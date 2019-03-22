Buğday salatası tarifi

Ekmekten makarnaya birçok olmazsa olmaz gıdamızın temeli olan buğdayı son dönemlerde tek başına da bol bol tüketmeye başladık. Aşure ve keşkek gibi lezzetlerin yanı sıra salatalara da çok yakışan buğdayın tadına varmak isteyenler için bugün enfes bir buğday salatası hazırladık. İçindeki malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz buğday salatasının tarifi için sizi hemen aşağı alalım.
Buğdayları akşamdan ıslatın.
Ertesi gün sularını süzüp yumuşayana haşlayın.
Haşlanmış buğdayları suyunu süzüp bir kenara alın.
Kırmızı biber, soğan ve kornişonları küçük küçük doğrayın.
Maydanoz ve dereotunu da ince ince kıyın.
Buğdayı derin bir kaseye alın.
Diğer malzemeleri buğdaya ilave edin.
Mısırları ve elinizle kırdığınız cevizleri buğdayların üzerine serpin.
Son olarak tuz, limon suyu ve zeytinyağı ile yaptığınız sosu salatanızın üzerine gezdirin.