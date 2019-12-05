Bu salon cuma akşamı tıklım tıklım dolacak çünkü...
En son neyi kutladınız? Şöyle sazlı sözlü kutlamalar yapmak biraz nostaljik mi geliyor artık? Hayatımız, sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz eğlence dolu akşamlarla anlamlı oysa ki... İşte bu yüzden, Sheraton İstanbul Ataköy’de bu kutlama geleneği özenle sürdürülüyor. Sebebi varsa ne ala; ama sebebi yoksa bir sebebe ihtiyacınız da yok. Çünkü Mey Türk’te her cuma günü, sizin kutlama gününüz olabilir.
Bu bir ilandır.
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Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk; seçkin atmosferi, mükemmel lezzetleri, deniz ve havuz manzaraları, şık masaları, kusursuzluğu hedefleyen servis personeli, zarafet içindeki konukları ile size dört dörtlük bir akşam geçirtmek için daima hazır.
Her zaman taze ve günlük malzemelerden oluşan menüsü, 5 yıldız kalitesini yansıtan hizmetleriyle lezzet ve eğlence dolu anlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için çalışan Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk, size sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutulmayacak güzellikte akşamlar sunuyor.
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Eğlenmeyi hiçbir zaman ertelemeyin, her fırsatta eşi dostu bir araya toplayın ve keyifli akşamların tadını çıkartın diye Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk’te her cuma günü fasıllı eğlence var.
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