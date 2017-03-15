Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
15.03.2017 - 16:09, Son Güncelleme:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

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Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Sunumlarıyla önce göze sonra damaklara hitap eden mekanların fotoğrafları sosyal mecralarda like rekorları kırıyor! Siz de damak çatlatan fotoğraflarla takipçilerinizin iştahlarını açmak isterseniz bu mekanlara muhakkak uğrayın…

Mendel’s:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Akaretler’de hizmet veren ve kendi yapımları çikolatalarla açıldığı günden beri tatlı düşkünlerinin uğrak noktası haline gelen Mendel’s’te sadece kaliteli tatlılar yiyeceğinizi sanıyorsanız çok fena yanılıyorsunuz. Her biri dillere destan olan tatlıların sunumları da en az tatları kadar başarılı. Güler yüzlü servis ekibinin masada yaptığı çikolata şovları ise dillere destan.

Çeşme Bazlama Kahvaltı:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

İstanbul’da Ege kahvaltısının tadına varabileceğiniz en popüler mekanlardan olan ve özellikle hafta sonları önünde oluşan uzun kuyruklarla nam salmış Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın rengarenk sofrası takipçilerinizin iştahını açmak için güçlü bir silah!

Valonia:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Sufle lezzetinde akışkan ıslak kekiyle tatlı düşkünlerinin uğrak noktalarından olan Valonia da kendi çikolatasını yapanlardan. Bizden duymuş olmayın ama özellikle o ıslak keke değdirilen ilk kaşık anının videosu yüzlerce like almanızı sağlayabilir :)

The Crepe Escape:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Birbirinden lezzetli tatlı ve tuzlu krep çeşitlerinin bulunduğu zengin menüsü ve renkli dekorasyonuyla en sevilen mekanlar arasında yer alan The Crepe Escape’in özellikle tatlı kreplerdeki sunumları dillere destan… Krepin krem çikolata ve taze meyvelerle eşsiz buluşmasının takipçilerinizi tatlı krizine sokacağına emin olabilirsiniz!

L’ange Patisserie & Cafe:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Hoş dekorasyonu ve güler yüzlü ekibiyle beğenilen L’ange Patisserie de sunumlarıyla damak çatlatanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zengin kahvaltı seçeneklerinin ve pastane ürünlerinin yanında öğle ve akşam yemekleri için de zengin bir menüye sahip olan mekanda ayrıca geniş bir içki menüsü de bulunuyor. Günün her saati gidip keyifle vakit geçirebileceğiniz mekanda o harika sunumların fotoğraflarını çekip paylaşmayı unutmayın!

Dem Karaköy:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Karaköy’ün ilk mekanları arasında olan Dem, çay tutkunu olup farklı tatlar denemek isteyenler için en ideal mekan. Dünyanın neredeyse tüm çaylarını menüsünde bulunduran ve çay deyip geçemeyeceğiniz sunumlarla göz kamaştıran mekanda çekeceğiniz fotoğraflar da ortalığı kasıp kavurabilir.

Cadıköy:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Cadıköy’e İstanbul’un en renkli mekanı desek az söylemiş olabiliriz. Farklı dekorasyonuyla dikkat çeken mekanın menüsünde birbirinden lezzetli kahve ve sıcak/soğuk içeceklerin yanında çeşitli kahvaltı tabağı seçenekleri de bulunuyor. Rengarenk dekorasyonu görünce ister istemez birkaç fotoğraf çekip paylaşacağınıza eminiz.

Rumeli Çikolatacısı:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Güler yüzlü ve dinamik ekibiyle Acıbadem’de hizmet veren Rumeli Çikolatacısı içeri girer girmez sizi birbirinden lezzetli çikolataların bulunduğu bir vitrinle karşılıyor. Sonrasında ister vitrinden seçeceğiniz çikolatalardan zevkinize göre bir tabak hazırlatın isterseniz de menüden başka bir tatlı seçin. Fotoğraf çekip paylaşmayı unutmayın yeter, zira çok like aldırır!

Velvet Cafe:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Galata’da küçük ve şirin bir dükkanda hizmet veren ve nostaljik dekorasyonuyla insanı fotoğraf çekmeye zorlayan Velvet Cafe, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal mekanlardan biri. Yumuşacık un helvasıyla meşhur olan mekanın damaklarınızı çatlatırken size çok like aldıracağı kesin!

Cha’ya Galata:

Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri

Galata’nın en renkli mekanlarından olan Cha’ya Galata’nın ister dekorasyonundan güzel bir fotoğraf kompozisyonu çıkarın, isterseniz de fotojenik sunumlardan yararlanın. Unutmayın, çok like alacaksınız.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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