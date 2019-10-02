Buğday diş top tarhana çorbası tarifi

Havalar soğumaya başladığında en büyük yardımcımız içimizi ısıtan çorba tarifleri oluyor. Isparta'ya özgü buğday diş top tarhana çorbası da yapımı oldukça kolay ve doyurucu bir çorba. Klasik tarhana çorbalarından daha farklı olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Top tarhanayı geceden ılık suyla ıslatın.
Ertesi gün, ıslattığınız tarhanaları tencereye koyup üzerine su ekleyin.
İsteğe göre haşlanmış nohut ya da börülce ilave ettikten sonra, ara ara karıştırarak yaklaşık 20-25 dakika kaynatın.
Çorbanız piştiğinde kaselere alın.
1 yemek kaşığı salçayı, kızdırılmış tereyağında kavurup çorbanın üzerine dökün.
Sıcak servis yapın. Afiyet olsun...