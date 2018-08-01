Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriBu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler
GeriLezizz Yemek Kültürü Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
01.08.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler

Karamelize soğanla etin uyumunun damaklara bayram ettirdiği, hazırlanışından lezzetine her şeyi farklı yeni hamburgercileri derledik.

İstanbul'da son dönemlerde yaşanan hamburger savaşları oldukça kızışmış durumda. Ardı arkasına açılan post-modern hamburgerciler farklı malzemelerle adeta deneysel hamburgerciliğin kitabını yazıyor. Etlerin kalınlaştığı, peynirlerin çeşitlendiği ve orijinal malzemelerle tatlandırılan hamburgerler yepyeni lezzetler keşfetmemizi sağlıyor. İşte şehrin en iyi burgercileri:

1. MANO BURGER

Şehrin en eski yeni nesil burgercisi olan Mano, şehre modern hamburger kültürünü getiren ve gurmelerden tam not alan bir mekan. İstanbul'un beş ayrı lokasyonunda şubeleri bulunan burgerci, değişik peynir çeşitleri ile farklı lezzetler keşfetmek isteyenler için ideal. Caddebostan'da nefis hamburgerlerini tadabilirsiniz. Mano'da farklı hamburgerlerinden Ventura'yı denemelisiniz.

Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler

2. SNTRL DÜKKAN

Galata'da hizmet veren burgerci Sntrl Dükkan, sıcak atmosferi ve özgün tatlarıyla öne çıkıyor. İki çeşit hamburgerlerinden biri İspanyol usulü diğeri ise sntrl dükkan adını taşıyor. İspanyol usulünde emmantel ve permesan peyniri ile öne çıkan burgerciye uğramaya değer.

3. BURGER LAB

Karaköy, Akmerkez, Atatürk Havalimanı ve Maslak UNIQ'te şubeleri olan ünlü burgerci 200 gramlık burger köfteleriyle meşhur. Etin baharatını sadece karabiber ve tuzun oluşturduğu burgerlerden Lab burger ve Iceburger denenmesi gerekenlerden.

4. Egg & Burger

ABD'den ithal lezzet Egg & Burger hem sabah hem de akşam yemeğinde tercih edilebilen 'diner' konseptinde hizmet veriyor. Teşvikiye, Cihangir, Etiler, Fulya ve Göktürk olmak üzere 5 ayrı lokasyonda hizmet veren burgerci menüsünde 10'dan fazla çeşit hamburger seçeneği bulunduruyor. 1950 ve 60'ların izlerini mekan konseptinde görebileceğiniz Egg & Burger, doyurucu ve lezzetli hamburgerleriyle rakiplerinden sıyrılıyor.

Bu yazı veganlara göre değil: Yeni nesil burgerciler

5. VIRGINIA ANGUS

Angus etinden yapılan lezzetli burgerleri deneyebileceğiniz mekanın Mercan, Ataşehir ve Nişantaşı olmak üzere üç şubesi bulunuyor. Virginia burger ve köfte burger mekanda tadılması gereken hamburger çeşitleri olarak öne çıkıyor.

6. SHAKE SHACK

ABD'de markayı bilenlerin tanıdığı bir lezzet olan Shake Shack, İstanbul'da İstinye Park, Vadi İstanbul ve Akasya AVM'de bulunuyor. Porsiyonların küçük, hamburger ve patateslerin ise bol peynirli olduğu mekanın steak sosisi de oldukça meşhur. Burgercinin menüsünde Shockburger ve Shack Stack ise öne çıkan lezzetlerden ikisi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"