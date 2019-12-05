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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
05.12.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Bu salon cuma akşamı tıklım tıklım dolacak çünkü...

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Bu salon cuma akşamı tıklım tıklım dolacak çünkü...

En son neyi kutladınız? Şöyle sazlı sözlü kutlamalar yapmak biraz nostaljik mi geliyor artık? Hayatımız, sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz eğlence dolu akşamlarla anlamlı oysa ki... İşte bu yüzden, Sheraton İstanbul Ataköy’de bu kutlama geleneği özenle sürdürülüyor. Sebebi varsa ne ala; ama sebebi yoksa bir sebebe ihtiyacınız da yok. Çünkü Mey Türk’te her cuma günü, sizin kutlama gününüz olabilir.

Bu bir ilandır.

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Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk; seçkin atmosferi, mükemmel lezzetleri, deniz ve havuz manzaraları, şık masaları, kusursuzluğu hedefleyen servis personeli, zarafet içindeki konukları ile size dört dörtlük bir akşam geçirtmek için daima hazır.

Her zaman taze ve günlük malzemelerden oluşan menüsü, 5 yıldız kalitesini yansıtan hizmetleriyle lezzet ve eğlence dolu anlara en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için çalışan Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk, size sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutulmayacak güzellikte akşamlar sunuyor.

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Bu salon cuma akşamı tıklım tıklım dolacak çünkü...

Eğlenmeyi hiçbir zaman ertelemeyin, her fırsatta eşi dostu bir araya toplayın ve keyifli akşamların tadını çıkartın diye Sheraton İstanbul Ataköy Mey Türk’te her cuma günü fasıllı eğlence var.

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Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

 

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