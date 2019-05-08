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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
08.05.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

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Bu yemek 669 yıldır, yılda bir kez aynı yöntemle pişiyor

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan yemek 669 yıllık tarifle ve o günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılıyor. Bursa’nın her yerinden binlerce kişi bu yemek ve şenlikler için Keles’e geliyor.

Bursa’nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 669 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri bereketli olsun diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor. 

Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 669 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor. Sonra bu öğütülen tahıllardan dede aşı dedikleri yemeği yaparak Bursa’nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde karşılaştıkları dede aşını afiyetle yiyor.

Bu yemeğin 669 yıldır yapıldığını ifade eden Keles Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köydeki her haneden kendi yerli tohumlarıyla ürettikleri 13 çeşit tahıl topluyoruz. Bu yemeği o yıl tarlaya ektiğimiz mahsullerin bereketli olması için pişirip gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bugün bu yemeğe Bursa’nın her yerinden 3 bin kişi katıldı. Yaptığımız yemeklerde teknolojik hiç bir malzeme kullanmadan yapıyoruz. 13 tahıl malzemesiyle yaptığımız yemeğin ismi dede aşı. Her haneden toplanan tahıllar kazanlara eşit şekilde dökülerek bu yemek yapılıyor" dedi.

Bu yıl 669’uncusu pişen dede aşını afiyetle yediklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Mersin, "Sorgun Derneğimiz bu etkinliği her yıl hakkıyla yapıyor. Bu yılda katılım çok üst düzeyde. Rabbim düzenleyenlerden razı olsun" dedi.

Keles Ak Parti İlçe Başkanı Özcan Yeni, "Bu dede aşı dediğimiz yemek yaza girerken köyümüz tarafından her yıl pişirilir. Buraya gelen misafirlerde 669 yıllık tarifle yapılan dede aşından afiyetle yerler" diye konuştu.

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