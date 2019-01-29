Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriBuğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?
GeriMutfak Tüyoları Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
29.01.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?

Buğday çimi adı üzerinde buğday tanelerinin çimlendirilmesiyle elde edilen bir tür yeşillik. Genellikle suyu sıkılarak tüketilen ya da smoothie’lere veya salatalara ilave edilen buğday çimi, besin değerleri ve vücuttaki zararlı malzemelerin atımına yardımcı olduğu için çok popüler. Peki buğday çimini evde nasıl yetiştirecek, buğday çiminden mutfağınızda nasıl faydalanacaksınız. İşte cevabı…

Yapmanız gereken ilk şey buğday çimini yetiştirmek. Bunun için aktarlardan ya da internetten buğday çimi tohumu alabilirsiniz.

Bu tohumları genişçe bir fırın tepsisinde toprağa ekeceksiniz. Ancak bunu yapmadan önce tohumları bir gece önceden ıslatmalısınız. Böylece daha kolay çimlenirler.

Tepsinin tabanını 2-3 santimetre kalınlığında toprakla kapladıktan sonra, ıslattığınız tohumları toprağın üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde yayın.

Tohumların üzerini yeniden 2-3 santimetre toprakla kapatın. Tepsiyi sabah akşam azar azar sulayın.

Çimlenen tohumlar 10-15 santimetre boya ulaştığında bir mutfak makası yardımıyla kolayca biçebilirsiniz.

Buğday çorbası tarifi
Buğday çorbası tarifi

Buğday çimi suyu yapmak için özel makineler mevcut. Ancak evdeki blender ile de buğday çimi suyu sıkılabilir. Biraz su ile birlikte blender’dan geçirdiğiniz buğday çimlerini içmeden önce süzerseniz daha iyi olur. Günde 1 bardaktan fazla buğday çimi suyu içmeyin.

Tabii ki buğday çimini salatalara da ekleyebilirsiniz. Biçtiğiniz çimler tazeliklerini buzdolabında bir hafta kadar korur.

Buğday çimi yapmak için aşurelik buğday değil, bu iş için özel üretilmiş buğdaylardan kullanın. Mümkünse tohumlarınız organik olsun.

Çimleri doğrudan güneşte bırakmayın, küflenmesine engel olun. Eğer birden fazla kez çimlendirme yapacaksanız her seferinde farklı toprak kullanın.

Buğdaylı karalahana sarması tarifi
Buğdaylı karalahana sarması tarifi

Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Metabolizma Hızlandıran Smoothie var!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?

Vişne sirkesi nasıl yapılır?

Leblebi nasıl yapılır? Leblebi tarifi

Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin