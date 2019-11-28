Bu kahvaltı için kilometrelerce yol gitmeye değer
Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle 2012'de ismini tüm dünyaya duyuran Şirince köyünü ve buraya akın akın gelen turistleri hatırladınız mı? O dönem bu inanış nedeniyle dolup taşan Şirince, şimdi de lezzet tutkunlarının rotalarının hedefinde.
Bu bir ilandır.
Şirince’ye giden yolları dolduran bu lezzetli kahvaltı nerede ve neler içeriyor merak ediyorsanız, bu linke tıklayabilirsiniz.
Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine 8 km uzaklıkta, zeytin ve incir ağaçlarının gölgesinde, tarihin tüm anılarını sokaklarında barındıran, kol kola girmiş küçücük evleriyle eski bir Rum köyüdür. Yolu asfalt olan bu köye girdiğinizde, sol tarafınızda göreceğiniz ilk şey ise, buram buram tarih kokan görkemli binasıyla Şirince Artemis Restaurant'tır.
İki yamaca yayılmış taş evleri, bağları, bahçeleri, ballı yemişler veren incir ağaçlarını karşısına almıştır Şirince Artemis Restaurant... 196 yıllık dev çam ağaçlarıyla kendi bahçesini gölgesi altına almayı unutmadan üstelik... Böylece bu masalın en önemli kahramanı haline gelmiştir.
Şirince Artemis Restaurant’ın hakiki, samimi ve doğa kadar cömert olan leziz kahvaltısı da Şirince’ye gitmek için başta gelen sebeplerden biri haline geldi. Öyle ki, lezzet avcıları sadece bu kahvaltı için kilometrelerce yol gelmeye başladı.
Taptaze ve doğal ürünlerle sunulan bu kahvaltıyı indirimli bir fiyata tatmak için bu linke tıklayabilirsiniz.
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