Bu kapının arkasında sizi bir zaman yolculuğu bekliyor

Anadolu Yakası Bağdat Caddesi’nde yer alan The Green Park Hotel Bostancı Keyifli Sahne’de eşsiz manzarada fasıllı, oyunlu bir gün sizi bekliyor.

Linki tıklayın bu özel anları yaşamanın zevkine varın.

Renkli gece hayatıyla dikkat çeken Keyifli Sahne size şehrin yorgunluğunu unutturacak muhteşem bir gece sunuyor. Enfes lezzetler eşliğinde, masalar şölene dönüşüyor.

Tiyatro oyuncuları size bir Ermeni meyhanesinde bulunan kişilerin yaşantısını anlatırken bir taraftan da masanıza meze getirecek, sizinle birlikte güzel anları yad edecek… Bu esnada siz de oyuna dahil olacak, oradaki bir karakter haline geleceksiniz.

“Meyhanede” olmanın zevkini tadacağınız bambaşka bir gün geçireceksiniz. Oyun karakterleriyle bütünleşecek, fasıl eşliğinde coşacak, kendinizi geçmişten bir güne zaman yolculuğu yapmış gibi hissedeceksiniz. Gecenin sonunda “Hiç böyle bir gece yaşamadım” diyeceksiniz.

Bu heyecan dolu, eğlenceli ve sanatsal gecede olmak için bu linki tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.