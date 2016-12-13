Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
13.12.2016 - 12:53, Son Güncelleme:

Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

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Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

İstanbul'da açılan mekanlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Eğer hala gitmediyseniz 2016 bitmeden bu mekanları mutlaka keşfedin...

Şehirde her ay yeni bir mekan kapılarını açarken, değişik menüleri ve hoş konseptleriyle kısa sürede müdavimlerinin sayısı da artıyor. İşlek semterde açılan kafe ve restoranlar sunum kalitesinin yanında menülerine kattıkları değişik ve orijinal tarifleriyle de beğeni kazanıyor.

İşte son ayların en trend mekanları:

1. Hazine - Cihangir

Cihangir'in en işlek caddelerinden olan Akarsu Caddesi'nde kapılarını açan mekan, farklı atmosferi ve şıkır şıkır görüntüsüyle Cihangir'i sevenleri mekana çekmeye kararlı. Yemeklerin hoş sunumu ve canlı müzik geceleriyle adından söz ettiren mekan, kafe ve pub olarak hizmet veriyor. Gece 12'den sonra ise canlı müzik eşliğinde club'a dönüşüyor. Mekan enfes sushileri ile iddialı.

Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

2. Room & Rumours - Nişantaşı

Nişantaşı'nın en trend mekanlarından biri olan Room&Rumours kafe ve showroom konseptini bir araya getiren yeni nesil trend noktalardan biri. Tasarımcıların mekana özgü en güncel tasarımlarını bulabileceğiniz Room & Rumours'ta aynı zamanda değişik lezzetler deneyimlemek ve farklı kokteyllerin tadına varmak mümkün.

3. Naomi - Nişantaşı

Nişantaşı'nın en yeni sushi restoranlarından biri olan Naomi, Mim Kemal Öke Caddesi'nde konumlanmış. Sushi severlerin adeta akın ettiği mekana haftasonu uğrayabilirsiniz.

Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

4. Küçük Kulüp - Topağacı

Topağacı'nda alternatif bir meyhane arayışında iseniz yeni açılan Küçük Kulüp tam size göre. Lezzetli mezeleri ve düzgün servisi ile mekan şimdiden müdavimlerini oluşturmuş durumda.

5. La Boucherie Dinner Theatre - Levent

Kabare konsepti ile şehirde ses getiren mekanların başında gelen La Boucherie Dinner, canlı müzik keyfi ile de yemek deneyimini zenginleştiriyor. Her gece değişik şovların yer aldığı mekanda fiks menüde elmalı rokfor salatasından et ve patates kızartmasına kadar değişik lezzetler var.

Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

6. Comfort Food Fırın - Karaköy

En yeni Karaköy mekanlarından olan Comfort Food, odun ateşinde lezzetli sandviç, pizza ve güveçleriyle beğeni topluyor. Kokoreçli ve kavurmalı pizza, soslu sandviçler ve karidesli güvecin tadına bakmayı unutmayın.

7. Union Pacific - Şişhane

Tayland ve Vietnam mutfağından lezzetler sunan Union Pacific, egzotik tarifleri ve veganlara özel yemek seçenekleriyle öne çıkıyor. Vermicelli salata, avokado salatası ve Thai köri mekanın tadına bakılası lezzetlerinden bazıları.

Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin

8. Cross Fingers - Bomonti

Sağlıklı food truck konseptini şehre uyarlayan Cross Fingers, farklı konsepti ile ilgi çekiyor. Sokak lezzetlerine menüde yer veren mekan, peynir soslu patates ve ıslak hamburgerleri ile iddialı.

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