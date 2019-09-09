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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
09.09.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Bugün Aşure Günü! Peki Aşure Günü neden önemli? İşte cevabı...

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Bugün Aşure Günü! Peki Aşure Günü neden önemli? İşte cevabı...

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bugün idrak ediliyor.

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Lezzetli aşure nasıl yapılır Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir
Lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir?

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

Aşure tarifi
Aşure tarifi

MUHARREM AYINDA SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, Müslümanların muharrem ayının başlamasıyla yeni bir hicri yıla girerken sevinci ve hüznü bir arada yaşadığını belirtti.

Muharremin, savaşın yasaklandığı haram aylardan biri olduğuna işaret eden Doğan, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye bu ayda hicret ettiğini anımsattı.

Doğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ehlibeytten 70'ten fazla masum insanın 1339 yıl önce şehit düştüğü "Kerbela olayı"nın muharremde yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü'dür. Bugün oruç tutmak sünnettir. Resulullah Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur, 'Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharremde tutulan oruçtur'. Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşurede farklı tatlar bir araya gelerek yeni bir lezzet oluşturduğu gibi İslam dünyası da mezhebi, meşrebi, tarikatı, ırkı, rengi ile birbirinden farklı milletlerden oluşur. Bu sayede kültürümüzde oluşan birlikte yaşama ahlakı, bizlere sevinci, kederi, nimeti, külfeti, muhabbet ve meşakkati paylaşmayı öğretir."

Mini Türk Mutfağı - Mini AşureMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Aşure var!
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