Bu mekanları bu ay mutlaka keşfedin
İstanbul'da açılan mekanlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Eğer hala gitmediyseniz 2016 bitmeden bu mekanları mutlaka keşfedin...
Şehirde her ay yeni bir mekan kapılarını açarken, değişik menüleri ve hoş konseptleriyle kısa sürede müdavimlerinin sayısı da artıyor. İşlek semterde açılan kafe ve restoranlar sunum kalitesinin yanında menülerine kattıkları değişik ve orijinal tarifleriyle de beğeni kazanıyor.
İşte son ayların en trend mekanları:
1. Hazine - Cihangir
Cihangir'in en işlek caddelerinden olan Akarsu Caddesi'nde kapılarını açan mekan, farklı atmosferi ve şıkır şıkır görüntüsüyle Cihangir'i sevenleri mekana çekmeye kararlı. Yemeklerin hoş sunumu ve canlı müzik geceleriyle adından söz ettiren mekan, kafe ve pub olarak hizmet veriyor. Gece 12'den sonra ise canlı müzik eşliğinde club'a dönüşüyor. Mekan enfes sushileri ile iddialı.
2. Room & Rumours - Nişantaşı
Nişantaşı'nın en trend mekanlarından biri olan Room&Rumours kafe ve showroom konseptini bir araya getiren yeni nesil trend noktalardan biri. Tasarımcıların mekana özgü en güncel tasarımlarını bulabileceğiniz Room & Rumours'ta aynı zamanda değişik lezzetler deneyimlemek ve farklı kokteyllerin tadına varmak mümkün.
3. Naomi - Nişantaşı
Nişantaşı'nın en yeni sushi restoranlarından biri olan Naomi, Mim Kemal Öke Caddesi'nde konumlanmış. Sushi severlerin adeta akın ettiği mekana haftasonu uğrayabilirsiniz.
4. Küçük Kulüp - Topağacı
Topağacı'nda alternatif bir meyhane arayışında iseniz yeni açılan Küçük Kulüp tam size göre. Lezzetli mezeleri ve düzgün servisi ile mekan şimdiden müdavimlerini oluşturmuş durumda.
5. La Boucherie Dinner Theatre - Levent
Kabare konsepti ile şehirde ses getiren mekanların başında gelen La Boucherie Dinner, canlı müzik keyfi ile de yemek deneyimini zenginleştiriyor. Her gece değişik şovların yer aldığı mekanda fiks menüde elmalı rokfor salatasından et ve patates kızartmasına kadar değişik lezzetler var.
6. Comfort Food Fırın - Karaköy
En yeni Karaköy mekanlarından olan Comfort Food, odun ateşinde lezzetli sandviç, pizza ve güveçleriyle beğeni topluyor. Kokoreçli ve kavurmalı pizza, soslu sandviçler ve karidesli güvecin tadına bakmayı unutmayın.
7. Union Pacific - Şişhane
Tayland ve Vietnam mutfağından lezzetler sunan Union Pacific, egzotik tarifleri ve veganlara özel yemek seçenekleriyle öne çıkıyor. Vermicelli salata, avokado salatası ve Thai köri mekanın tadına bakılası lezzetlerinden bazıları.
8. Cross Fingers - Bomonti
Sağlıklı food truck konseptini şehre uyarlayan Cross Fingers, farklı konsepti ile ilgi çekiyor. Sokak lezzetlerine menüde yer veren mekan, peynir soslu patates ve ıslak hamburgerleri ile iddialı.
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