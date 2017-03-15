Bu mekanlarda fotoğraf çekmek çok moda: Like butonunu kırdıracak 10 öneri
Sunumlarıyla önce göze sonra damaklara hitap eden mekanların fotoğrafları sosyal mecralarda like rekorları kırıyor! Siz de damak çatlatan fotoğraflarla takipçilerinizin iştahlarını açmak isterseniz bu mekanlara muhakkak uğrayın…
Mendel’s:
Akaretler’de hizmet veren ve kendi yapımları çikolatalarla açıldığı günden beri tatlı düşkünlerinin uğrak noktası haline gelen Mendel’s’te sadece kaliteli tatlılar yiyeceğinizi sanıyorsanız çok fena yanılıyorsunuz. Her biri dillere destan olan tatlıların sunumları da en az tatları kadar başarılı. Güler yüzlü servis ekibinin masada yaptığı çikolata şovları ise dillere destan.
Çeşme Bazlama Kahvaltı:
İstanbul’da Ege kahvaltısının tadına varabileceğiniz en popüler mekanlardan olan ve özellikle hafta sonları önünde oluşan uzun kuyruklarla nam salmış Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın rengarenk sofrası takipçilerinizin iştahını açmak için güçlü bir silah!
Valonia:
Sufle lezzetinde akışkan ıslak kekiyle tatlı düşkünlerinin uğrak noktalarından olan Valonia da kendi çikolatasını yapanlardan. Bizden duymuş olmayın ama özellikle o ıslak keke değdirilen ilk kaşık anının videosu yüzlerce like almanızı sağlayabilir :)
The Crepe Escape:
Birbirinden lezzetli tatlı ve tuzlu krep çeşitlerinin bulunduğu zengin menüsü ve renkli dekorasyonuyla en sevilen mekanlar arasında yer alan The Crepe Escape’in özellikle tatlı kreplerdeki sunumları dillere destan… Krepin krem çikolata ve taze meyvelerle eşsiz buluşmasının takipçilerinizi tatlı krizine sokacağına emin olabilirsiniz!
L’ange Patisserie & Cafe:
Hoş dekorasyonu ve güler yüzlü ekibiyle beğenilen L’ange Patisserie de sunumlarıyla damak çatlatanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zengin kahvaltı seçeneklerinin ve pastane ürünlerinin yanında öğle ve akşam yemekleri için de zengin bir menüye sahip olan mekanda ayrıca geniş bir içki menüsü de bulunuyor. Günün her saati gidip keyifle vakit geçirebileceğiniz mekanda o harika sunumların fotoğraflarını çekip paylaşmayı unutmayın!
Dem Karaköy:
Karaköy’ün ilk mekanları arasında olan Dem, çay tutkunu olup farklı tatlar denemek isteyenler için en ideal mekan. Dünyanın neredeyse tüm çaylarını menüsünde bulunduran ve çay deyip geçemeyeceğiniz sunumlarla göz kamaştıran mekanda çekeceğiniz fotoğraflar da ortalığı kasıp kavurabilir.
Cadıköy:
Cadıköy’e İstanbul’un en renkli mekanı desek az söylemiş olabiliriz. Farklı dekorasyonuyla dikkat çeken mekanın menüsünde birbirinden lezzetli kahve ve sıcak/soğuk içeceklerin yanında çeşitli kahvaltı tabağı seçenekleri de bulunuyor. Rengarenk dekorasyonu görünce ister istemez birkaç fotoğraf çekip paylaşacağınıza eminiz.
Rumeli Çikolatacısı:
Güler yüzlü ve dinamik ekibiyle Acıbadem’de hizmet veren Rumeli Çikolatacısı içeri girer girmez sizi birbirinden lezzetli çikolataların bulunduğu bir vitrinle karşılıyor. Sonrasında ister vitrinden seçeceğiniz çikolatalardan zevkinize göre bir tabak hazırlatın isterseniz de menüden başka bir tatlı seçin. Fotoğraf çekip paylaşmayı unutmayın yeter, zira çok like aldırır!
Velvet Cafe:
Galata’da küçük ve şirin bir dükkanda hizmet veren ve nostaljik dekorasyonuyla insanı fotoğraf çekmeye zorlayan Velvet Cafe, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal mekanlardan biri. Yumuşacık un helvasıyla meşhur olan mekanın damaklarınızı çatlatırken size çok like aldıracağı kesin!
Cha’ya Galata:
Galata’nın en renkli mekanlarından olan Cha’ya Galata’nın ister dekorasyonundan güzel bir fotoğraf kompozisyonu çıkarın, isterseniz de fotojenik sunumlardan yararlanın. Unutmayın, çok like alacaksınız.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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