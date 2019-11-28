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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Bu kahvaltı için kilometrelerce yol gitmeye değer

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Bu kahvaltı için kilometrelerce yol gitmeye değer

Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle 2012'de ismini tüm dünyaya duyuran Şirince köyünü ve buraya akın akın gelen turistleri hatırladınız mı? O dönem bu inanış nedeniyle dolup taşan Şirince, şimdi de lezzet tutkunlarının rotalarının hedefinde.

Bu bir ilandır.

Şirince’ye giden yolları dolduran bu lezzetli kahvaltı nerede ve neler içeriyor merak ediyorsanız, bu linke tıklayabilirsiniz.

Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine 8 km uzaklıkta, zeytin ve incir ağaçlarının gölgesinde, tarihin tüm anılarını sokaklarında barındıran, kol kola girmiş küçücük evleriyle eski bir Rum köyüdür. Yolu asfalt olan bu köye girdiğinizde, sol tarafınızda göreceğiniz ilk şey ise, buram buram tarih kokan görkemli binasıyla Şirince Artemis Restaurant'tır.

Bu kahvaltı için kilometrelerce yol gitmeye değer

İki yamaca yayılmış taş evleri, bağları, bahçeleri, ballı yemişler veren incir ağaçlarını karşısına almıştır Şirince Artemis Restaurant... 196 yıllık dev çam ağaçlarıyla kendi bahçesini gölgesi altına almayı unutmadan üstelik... Böylece bu masalın en önemli kahramanı haline gelmiştir.

Şirince Artemis Restaurant’ın hakiki, samimi ve doğa kadar cömert olan leziz kahvaltısı da Şirince’ye gitmek için başta gelen sebeplerden biri haline geldi. Öyle ki, lezzet avcıları sadece bu kahvaltı için kilometrelerce yol gelmeye başladı.

Bu kahvaltı için kilometrelerce yol gitmeye değer

Taptaze ve doğal ürünlerle sunulan bu kahvaltıyı indirimli bir fiyata tatmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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