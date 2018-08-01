Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler
Karamelize soğanla etin uyumunun damaklara bayram ettirdiği, hazırlanışından lezzetine her şeyi farklı yeni hamburgercileri derledik.
İstanbul'da son dönemlerde yaşanan hamburger savaşları oldukça kızışmış durumda. Ardı arkasına açılan post-modern hamburgerciler farklı malzemelerle adeta deneysel hamburgerciliğin kitabını yazıyor. Etlerin kalınlaştığı, peynirlerin çeşitlendiği ve orijinal malzemelerle tatlandırılan hamburgerler yepyeni lezzetler keşfetmemizi sağlıyor. İşte şehrin en iyi burgercileri:
1. MANO BURGER
Şehrin en eski yeni nesil burgercisi olan Mano, şehre modern hamburger kültürünü getiren ve gurmelerden tam not alan bir mekan. İstanbul'un beş ayrı lokasyonunda şubeleri bulunan burgerci, değişik peynir çeşitleri ile farklı lezzetler keşfetmek isteyenler için ideal. Caddebostan'da nefis hamburgerlerini tadabilirsiniz. Mano'da farklı hamburgerlerinden Ventura'yı denemelisiniz.
2. SNTRL DÜKKAN
Galata'da hizmet veren burgerci Sntrl Dükkan, sıcak atmosferi ve özgün tatlarıyla öne çıkıyor. İki çeşit hamburgerlerinden biri İspanyol usulü diğeri ise sntrl dükkan adını taşıyor. İspanyol usulünde emmantel ve permesan peyniri ile öne çıkan burgerciye uğramaya değer.
3. BURGER LAB
Karaköy, Akmerkez, Atatürk Havalimanı ve Maslak UNIQ'te şubeleri olan ünlü burgerci 200 gramlık burger köfteleriyle meşhur. Etin baharatını sadece karabiber ve tuzun oluşturduğu burgerlerden Lab burger ve Iceburger denenmesi gerekenlerden.
4. Egg & Burger
ABD'den ithal lezzet Egg & Burger hem sabah hem de akşam yemeğinde tercih edilebilen 'diner' konseptinde hizmet veriyor. Teşvikiye, Cihangir, Etiler, Fulya ve Göktürk olmak üzere 5 ayrı lokasyonda hizmet veren burgerci menüsünde 10'dan fazla çeşit hamburger seçeneği bulunduruyor. 1950 ve 60'ların izlerini mekan konseptinde görebileceğiniz Egg & Burger, doyurucu ve lezzetli hamburgerleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.
5. VIRGINIA ANGUS
Angus etinden yapılan lezzetli burgerleri deneyebileceğiniz mekanın Mercan, Ataşehir ve Nişantaşı olmak üzere üç şubesi bulunuyor. Virginia burger ve köfte burger mekanda tadılması gereken hamburger çeşitleri olarak öne çıkıyor.
6. SHAKE SHACK
ABD'de markayı bilenlerin tanıdığı bir lezzet olan Shake Shack, İstanbul'da İstinye Park, Vadi İstanbul ve Akasya AVM'de bulunuyor. Porsiyonların küçük, hamburger ve patateslerin ise bol peynirli olduğu mekanın steak sosisi de oldukça meşhur. Burgercinin menüsünde Shockburger ve Shack Stack ise öne çıkan lezzetlerden ikisi.
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