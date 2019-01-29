Buğday çimi nasıl yetiştirilir? Buğday çimi suyu nasıl yapılır?
Buğday çimi adı üzerinde buğday tanelerinin çimlendirilmesiyle elde edilen bir tür yeşillik. Genellikle suyu sıkılarak tüketilen ya da smoothie’lere veya salatalara ilave edilen buğday çimi, besin değerleri ve vücuttaki zararlı malzemelerin atımına yardımcı olduğu için çok popüler. Peki buğday çimini evde nasıl yetiştirecek, buğday çiminden mutfağınızda nasıl faydalanacaksınız. İşte cevabı…
Yapmanız gereken ilk şey buğday çimini yetiştirmek. Bunun için aktarlardan ya da internetten buğday çimi tohumu alabilirsiniz.
Bu tohumları genişçe bir fırın tepsisinde toprağa ekeceksiniz. Ancak bunu yapmadan önce tohumları bir gece önceden ıslatmalısınız. Böylece daha kolay çimlenirler.
Tepsinin tabanını 2-3 santimetre kalınlığında toprakla kapladıktan sonra, ıslattığınız tohumları toprağın üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde yayın.
Tohumların üzerini yeniden 2-3 santimetre toprakla kapatın. Tepsiyi sabah akşam azar azar sulayın.
Çimlenen tohumlar 10-15 santimetre boya ulaştığında bir mutfak makası yardımıyla kolayca biçebilirsiniz.
Buğday çimi suyu yapmak için özel makineler mevcut. Ancak evdeki blender ile de buğday çimi suyu sıkılabilir. Biraz su ile birlikte blender’dan geçirdiğiniz buğday çimlerini içmeden önce süzerseniz daha iyi olur. Günde 1 bardaktan fazla buğday çimi suyu içmeyin.
Tabii ki buğday çimini salatalara da ekleyebilirsiniz. Biçtiğiniz çimler tazeliklerini buzdolabında bir hafta kadar korur.
Buğday çimi yapmak için aşurelik buğday değil, bu iş için özel üretilmiş buğdaylardan kullanın. Mümkünse tohumlarınız organik olsun.
Çimleri doğrudan güneşte bırakmayın, küflenmesine engel olun. Eğer birden fazla kez çimlendirme yapacaksanız her seferinde farklı toprak kullanın.
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