfların üzerine koyun.
Üzerine kadayıfın kalan yarısını ekledikten sonra, kalan karışımı da dökün.
Alt taraf çıtır çıtır olunca tavanın kapağını kapayın.
Kapağı elinizle sıkı sıkı tutup tavayı 180 derece çevirerek böreği kapağa alın.
Kadayıfınız, pişmiş tarafı üstte olacak şekilde çıkacaktır.
Sonra kaydırarak, pişmemiş yeri altta kalacak şekilde tavaya alın. Böylece böreği ters yüz etmiş olursunuz. Bu şekilde de 4-5 dakika pişirince nefis böreğiniz hazır.
Yarımşar bardak bal ve pekmezi, yarım vanilya çekirdekleri veya 1 çay kaşığı vanilin ile küçük bir sos tenceresinde karışana kadar ılıtın.

KIYMALI SOĞAN DOLMASI

5 adet beyaz soğan
2,5 su bardağı su
İçi için:
250 gr. kıyma
Yarım su bardağından biraz fazla pirinç
1 demet maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Soğanları yıkayıp, baş kısımlarını fotoğraftaki gibi kesin ve üzerindeki kabuğu soyun.
Orta boy bir tencereye suyu ekleyip içine bir miktar tuz atın ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra soğanları tencereye atarak yumuşayana kadar yani 10-15 dk. haşlayın. (Haşlama suyun kenara ayırın)
Soğanlar haşlanıp soğuduktan sonra içinde 2-3 katman kalacak şekilde cücüğünü çıkartın. Bir soğanın cücüğünü ayırarak maydanoz ile birlikte ince ince kıyın.
Pirinci kevgirde 2-3 su yıkayın ve iyice süzün. Tüm malzemeyi karıştırın. Tüm harcı soğanların içine doldurarak geniş bir tencereye dizin.
Ayırdığınız haşlama suyunu tencereye ekleyerek kısık ateşte 45-50 dk. pişirin.

TAVADA BALLI KADAYIF BÖREĞİ

300 gr. Taze Kadayıf
2 büyük boğum Dil Peyniri
2 adet Yumurta
1 çorba kaşığı Yoğurt
Çeyrek su bardağı Süt
Çeyrek su bardağı Zeytinyağı
1 çay kaşığı Tuz

ÜZERİ İÇİN

Yarım bardak bal
Yarım bardak pekmez
1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı:

1 çorba kaşığı yoğurdu, 2 adet yumurtayı, 1/3 su bardağı zeytinyağını, 1/3 su bardağı sütü ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin. Bu karışımı iyice çırpın veya çalkalayın.
Tavanızı bir miktar zeytinyağı ile yağladıktan sonra orta ateşte ısıtın.
300 gram kadayıfın yarısını tavaya yerleştirin.
Yumurtalı karışımın yarısını dökün ve 2 büyük parça dil peynirini uzun parçalara ayırarak kadayıfların üzerine koyun.
Üzerine kadayıfın kalan yarısını ekledikten sonra, kalan karışımı da dökün.
Alt taraf çıtır çıtır olunca tavanın kapağını kapayın.
Kapağı elinizle sıkı sıkı tutup tavayı 180 derece çevirerek böreği kapağa alın.
Kadayıfınız, pişmiş tarafı üstte olacak şekilde çıkacaktır.
Sonra kaydırarak, pişmemiş yeri altta kalacak şekilde tavaya alın. Böylece böreği ters yüz etmiş olursunuz. Bu şekilde de 4-5 dakika pişirince nefis böreğiniz hazır.
Yarımşar bardak bal ve pekmezi, yarım vanilya çekirdekleri veya 1 çay kaşığı vanilin ile küçük bir sos tenceresinde karışana kadar ılıtın.

 

 

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