Bu soğuk havada içinizi ısıtacak nefis yemek tariflerimiz var

Mercimek çorbasının lezzetine de doyuruculuğuna da diyecek söz yok. Peki sofraların kraliçesi mercimek çorbasını yoğurtlu ve yumurtalı terbiyeyle birleştirip hem daha lezzetli hem de protein deposu bir sonuç elde etmeye ne dersiniz? “Evet” dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelsin terbiyeli mercimek çorbası tarifi…

Köfte mutfağımızın en önemli yöresel zenginliklerinin başında geliyor. Çeşit çeşit yöresel köftelerimizin yanı sıra ev mutfaklarında da çok çeşitli köfteler pişiyor. Bugün sizin için çok nefis bir salçalı köfte hazırladık. Üstelik fırında piştiği için gayet de hafif bir yemek oldu. Nefis sosuyla makarnaya da çok güzel eşlik edecek salçalı fırın köfteyi mutlaka denemelisiniz.

Kısa sürede enfes bir yemek yapmak isteyenler için köri soslu makarna harika bir alternatif olacak. Makarnayı sade yemekten sıkılanlar için makarnaya körili sos yaptık tadını da ikiye katladık. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu makarnayı denemek isterseniz, köri soslu makarna tarifimiz hemen aşağıda…

Kış mevsiminin en güzeli bal kabağıyla yöresel bir tatlı yapmak ister misiniz? Cevabınız "evet" ise Hatay usulü kabak tatlısı, nefis bir alternatif olabilir. Kireç kaymağıyla hazırlanan bu tatlı biraz zahmetli ama bütün emeklerinize değecek. Bu nefis kabak tatlısını denemek isterseniz, tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Soğuk kış günlerinin aranılan içeceklerinden salebe kim hayır diyebilir? Mis gibi kokan tarçınla lezzetini katlayan salep, sağlık için de oldukça faydalı. Hazır satılan tozlar yerine gerçek saleple hazırlayabileceğiniz bu nefis sıcak içeceğin tam zamanı. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...