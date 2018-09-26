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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Doğan Burda
26.09.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

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Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sebze ve meyve reyonlarının kahramanları da değişti. Şimdilerde rafları mevsimine uygun vitamin ve minerallerle dolu gıdalar dolduruyor. Bizim yapmamız gereken tek şey ise bu mevsimine uygun taze ve besin deposu ürünleri tüketmek. Çünkü ürünler tarladan toplandığı andan itibaren içeriğindeki mineral ve vitaminleri kaybetmeye başlıyor ve saklama koşulları ne olursa olsun mevsimindeki gibi yararlı olmuyor. Bu nedenle siz de sonbaharın en taze sebze ve meyveleriyle tanışın, sofranıza bol bol taşıyın. İşte sağlık için sonbaharda mutlaka tüketmeniz gereken bazı yiyecekler.

Balkabağı

Sonbahar deyince akla gelen ilk yiyeceklerden biri tabii ki balkabağı. Aromalı lezzeti ve bol lifli yapısıyla kurabiyelerden çorbalara çok geniş bir alanda kullanabileceğiniz kabak, sonbaharın en sağlıklı gıdasıdır. Turuncu renkli olması, görme ve cilt sağlığı açısından çok etkili olan vitamin A biçimindeki betakarotenden yana zenginliğini gösterir. Bir bardakta sadece 49 kalori içermesine rağmen potasyum, lif ve C vitamini oranı oldukça yüksektir. Kabağın içeriğindeki A vitamini özellikle sonbahar mevsiminde yakalanabileceğiniz grip için oldukça etkilidir. Aynı zamanda antioksidanlar sayesinde kan şekeri ve basıncını kontrol eder. Bu nedenle yapılacak en doğru şey reyonda görür görmez hemen bir tane almak ve bu lezzetli, bol vitaminli yiyeceğin tadını çıkarmak.

Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

Elma

Elma genelde yıl boyunca satın alabileceğimiz bir meyve olsa da aslında mevsimi sonbahardır ve en tazesi bu mevsimde yenir. Elma yavan bir meyve gibi gelse de asında antioksidanlar ve lif açısından oldukça zengindir. Kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok hastalığın önlenmesi açısından faydalı olduğuna dair çok sayıda araştırma vardır. Bu nedenle tek başına yiyemiyorsanız bile salatanıza ekleyerek ya da elmalı tart gibi daha tatlı bir lezzete çevirerek mutlaka tüketin.

Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

Nar

Narın değerini son yıllarda daha bir anladık. Eskiden “elma kadar yenmese de olur” klasmanına giren bir meyveyken son dönemde içindeki antioksidanların değerini daha iyi biliyoruz. Kıpkırmızı tohumlarını yiyen herkes için gerçek bir şifa kaynağı olan narın içinde punikalin ve punik asit denilen güçlü antioksidanlar bulunur ve antienflamatuar özelliği taşır. Ayrıca kanserden Alzheimer’a birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur.

Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

Karnabahar

Karnabahar iddiasız tadına rağmen birçok yemeğin yanında yenebilmesi nedeniyle oldukça çok yönlü bir sebzedir. İnanılmaz derecede düşük kalorisine rağmen lif oranı çok yüksektir. C, K ve B6 vitaminlerini yüksek derecede içerir ve gastrointestinal ve akciğer kanseri riskini azalttığı görülmüştür. İster çorbasını yapın, ister yemeğini ve hatta isterseniz sadece hafif yağda bir çevirip üzerine limon sıkıp yiyin her türlü hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Mutlaka bol bol tüketin.

ELMAYI BİR DE BÖYLE TÜKETMEYİ DENEYİN

00:28Çikolata Kaplı Elma
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