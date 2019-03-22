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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Salata Tarifleri>Buğday salatası tarifi
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Buğday salatası tarifi

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Buğday salatası tarifi

Ekmekten makarnaya birçok olmazsa olmaz gıdamızın temeli olan buğdayı son dönemlerde tek başına da bol bol tüketmeye başladık. Aşure ve keşkek gibi lezzetlerin yanı sıra salatalara da çok yakışan buğdayın tadına varmak isteyenler için bugün enfes bir buğday salatası hazırladık. İçindeki malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz buğday salatasının tarifi için sizi hemen aşağı alalım.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • 2 adet orta boy közlenmiş kırmızı biber
  • 2 adet büyük boy kornişon turşu
  • 5 yemek kaşığı haşlanmış mısır
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım demet dereotu
  • 2 dal taze soğan
  • 6 adet cevizin içi
  • Zeytinyağı
  • Limon suyu
  • Tuz

Hazırlanışı

Buğdayları akşamdan ıslatın.

Ertesi gün sularını süzüp yumuşayana haşlayın.

Haşlanmış buğdayları suyunu süzüp bir kenara alın.

Kırmızı biber, soğan ve kornişonları küçük küçük doğrayın.

Maydanoz ve dereotunu da ince ince kıyın.

Buğdayı derin bir kaseye alın.

Diğer malzemeleri buğdaya ilave edin.

Mısırları ve elinizle kırdığınız cevizleri buğdayların üzerine serpin.

Son olarak tuz, limon suyu ve zeytinyağı ile yaptığınız sosu salatanızın üzerine gezdirin.

Fotoğraf: Ingimage
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