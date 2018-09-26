Bu sonbahar bol bol tüketmeniz gereken 4 sağlıklı yiyecek

Balkabağı

Sonbahar deyince akla gelen ilk yiyeceklerden biri tabii ki balkabağı. Aromalı lezzeti ve bol lifli yapısıyla kurabiyelerden çorbalara çok geniş bir alanda kullanabileceğiniz kabak, sonbaharın en sağlıklı gıdasıdır. Turuncu renkli olması, görme ve cilt sağlığı açısından çok etkili olan vitamin A biçimindeki betakarotenden yana zenginliğini gösterir. Bir bardakta sadece 49 kalori içermesine rağmen potasyum, lif ve C vitamini oranı oldukça yüksektir. Kabağın içeriğindeki A vitamini özellikle sonbahar mevsiminde yakalanabileceğiniz grip için oldukça etkilidir. Aynı zamanda antioksidanlar sayesinde kan şekeri ve basıncını kontrol eder. Bu nedenle yapılacak en doğru şey reyonda görür görmez hemen bir tane almak ve bu lezzetli, bol vitaminli yiyeceğin tadını çıkarmak.

Elma

Elma genelde yıl boyunca satın alabileceğimiz bir meyve olsa da aslında mevsimi sonbahardır ve en tazesi bu mevsimde yenir. Elma yavan bir meyve gibi gelse de asında antioksidanlar ve lif açısından oldukça zengindir. Kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok hastalığın önlenmesi açısından faydalı olduğuna dair çok sayıda araştırma vardır. Bu nedenle tek başına yiyemiyorsanız bile salatanıza ekleyerek ya da elmalı tart gibi daha tatlı bir lezzete çevirerek mutlaka tüketin.

Nar

Narın değerini son yıllarda daha bir anladık. Eskiden “elma kadar yenmese de olur” klasmanına giren bir meyveyken son dönemde içindeki antioksidanların değerini daha iyi biliyoruz. Kıpkırmızı tohumlarını yiyen herkes için gerçek bir şifa kaynağı olan narın içinde punikalin ve punik asit denilen güçlü antioksidanlar bulunur ve antienflamatuar özelliği taşır. Ayrıca kanserden Alzheimer’a birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur.

Karnabahar

Karnabahar iddiasız tadına rağmen birçok yemeğin yanında yenebilmesi nedeniyle oldukça çok yönlü bir sebzedir. İnanılmaz derecede düşük kalorisine rağmen lif oranı çok yüksektir. C, K ve B6 vitaminlerini yüksek derecede içerir ve gastrointestinal ve akciğer kanseri riskini azalttığı görülmüştür. İster çorbasını yapın, ister yemeğini ve hatta isterseniz sadece hafif yağda bir çevirip üzerine limon sıkıp yiyin her türlü hem çok lezzetli hem de çok sağlıklıdır. Mutlaka bol bol tüketin.

ELMAYI BİR DE BÖYLE TÜKETMEYİ DENEYİN